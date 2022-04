Aanbod zonne- en windenergie was zaterdag even groter dan totale vraag

Afgelopen zaterdag werd er zoveel wind- en zonne-energie opgewekt in Nederland dat het aanbod de vraag een aantal uur lang voorbijstreefde. Het resultaat was een negatieve energieprijs voor gebruikers met dynamische tarieven. Dat is voor het eerst.

Volgens energieopwek.nl werd er op het hoogtepunt net iets minder dan 16GW aan energie geproduceerd door zonnepanelen en windmolens in Nederland. Volgens weer.nl was op dat moment het aanbod 20 procent groter dan de vraag. Energiebedrijf Zonneplan rekende vooraf voor de NOS uit dat op het hoogtepunt daardoor de energieprijs uitkwam op zo'n -0,18 euro per kilowattuur, inclusief belasting. Die consumenten kregen dus geld toe om energie te verbruiken. In België voltrok zich hetzelfde tafereel. Ook daar waren de energieprijzen op zaterdag negatief.

Weer.nl omschrijft afgelopen zaterdag als 'zonnig, met veel wind', wat het 'ideaal maakt voor het opwekken van duurzame en goedkope stroom'. Niet alleen financieel heeft dat gevolgen: Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool, vertelt aan de NOS dat Nederlandse energiecentrales 'dagelijks ongeveer 25 procent van de CO₂-uitstoot in Nederland produceren'. De meeste kolen- en gascentrales in Nederland waren zaterdag tijdelijk uitgeschakeld, dus die uitstoot is met een onbekend percentage verlaagd.

Hoewel het een goede dag was om zonnepanelen op het dak te hebben liggen, kan het voorkomen dat juist op dit soort momenten de zonnepanelen minder of niets opleveren. In wijken met veel zonnepanelen kan het voorkomen dat er zoveel zonne-energie geproduceerd wordt zonder dat die meteen verbruikt wordt, dat het lokale energienet dat niet allemaal kan vervoeren.