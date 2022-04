Vattenfall start bouw windpark Hollandse Kust Zuid

Vattenfall is maandag begonnen met de bouw van zijn nieuwe windpark, Hollandse Kust Zuid. Het betreft volgens Vattenfall het 'eerste windpark dat subsidievrij wordt gebouwd', hoewel de bekabeling en aansluiting op het stroomnet wel door het Rijk wordt geregeld.

Vattenfall meldt in een persbericht dat de bouw van Hollandse Kust Zuid begint met het aanleggen van de funderingen, die ieder in omvang verschillen, afhankelijk van de locatie waar ze worden geïnstalleerd. De funderingen worden met een schip naar hun installatielocaties vervoerd, vervolgens met een kraan in het water getild en met een hydraulische hamer op de juiste diepte gebracht. De komende maanden worden volgens het energiebedrijf 'tientallen funderingen' aangelegd, hoewel dit proces in de winter wordt gepauzeerd tot het voorjaar van 2022.

Vattenfall bouwt het windpark samen met chemieconcern BASF. Vattenfall verkocht eind juni 49,5 procent van het windpark aan dat bedrijf. BASF investeert hiermee in totaal 1,6 miljard euro in het windpark. Hollandse Kust Zuid komt ongeveer 19 kilometer voor de kust van Den Haag en Zandvoort te liggen.

Het energiebedrijf stelt dat Hollandse Kust Zuid op het moment van oplevering 'het grootste windpark op zee ter wereld' zal zijn. Het windpark zal bestaan uit 140 Siemens Gamesa-turbines, die gezamenlijk ruim 1,5 gigawatt aan stroom moeten opleveren. Vattenfall maakt 'een aanzienlijk deel' van de geproduceerde elektriciteit beschikbaar voor Nederlandse huishoudens en zakelijke klanten, terwijl de helft van BASF gebruikt moet worden om 'verschillende productielocaties in Europa te verduurzamen', schrijft Vattenfall.

Het energiebedrijf ontvangt geen subsidie voor de bouw van dit windpark. Volgens Vattenfall is dit 's werelds eerste offshore windpark dat zonder subsidie wordt aangelegd. De bekabeling voor het windpark en de aansluiting op het elektriciteitsnet worden overigens wel geregeld door de Nederlandse overheid. Dat wordt gedaan door TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet.

Hollandse Kust Zuid wordt het tweede grote windpark aan de Nederlandse kust. Eind vorig jaar werd het eerste geopend door het Deense energiebedrijf Ørsted. Naar verwachting wordt Hollandse Kust Zuid in 2023 in gebruik genomen. In datzelfde jaar moet ook Hollandse Kust Noord gereed zijn voor gebruik. Dat windpark wordt aangelegd door Shell en Eneco. De helft van de capaciteit van dat windpark werd begin dit jaar opgekocht door Amazon.

De Rijksoverheid heeft eerder besloten om verder in te zetten op de uitbreiding van windenergie op zee. In het regeerakkoord en het Klimaatakkoord van 2019 werd besloten dat er tegen 2030 11 gigawatt moet worden opgewekt door windparken aan de Nederlandse kust. Die moeten daarmee 8,5 procent van alle energie in Nederland leveren en goed zijn voor 40 procent van het huidige elektriciteitsverbruik. In 2050 moet alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komen.