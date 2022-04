'AMD Radeon Instinct MI200-accelerator krijgt 128GB HBM2e'

AMD's Radeon Instinct MI200-accelerator voor datacenters lijkt 128GB aan HMB2e te krijgen. Dat is vier keer zoveel als de huidige MI100. Ook is de accelerator vermoedelijk de eerste gpu van AMD die, net als de Ryzen-processors, opgebouwd is uit meerdere chiplets.

Het Australische Pawsey Supercomputing Centre werkt aan een nieuwe supercomputer met de naam Setonix en daarin komen 'MI-next'-gpu's met 128GB vram per gpu, schrijft HPC Wire. AMD heeft zijn Instinct MI200-kaart nog niet aangekondigd, maar er is eerder al meer informatie over verschenen.

Twitter-gebruiker Locuza publiceerde vorige week een diagram van de gpu, die gebaseerd is op de CDNA2-architectuur van AMD. Het zou gaan om een MCM-ontwerp, ofwel een Multi-Chip-Module. Daarbij worden meerdere chips gecombineerd, net als bij de Ryzen-processors met chiplets waarin de cpu-cores zitten.

Volgens het diagram zou AMD in totaal acht stapels van 16GB HBM2e gebruiken en zou de MI200 uit twee chiplets bestaan. De accelerator zou 128 compute-units bevatten en dat zou goed kunnen zijn voor 16.384 streamprocessors, maar het is nog niet duidelijk of die allemaal zijn geactiveerd.

De MI200 is de eerste accelerator op basis van de CDNA2-architectuur, die eerder op de roadmap stond voor 2022. De gpu zou de codenaam Aldebaran dragen en is de beoogde opvolger van Arcturus, ofwel de Radeon Instinct MI100. AMD's Instinct-accelerators worden toegepast in datacenters en supercomputers. De accelerators zijn niet te gebruiken als videokaart.

AMD Instinct Accelerators Accelerator-naam AMD Instinct MI100 AMD Instinct MI200* Architectuur 7nm CDNA1 (GFX908) CDNA2 (GFX90A) Gpu-naam Arcturus Aldebaran (Multi-Chip-Module) Gpu-cores 7680 Nnb Gpu-snelheid ~1500MHz Nnb FP16 Compute 185Tflops Nnb FP32 Compute 23,1Tflops Nnb FP64 Compute 11,5Tflops Nnb Vram 32GB HBM2 128 GB HBM2E Geheugensnelheid 1200MHz Nnb Geheugenbus 4096bit-bus Nnb Geheugenbandbreedte 1,23TB/s Nnb Formfactor Dual Slot, Full Length OAM Koeling Passief Nnb Tdp 300W Nnb

*Specificaties nog niet officieel bevestigd