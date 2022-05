Gerucht: AMD Instinct MI250X-accelerator krijgt 110 compute units en 500W-tdp

AMD komt mogelijk met twee varianten van zijn komende Instinct-accelerator op basis van de CDNA2-architectuur. Een van die varianten, de MI250X, zou beschikken over 110 compute units en een tdp van 500W.

ExecutableFix, een leaker die vaker correcte informatie over AMD-producten deelt, schrijft op Twitter dat AMD met Instinct MI250- en MI250X-accelerators komt. Die chips worden beide gebaseerd op de Aldebaran-gpu, op basis van de CDNA2-architectuur. De accelerators krijgen daarnaast een MCM-ontwerp, oftewel een Multi-Chip-Module. Daarbij worden meerdere chips gecombineerd, net als bij de chiplets met cpu-cores in AMD's Ryzen-processors.

De Twitteraar deelt verder de mogelijke specificaties van de MI250X-variant. Deze accelerator zou beschikken over 110 CDNA2-compute units per die. De chip zou verder een boostclock van 1,7GHz en 128GB HBM2e-geheugen krijgen. Er wordt ook een tdp van 500W genoemd en de MI250X zou wederom geproduceerd worden op 7nm. Er zijn nog geen specificaties bekend van de reguliere Instinct MI250, maar vermoedelijk zou dat model lagere kloksnelheden en minder compute units krijgen.

Volgens de leaker haalt de MI250X verder een F64-rekenkracht van 47,9Tflops en FP16- en BFloat16-prestaties van 383Tflops. VideoCardz schrijft op zijn beurt dat de chip ook een FP32-rekenkracht van 47,9Tflops biedt, maar ExecutableFix bevestigt dat niet concreet. Ter illustratie: de huidige Instinct MI100-accelerator haalt een FP64-rekenkracht van 11,5Tflops en FP16-prestaties van 185Tflops. Die chip is gebaseerd op de eerste generatie CDNA en beschikt over 120 compute units.

Er gaan al langer berichten rond over AMD's komende CDNA2-accelerators. Het Australische Pawsey Supercomputing Centre kondigde in juli aan dat het werkt aan een nieuwe supercomputer met MI-next-gpu's van AMD. Vermoedelijk gaat dat om de komende Instinct MI250-chips. Deze instantie meldde daarbij al dat de accelerators zouden beschikken over 128GB aan geheugen per gpu.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe accelerators precies verschijnen. De AMD CDNA2-architectuur staat op de roadmap voor 2022, maar er is nog geen concrete releasedatum. De chips zijn bedoeld voor datacenters en supercomputers en zijn niet in te zetten als reguliere videokaart.