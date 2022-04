Kabinet wil btw op zonnepanelen terugbrengen naar nul procent

Het Nederlandse kabinet wil de btw op zonnepanelen terugbrengen naar nul procent. Die vervanging voor de huidige btw-subsidie moet het makkelijker maken zonnepanelen aan te schaffen, staat in een consultatie.

De overheid heeft een internetconsultatie geopend voor het plan. Daarin beschrijft het kabinet een plan om het btw-tarief voor zonnepanelen per 1 januari volgend jaar aan te passen. Dat is nu nog 21 procent, maar de overheid wil daar een nultarief van maken. Het gaat om de btw op de panelen en de installatie ervan. Met de consultatie wil de overheid kijken of zij de administratieve rompslomp rondom de aanvraag kan verbeteren voor zowel particuliere kopers als voor de Belastingdienst. Het risico van het plan is dat leveranciers en installateurs 'een geringe omzetdaling kunnen ervaren'. Dat geldt vooral voor bedrijven die het proces rondom de btw-aangifte tegen betaling aanbieden aan klanten.

De aanschaf van zonnepanelen wordt nu nog gesubsidieerd, omdat consumenten de btw na het betalen terug kunnen krijgen, maar het proces om dat te doen is ingewikkeld en soms niet mogelijk. Burgers moet daarvoor een eenmanszaak oprichten en zich daarmee aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Zulke kleine eenmanszaken zijn vrijgesteld van het afdragen van btw, mits ze per jaar een btw-afdracht moeten doen van minder dan 1800 euro.

Dat proces is voor veel zonnepanelenkopers ingewikkeld; ze moeten een aanvraag doen bij de Belastingdienst en staan daarmee als ondernemer geregistreerd. Veel installateurs nemen dat proces ook op zich, al dan niet tegen een extra vergoeding. Voor zzp'ers is de regeling soms onmogelijk. Die zijn al ondernemer en mogen bij de fiscus geen tweede, aparte eenmanszaak opzetten. Daarmee valt die groep vaak buiten de boot als ze de btw willen terugvragen voor hun particuliere zonnepaneleninstallatie. Ook voor de Belastingdienst betekent de regeling een administratieve last.

Het kabinet wijst naar nieuwe Europese regels die eerder deze maand van kracht zijn geworden. Die maken het mogelijk dat landen het btw-tarief voor PV-installaties naar nul procent brengen. Dat zou voor zowel de eigenaren als voor de Belastingdienst veel administratieve lasten wegnemen. Ook zouden verhuurders makkelijker zonnepanelen kunnen laten installeren

Het nultarief gaat alleen gelden voor panelen en installaties. Dat zijn ook alle bijkomende installatiebenodigdheden, zoals een aanpassing in de meterkast. Producten met geïntegreerde zonnepanelen vallen niet onder de regeling. In de consultatie staat ook dat het verhuren van zonnepanelen, wat vaak door gemeentes wordt aangeboden, wel met 21 procent belast blijft worden.