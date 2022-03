De komst van het datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta lijkt op losse schroeven te staan. De nieuwe gemeenteraad is fel tegen, minister De Jonge is niet enthousiast en de Eerste Kamer wil dat de regering ingrijpt tegen de bouw. Maar dat betekent niet dat het datacenter er niet komt.

De komst van het hyperscale datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta leek in kannen en kruiken, nadat de gemeenteraad van Zeewolde in december het bestemmingsplan wijzigde dat de komst van het datacenter mogelijk maakt. Maar nu een nieuwe, kritische gemeenteraad zich aandient, minister De Jonge niets ziet in de komst van het datacenter én de Eerste Kamer eist dat de regering de bouw tegenhoudt, lijkt het niet zo zeker dat het datacenter er nog gaat komen. Althans, als we de politiek moeten geloven. Tegelijk is het niet de politiek, maar zijn het uitvoerende overheidsorganisaties die de beslissing moeten nemen. Wat betekent dat voor de komst van het datacenter? En is de komst nog tegen te houden?