Winnaar gemeenteraadsverkiezingen Zeewolde wil datacenter Meta tegenhouden

Leefbaar Zeewolde, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Zeewolde, is van plan om de bouw van het datacenter van Meta in de gemeente tegen te houden. De partij wil dat onder meer doen door invloed uit te oefenen op vergunningverlening en grondverkoop.

De lokale partij Leefbaar Zeewolde haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag tien zetels, waarmee de partij groot genoeg is geworden voor een meerderheid in de raad. Dat is een verdubbeling van het aantal zetels dat de partij had. De belangrijkste prioriteit van de partij is het tegengaan van de bouw van het datacenter van Meta, zegt lijsttrekker Tom Zonneveld tegen Omroep Flevoland. De partij wil bij 'elke horde proberen om het proces te vertragen', zegt Zonneveld.

De lijsttrekker stelt dat het moeilijk is om het bestemmingsplan terug te draaien. Wel kijkt het naar de mogelijkheden om dat alsnog te doen. Daarnaast gaat het inzetten op 'overal laten blijken dat hier een andere wind is gaan waaien', zegt hij. Zo stapt de partij onder meer naar de Eerste Kamer om de motie voor de verkoop van de grond tegen te houden, en is het van plan de provincie en het waterschap te overtuigen om geen vergunningen voor de bouw van het datacenter te verlenen. "De Tweede Kamer kan het nog tegenhouden en het Rijksvastgoedbedrijf moet nog akkoord gaan met de verkoop van de grond", zegt Zonneveld. Bij elke stap in dat proces wil de partij invloed uitoefenen.

In december stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor de bestemmingsplanwijziging die de bouw van het aanstaande hyperscale datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta mogelijk maakt. 11 van de 19 raadsleden stemden voor de bestemmingsplanwijziging. Coalitiepartijen Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie stemden tegen de wijziging. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie zullen nu ook samen optrekken om de komst van het datacenter tegen te houden, maar de ChristenUnie ziet er niets in het bestemmingsplan opnieuw te veranderen. "Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn", zegt partijvoorzitter Tamara Baas tegen Omroep Flevoland.