AMD bevestigt komst 4800S Desktop Kit

AMD maakt melding van de komst van een 4800S Desktop Kit. Volgens eerdere geruchten gaat het hierbij om een Micro-ATX-bord met processor en uitgebreidere specificaties dan de vorige Desktop Kit.

AMD bevestigt de komst van de 4800S Desktop Kit in de kleine lettertjes bij zijn introductie van Radeon Super Resolution. Daar staat dat het product ondersteuning krijgt voor Smart Access Memory. Details over de desktopkit geeft het bedrijf verder niet. In december waren er geruchten over een opvolger van de 4700S Desktop Kit. Die voorganger had geen ondersteuning voor Smart Access Memory. Deze technologie laat processors een veel grotere hoeveelheid van het videogeheugen benaderen dan standaard mogelijk is.

Volgens de geruchten zijn er meer verschillen tussen de 4800S en de 4700S. Zo zou de komende kit een Micro-ATX-bord in plaats van een Mini-ITX-systeem betreffen. Ook zou de 4800S een PCIe Gen4-interface krijgen, terwijl de 4700S het moet doen met PCIe Gen2 x2. AMD zou het 4800S-bord ergens in de komende twee weken introduceren. Volgens VideoCardz zou het product dan AM4-koelers ondersteunen en over een M.2-sleuf voor opslag en wifi beschikken. Volgens Tom's Hardware produceert MSI de desktopkit.

De Desktop Kits zijn weinig krachtige systemen met soc's van consoles waarbij de geïntegreerde RDNA2-gpu is uitgeschakeld. Bij de 4700S zou het om de soc van de PlayStation 5 gaan, bij de 4800S om die van de Xbox Series.