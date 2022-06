Hostingprovider RealHosting wordt onderdeel van Yourhosting

Hostingbedrijf RealHosting wordt onderdeel van zusteronderneming Yourhosting. Managedhostingklanten worden vanaf hun verlenging ondergebracht bij zusteronderneming Savvii. Medewerkers van RealHosting die zich met managed hosting bezighouden gaan ook naar Savvii.

Dat schrijft het bedrijf in een mail naar klanten, die in handen is van Tweakers. Als reden noemt RealHosting 'zorgen voor een nog betere dienstverlening'. RealHosting, dat webhosting, domeinnamen en managed hosting aanbiedt, fuseert met zusteronderneming Yourhosting. Beide zijn onderdeel van hostinggigant Total Webhosting Solutions. De klanten die managedhostingdiensten gebruiken, zullen worden ondergebracht bij zusteronderneming Savvii, schrijft het bedrijf, omdat managed hosting 'geen specialisme' is van Yourhosting.

Voor klanten betekent dit dat vanaf 1 juni, of vanaf hun verlenging, diensten en producten zullen worden aangepast om te passen binnen wat Yourhosting of Savvii aanbieden. Het tweede kwartaal van dit jaar moeten nieuwe klanten volledig ondergebracht zijn bij Yourhosting of Savvii. De partnerprogrammaproducten van RealHosting komen te vervallen, maar klanten krijgen een nieuwe resellerkorting aangeboden bij Savvii. De producten als Plesk-serverlicenties en aanvullende diensten, zullen ook bij Savvii onderdeel zijn van het abonnement. Wat de verandering met de kosten doet voor de diensten, dat schrijft RealHosting niet.

De medewerkers van RealHosting die zich bezighouden met managed hosting gaan werken voor Savvii. RealHosting is gevestigd in Haarlem en Savvii in Nijmegen. Uit de mail is niet op te maken of zij naar Nijmegen moeten verhuizen, en ook is het niet duidelijk of de andere medewerkers zich naar Yourhosting in Zwolle moeten verplaatsen.

Total Webhosting Solutions is al langer bezig met het samenbrengen van merken. In augustus vorig jaar gingen Vevida, VIP Internet, Alphamega Hosting, Argeweb en SoHosted al op in Yourhosting en in september gingen Alfahost, Neostrada en Flexwebhosting op in Versio, nadat in augustus PCextreme al ondergebracht werd bij Versio. Met de overnames heeft Total Webhosting Solutions de afgelopen jaren 22 Nederlandse hostingmerken ingelijfd. De meeste merken zijn inmiddels grotendeels ondergebracht bij een handjevol merknamen. Ook verhoogde Total Webhosting Solutions de afgelopen tijd bij veel merken aanzienlijk de prijzen. Zo klaagden Versio-klanten over forse prijsverhogingen in 2020 en 2021, verhoogde Yourhosting de prijzen in maart 2021 en verhoogde SoHosted in maart 2021 de prijzen met 33 tot 100 procent.