YourHosting verhoogt prijzen voor webhosting, diensten en e-mail

YourHosting begint vanaf 15 april met nieuwe webshostingpakketten en past de prijs aan van domeinnamen, e-mailpakketten, ssl, Microsoft 365 en MijnWebsite Winkel. Prijzen voor webhosting verdubbelen. Wel krijgen klanten meer opslagruimte en ongelimiteerd dataverkeer.

De vijf nieuwe pakketten van YourHosting vervangen de oude pakketten voor webhosting en hebben nieuwe namen. Op de website schrijft het hostingbedrijf dat de pakketten sneller en uitgebreider zijn en dat klanten telefonische support krijgen, iets wat YourHosting tot voor kort niet had. Ook zijn er nieuwe e-mailpakketten, verandert de prijs voor domeinnamen, ssl-certificaten en MijnWebsite Winkel en verdwijnt de mogelijkheid om een maandabonnement af te sluiten voor hosting. Alle pakketten worden jaarabonnementen.

De pakketten hebben in een aantal gevallen iets meer totale opslagruimte, maar in sommige gevallen ook minder. Alle pakketten hebben voortaan onbeperkt dataverkeer. Bij de huidige pakketten is het verkeer van de kleine pakketten, bedoeld voor bijvoorbeeld bloggers, beperkt tot 5GB voor het XS-pakket en 15GB voor het S-pakket. Onder de motorkap verandert er veel meer voor de pakketten, maar het meest opvallende is de prijsstijging. Alle pakketten worden aanzienlijk duurder, op het grootste pakket, het XL-pakket, na. Dat stijgt met maar 50 cent.

Oude pakket Totale schijfruimte Max. aantal domeinnamen Oude prijs Nieuwe pakket Totale schijfruimte Max. aantal domeinnamen Nieuwe prijs XS-pakket 8GB 1 5,90 euro Start 25GB 1 9,99 euro S-pakket 25GB 1 7,95 euro Start 25GB 1 9,99 euro M-pakket 60GB onbeperkt 11,80 euro Plus 50GB 1 14,99 euro L-pakket 85GB onbeperkt 14,35 euro Max 100GB 1 19,99 euro XL-pakket 130GB onbeperkt 19,50 euro Max 100GB 1 19,99 euro Premium 150GB 1 24,99 euro

Bij de M-, L- en XL-pakketten worden de e-mailruimte en de MySQL-ruimte verhoogd, bij het S-pakket is de maximale grootte van de mailbox hoger, van 2 naar 5GB. Voor alle pakketten stijgt het aantal mailboxen aanzienlijk. Ook de webruimte groeit voor alle pakketten. Waar voorheen de maximale webruimte 60GB was, krijgt het Max-pakket een webruimte van 150GB. Voor het duurste pakket, dat voorheen XL heette, vervalt bovendien de mogelijkheid om PayPal toe te voegen aan de website via YourHosting. Het nieuwe Max-pakket heeft die ondersteuning niet.

Klanten met meerdere domeinnamen in een hostingpakket zullen een flinke verandering merken. Waar voorheen alle pakketten vanaf M een onbeperkt aantal domeinnamen had, zijn alle nieuwe pakketten beperkt tot één domeinnaam. Huidige klanten met meerdere domeinnamen moeten overstappen naar het Premium+-pakket, dat 24,99 euro per maand kost en 150GB opslag levert. Nieuwe klanten moeten voor elk domein een nieuw hostingpakket aanschaffen.

E-mailpakketten en domeinnamen

YourHosting neemt de e-mailpakketten die het aanbiedt volledig op de schop. Voorheen waren er vier verschillende e-mailpakketten, dat worden er nu twee: Start en Max. Zij krijgen allemaal meer e-mailruimte en grotere mailboxen, maar dat kost gebruikers ook meer. Gebruikers die voorheen 3,85 euro of 4,60 euro per maand voor mail betaalden, betalen nu 4,99 euro. Gebruikers die 6,15 euro of 7,20 euro betaalden, betalen voortaan 9,99 euro.

Domeinnamen worden ook flink duurder bij YourHosting. Een .nl-domein kost nu nog 12,80 euro per jaar, dat wordt 13,99 euro. Een .com-domein kost 15,40 euro, dat wordt 17,99. YourHosting is onderdeel van Total Webhosting Solutions. TWS nam afgelopen jaren tal van hostingproviders over, waaronder SoHosted, Argeweb en Versio. De prijsstijgingen van YourHosting volgt de prijsstijging bij de zusterondernemingen. Zo werden .nl-domeinen bij Versio zestig procent duurder in december en stegen prijzen voor hosting bij SoHosted met 33 tot 100 procent begin maart.