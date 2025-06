Yourhosting verhoogt tarieven voor zijn producten per 1 januari 2024

Yourhosting gaat in 2024 de prijzen verhogen van onder meer zijn hostingservice en zijn licenties voor domeinextensies. De tarieven worden op 1 januari van kracht, maar gaan voor bestaande klanten pas in bij contractverlenging of de aanschaf van een nieuw product.

De provider zegt op zijn website en in een mail aan klanten genoodzaakt te zijn om de prijzen te verhogen vanwege hoge inflatie en stijgende personeelskosten. Ook wijst de provider naar de 'sterk gestegen kosten van energie, hardware, de inkoop van licenties en domeinnamen'.

Met hoeveel de tarieven zijn gestegen, varieert per licentie en abonnement. Zo gaat de jaarlijkse prijs voor een .nl-domeinextensie van 16,99 naar 21,99 euro per jaar. Het hostingpakket Start kost momenteel 11,99 euro per maand, maar na 1 januari gaat de prijs naar 19,99 euro per maand.

De tarieven bij de dochterbedrijven Vevida, SoHosted, de Heeg, VIP/Provider en Realhosting gaan ook stijgen, meldt Yourhosting op zijn FAQ-pagina over de prijswijziging.