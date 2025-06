AP adviseert Eerste Kamer weer om WGS-surveillancewet niet aan te nemen

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert de Eerste Kamer voor de derde keer om de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden niet aan te nemen. Volgens de AP moet er altijd een rechter oordelen over gegevensuitwisseling tussen overheden en private partijen.

Volgens de AP zijn er sinds het vorige adviesverzoek van de Eerste Kamer verschillende voorwaarden veranderd aan het wetsvoorstel voor de omstreden Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. In de uitwerking van het wetsvoorstel, het Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, staat bijvoorbeeld dat er directe aanwijzingen moeten zijn voor criminaliteit, voordat gegevens van een persoon uitgewisseld zouden mogen worden. Voorheen waren niet nader omschreven signalen en vermoedens van 'ondermijnde criminaliteit' voldoende om de uitwisseling van gegevens toe te staan. Verder moet het parlement altijd instemmen met nieuwe samenwerkingsverbanden; eerder mochten deze connecties zonder politieke instemming gemaakt worden.

Volgens de toezichthouder zijn deze aanpassingen nog niet voldoende, want eerst zou gegevensuitwisseling tussen specifieke overheidsinstanties en eventuele private partijen goedgekeurd moeten worden door een rechter. De AP redeneert namelijk: "[Data-uitwisseling] doet qua impact niet onder voor zware opsporingsmiddelen als huiszoekingen, telefoontaps of vordering van telecomdata. De inzet daarvan moet ook vooraf door een rechter worden getoetst."

De voorzitter van de toezichthouder, Aleid Wolfsen, voegt daaraan toe dat met voldoende waarborgen voorkomen moet worden dat er inbreuk op de privacy van burgers gemaakt wordt. "Hoe belangrijk dat is, hebben we in het recente verleden natuurlijk wel kunnen zien." Hiermee verwijst Wolfsen onder meer naar de toeslagenaffaire.

De WGS zorgt volgens meerdere statements van de Autoriteit Persoonsgegevens voor een groot risico op massasurveillance. Het wetsvoorstel werd in 2020 aangenomen door de Tweede Kamer en sindsdien wacht de Eerste Kamer met een besluit, mede vanwege dringende adviezen van de AP. Het wetsvoorstel is een alternatief op het Systeem Risico Indicatie, dat een controversieel algoritmesysteem was dat door de rechter verboden werd. Critici noemen de WGS 'Super SyRI' vanwege de vermeende overeenkomsten tussen de twee concepten.