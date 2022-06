Het Rijk regelde onder druk van Facebook voorrang op het stroomnet

De Nederlandse regering heeft Facebook-moederbedrijf Meta voorrang gegeven om energie af te nemen bij netbeheerder Tennet, voor zijn nog te bouwen datacentrum in Zeewolde. Tennet zou Facebook af willen houden wegens capaciteitsproblemen op het Nederlandse elektriciteitsnet.

Dat blijkt uit documenten die vrijdag vrijgegeven zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als gevolg van een Wob -verzoek van De Telegraaf. Voor deze ingreep van de minister zou de samenwerking tussen Tennet en Facebook, dat handelde onder de alias Tulip, 'stroef verlopen' wegens het capaciteitsvraagstuk. Naast voorrang wilde Facebook ook zijn eigen energie-onderstation naast de deur krijgen. Als niet aan de eisen voldaan werd, zou Facebook verder zoeken naar een vestigingsplek in een ander land. "[Facebook] is een zeer actieve lobby begonnen en heeft ook Algemene Zaken en directie Digitale Economie benaderd om tot spoed te manen", staat er verder in de stukken.

De toenmalig minister van Economische Zaken en Klimaat, VVD'er Eric Wiebes, stuurde vorig jaar een brief naar Tennet waarin hij stelde dat de vestiging van Facebook in Nederland 'rechtvaardigt' dat Tennet 'afwijkt van zijn gebruikelijke werkwijze'. "Ik verzoek u zich in te spannen de bouw van het onderstation en de aansluiting van [Facebook] zo snel mogelijk te realiseren", schreef Wiebes verder. Voorrang verlenen aan Facebook hield in dat alle andere procedures voor grootverbruikers van elektriciteit op de langere baan belandden.

In adviezen aan minister Wiebes toonden ambtenaren van zijn ministerie zich sceptisch over de plannen. Naast de bekende bezwaren omtrent capaciteit, argumenteerden ambtenaren dat de extra co2-reductie-opgave een uitdaging zou vormen, dat de toewijzing van zoveel groene stroom schade zou aanrichten aan het draagvlak voor toekomstige investeringen in groene stroom en dat de productiedoelen voor groene stroom nu al bij lange na niet gehaald worden. Daarnaast zouden grootverbruikers van energie 'een korting van 90 procent op de tarieven' krijgen.

Verder tekenden ambtenaren aan dat het toestaan van de bouw van een datacenter niet past in het 'ruimtelijk Rijksbeleid', dat voorschrijft dat datacenters aan de rand van het land geplaatst dienen te worden. Ook was er op dat moment een verkoopstop voor landbouwgrond, terwijl het Rijk een aanzienlijk deel van de grond voor het datacenter in handen heeft.

De komst van het datacenter is nog niet definitief. De gemeenteraad van Zeewolde beslist op 16 december of Meta mag beginnen met de bouw op de locatie, schrijft de NRC.