'Milieueffecten nieuw megadatacenter Zeewolde nog altijd niet volledig in beeld'

De Commissie m.e.r. stelt dat de milieugevolgen van de komst van een groot datacenter bij Zeewolde nog niet goed in beeld zijn. Zo is onbekend wat de stikstofuitstoot van het bouwverkeer zal zijn. De commissie adviseert de gemeente en provincie te wachten met de bouwvergunning.

De Commissie voor de milieueffectrapportage stelde in april dat de effecten voor het milieu bij het aan te leggen megadatacenter op een terrein van 166ha bij Zeewolde onvoldoende duidelijk waren. De ontwikkelaars kregen daarop de gelegenheid de milieueffectrapportage aan te vullen voordat de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland zouden beslissen over de bouw. Het vernieuwde rapport is volgens de Commissie m.e.r. dus nog steeds onvoldoende. Dat staat in een nieuw advies aan de gemeente en provincie.

De Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld om onafhankelijk onderzoek te doen naar de inhoud van milieueffectrapporten bij grote bouwprojecten. De commissie stelt dat de milieugevolgen bijna compleet in beeld zijn, maar nog niet helemaal. Het milieueffectrapport dat ontwikkelaar Polder Networks B.V. schreef, geeft op bijna alle punten voldoende inzicht in de milieueffecten van de bouw, alleen de mogelijke gevolgen van extra bouwverkeer voor het natuurgebied de Veluwe zijn nog niet goed onderzocht. Tijdens de lange aanlegfase is er veel bouwverkeer dat door het beschermde natuurgebied moet bewegen. De stikstofeffecten van deze extra verkeersbewegingen staan niet in het rapport, aldus de commissie.

Aanvullend zou de commissie graag zien dat in het rapport duidelijk beschreven wordt wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van foerageergebied van vogelsoorten als gevolg van de komst van het datacenter. Dat gebied maakt deel uit van de instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied. Ook waarschuwt de commissie voor de aanleg van bovengrondse hoogspanningsmasten en -leidingen die er voor het datacenter en het bedrijventerrein moeten komen. Er moet goed in kaart gebracht worden of de komst van dit hoogspanningsnetwerk niet leidt tot sterfte van vogels en vleermuizen in het gebied, met name 's nachts. Deze twee aanvullende aanbevelingen komen 'de besluitvorming ten goede', maar zijn niet zwaarwegend.

Ook adviseert de commissie dat het datacenter meer elektriciteit zelf kan opwekken dan het van plan is. Volgens de commissie is er veel potentie om energie op te wekken op het terrein van het datacenter, onder meer door het plaatsen van zonnepanelen op daken, gevels, parkeerplaatsen en langs waterlopen. Er kan in potentie 70.000MWh per jaar opgewekt worden op het terrein, wat vijf procent van de totale jaarlijkse vraag van het datacenter is. Volgens de commissie wordt echter niet die hele capaciteit benut.

Alle andere punten waar in april een negatief advies op werd gegeven, zoals het gebruik van oppervlaktewater voor het koelen van het datacentrum, de luchtkwaliteit en geluidsoverlast, zijn nu wel goed onderbouwd en onderzocht, volgens de commissie. Desondanks is het advies aan gemeente en provincie om te wachten met hun oordeel over de bouw tot de aanvullende punten ook goed beschreven zijn.

Op Trekkersveld 4 moet een 166ha groot datacenter komen van een nog onbevestigde Amerikaanse partij, wellicht Facebook. Begin dit jaar kocht Polder Networks b.v. bij de gemeente al 80ha van het gebied. Dit bedrijf fungeert als tussenpartij voor een datareus. De rest van het gebied moet worden aangeschaft bij Rijksvastgoedbeheer als alle vergunningen rond zijn en de gemeente Zeewolde en provincie Flevoland akkoord zijn.