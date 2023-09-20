Raad van State vernietigt plannen voor toekomstige datacenters in Zeewolde

Er komt definitief geen groot datacenter in Zeewolde. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan van de gemeente vernietigd. Meta had al aangegeven geen datacenter meer te willen bouwen, maar ook in de toekomst kan dat niet meer onder hetzelfde bestemmingsplan.

De Afdeling bestuursrechtspraak van het hoogste Nederlandse bestuursorgaan zegt in een uitspraak dat er 'onzekerheid bestaat over de uitvoerbaarheid' van het plan om een hyperscaledatacenter neer te zetten in Zeewolde in Flevoland. Verschillende inwoners van de gemeente en organisaties als de LTO, Mobilisation for the Environment en Stichting Datatruc sleepten de gemeente voor de rechter vanwege het bestemmingsplan dat enkele jaren geleden werd aangepast om een datacenter van Meta toe te staan.

De Afdeling bestuursrechtspraak geeft de klagers nu gelijk. De gemeente had 'gerede twijfel' moeten hebben over de haalbaarheid van de plannen en daarom een exploitatieplan moeten opstellen. Dat is 'ten onrechte niet gebeurd'. Het bestemmingsplan wordt daarmee vernietigd.

De zaak begon eind 2021, toen bleek dat 'een groot Amerikaans techbedrijf' een datacenter van 166 hectare groot wilde bouwen op bedrijventerrein Trekkersveld in de gemeente Zeewolde, dat zo'n 24.000 inwoners heeft. Al snel bleek het om Meta te gaan. Tweakers schreef begin 2022 een achtergrondartikel over de plannen.

Symbolische problemen

Al snel kwam het plan onder vuur te liggen. Niet alleen bij de lokale inwoners, maar ook op landelijk niveau kwam het datacenter symbool te staan voor allerlei problemen, zoals de macht van bigtechbedrijven en de uitdagingen van de energietransitie. Mede door het hyperscaledatacenter werden in het regeerakkoord van 2021 afspraken opgenomen over meer grip van het Rijk bij de bouw van grote datacenters. De uitvoering daarvan lag voor die tijd vooral bij gemeenten en provincies.

Door al die ophef trok Meta in juli 2022 de stekker uit het plan. Er zou 'geen goede match met de omgeving zijn'. Daarmee was de kous nog niet af voor Zeewolde. Het bestemmingsplan was op dat moment al aangepast en maakte de bouw van andere hyperscaledatacenters alsnog mogelijk. Dat zou dan waarschijnlijk niet van Meta zijn, maar andere techbedrijven zouden er een eigen vestiging neer kunnen zetten. Daarom stapten enkele belangengroepen naar de rechter; die zegt nu dat er ook in de toekomst geen datacenter meer op Trekkersveld mag komen, ook niet van andere bedrijven. Dat kan niet onder het huidige bestemmingsplan, al kan er in de toekomst uiteraard wel een nieuw plan worden opgezet.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-09-2023 13:40 156

20-09-2023 • 13:40

156

Lees meer

Facebook in de polder

12 jan 2022

Facebook in de polder

Meta's megadatacenter bij Zeewolde

215
Justitie doorzocht zonder wettelijke grondslag telefoon van vreemdeling
Justitie doorzocht zonder wettelijke grondslag telefoon van vreemdeling Nieuws van 4 april 2024
Kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscaledatacenters
Kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscaledatacenters Nieuws van 16 februari 2022
Almere zet bouw datacentercluster niet door in afwachting van nationaal beleid
Almere zet bouw datacentercluster niet door in afwachting van nationaal beleid Nieuws van 18 januari 2022
Eerste Kamer roept Rijksvastgoedbedrijf op geen grond te verkopen aan Meta
Eerste Kamer roept Rijksvastgoedbedrijf op geen grond te verkopen aan Meta Nieuws van 22 december 2021
In Nederland zijn er 20 tot 25 plannen voor nieuwe of grotere datacenters
In Nederland zijn er 20 tot 25 plannen voor nieuwe of grotere datacenters Nieuws van 17 december 2021
Meerderheid gemeenteraad Zeewolde stemt voor komst van datacenter Meta
Meerderheid gemeenteraad Zeewolde stemt voor komst van datacenter Meta Nieuws van 16 december 2021
Datacenter Meta Zeewolde zou minder banen opleveren dan andere datacenters
Datacenter Meta Zeewolde zou minder banen opleveren dan andere datacenters Nieuws van 16 december 2021
Coalitieakkoord: strengere regels voor vergunningverlening hyperscaledatacenters
Coalitieakkoord: strengere regels voor vergunningverlening hyperscaledatacenters Nieuws van 15 december 2021
Het Rijk regelde onder druk van Facebook voorrang op het stroomnet
Het Rijk regelde onder druk van Facebook voorrang op het stroomnet Nieuws van 4 december 2021
Meta is opdrachtgever hyperscaledatacenter Zeewolde
Meta is opdrachtgever hyperscaledatacenter Zeewolde Nieuws van 24 november 2021
Milieueffecten bouw datacenter Zeewolde: minder stikstofneerslag dan gedacht
Milieueffecten bouw datacenter Zeewolde: minder stikstofneerslag dan gedacht Nieuws van 12 oktober 2021
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Meta Datacenter

Reacties (156)

-Moderatie-faq
156
152
89
9
0
32
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Cegax 20 september 2023 14:08
Jammer voor Nederland en jammer voor de bewoners van Zeewolde. Die lopen nu een hoop inkomsten en innovatie mis. Kijk alleen maar de OZB die de gemeenten jaarlijks misloopt.

In Odense in Denemarken zijn ze blij met het datacenter daar. Er wordt veel geïnvesteerd.

Datacenters horen nu eenmaal bij de nieuwe wereld. Als je het daar niet mee eens bent heb je niets te zoeken op het internet. Het is niet helemaal eerlijk alleen maar te zeggen dat het zoveel energie verbruikt. Er wordt ook veel mee bespaard. Immers wat je digitaal kunt doen hoeft niet meer in real life. Kijk maar wat al dat thuiswerken in positive zin voor het milieu heeft gedaan tijdens corona. De klimaatdoelen leken ineens haalbaar.

We zijn met ASML en de regio Eindhoven vooraanstaand. Het was dus een mooie aanvulling geweest om met zo'n groot datacenter Nederland op de kaart te zetten voor de tech industrie.
Cuqebaqer @Cegax20 september 2023 14:30
Eindehoven vergelijken met Zeewolde dat is nogal wat. Buiten dat is ASML geen data center. Bij ASML heb je ontzettend veel werk gelegenheid, bij een data center heb je dat absoluut niet. Je vergelijkt dus appels met peren.
holoduke51 @Cuqebaqer20 september 2023 18:43
Het gaat ook beetje om de tendens. Nederland loopt zwaar te verzaken als het gaat om aantrekkelijkheid voor bedrijven. En dat gaat uiteindelijk gewoon ten koste van onze rijkdom.
Verwijderd @holoduke5121 september 2023 11:45
Datacenters zijn een enorme aanslag op het energie- en waterverbruik, en dus voor milieu en klimaat, en dat met het gebruik van AI alleen maar erger wordt. We hebben hier al zat problemen om de al aanwezige bedrijven en de huishoudens van energie en drinkwater te voorzien. En werkgelegenheid levert het al helemaal niet op. En het argument innovatie is een drogreden; een datacenter is irrelevant voor innovatie, maar slechts een data-sluis.
Nee, datacenters kunnen we missen als kiespijn.
PloLeider @holoduke5121 september 2023 14:57
Hippox heeft zijn reactie beter onderbouwd dan jij dat doet, dus om zijn reactie als 'popilarikoek' af te schilderen is juist popilarikoek.
Blinkin @holoduke5121 september 2023 19:57
Een korte zoekopdracht online geeft al een aardig inzicht.

https://www.winmagpro.nl/...et-hun-energieverbruik-om

https://www.nu.nl/nu-klim...oorzaken-datacenters.html
Nederland loopt zwaar te verzaken als het gaat om aantrekkelijkheid voor bedrijven.
Hebben we het over hetzelfde Nederland waar veel kritiek over is omdat we een belastingparadijs zijn voor bedrijven in t buitenland? (wat overigens ook amper banen opleverd)
Heb je daar goede bronnen over?
Cegax @Cuqebaqer20 september 2023 18:54
Het ging wel om het grootste datacentrum van Europa. En bij datacenters vindt veel innovatie plaats. Helemaal met de opkomst van AI. Check bijvoorbeeld maar eens wat Nvidia allemaal in de toekomst van plan is voor datacenters.
blorf @Cegax20 september 2023 19:17
Ze zetten alles bij elkaar...
Dezelfde rekenkracht verdeeld over consumentencomputers zou ik interessanter vinden. Zo vooruitstrevend zijn die tech-reuzen niet, eerder beperkend. Wat is er tot nu toe uit gekomen? Of moeten we Facebook. Twitter en Google als technische vooruitgang beschouwen?
Caedendi @blorf20 september 2023 22:12
Dankzij Facebook hebben we o.a. React, het meest populaire front-end javascript framework voor websites, dankzij Twitter hebben we OAuth en als je ook maar een beetje nadenkt dan hoef ik voor Google geen voorbeelden te geven, maar vooruit. De zoekmachine zelf, Google Maps/Earth/StreetView, Google Translate, Android, Gmail...

Daarnaast hoef ik absoluut geen nieuw datacenter in Nederland dat direct al onze groene energie opslurpt en z'n vacatures vult met hooggeschoolde mensen uit het buitenland (dus geen werkgelegenheid voor de omgeving) en vind ik de enorme hoeveelheid macht die ze hebben/eisen ook eng, maar om nou te zeggen dat ze niet vooruitstrevend zijn...
blorf @Caedendi20 september 2023 22:38
Remote beheer van informatie. Wow...

Het is niet eens beter. Als je de Google zoek-index verdeelt over 100 miljoen telefoons is dat sneller, alleen niet meer onder controle van Google, dus geen reclame en valse hits om publiek te lokken voor de views. Ook heen bedrijven die ergens betalen om hoger in de resulaten te komen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 13:41]

cotix @blorf20 september 2023 19:53
Alleen maar de meest lucratieve en explosieve sector ooit wat de Verenigde Staten naar absolute wereld macht heeft gekatapult. Ja, wat missen we nou aan die bedrijven
blorf @cotix20 september 2023 19:57
Welke sector precies? TCP/IP networking bestaat al een tijdje. Dat bunkeren maakt het niet beter.
cotix @blorf20 september 2023 19:59
De tech industrie, zoals de bedrijven die jij noemt.
blorf @cotix20 september 2023 20:25
Want die doen met datacenters iets specifieks waar we wat aan hebben en wat mensen niet zelf kunnen?
Dit is gewoon retoriek die precies uit die hoek komt. Natuurlijk vinden ze zichzelf nuttig.
Verwijderd @cotix20 september 2023 22:58
Nounounou wat Amerika naar de wereldmacht heeft gecatapulteerd is hun legeruitgaven en landen verdediging aanbieden om in ruil hun economie te misbruiken en hun bazaar op te dumpen.

Het heeft vrij weinig te maken met de tech sector.
tweakuwe @Verwijderd21 september 2023 02:55
Die tech sector helpt indirect wel de rekening voor dat leger te betalen. Als percentage van het gdp stellen de leger uitgaven van de VS weinig voor tegenover Noord Korea, maar wie is er nu sterker?
Taipan @Cegax21 september 2023 15:13
Er vind helemaal geen innovatie bij die datacenters plaats. Die innovatie wordt elders bedacht. Het enige wat wij er in Zeewolde van zouden zien is een paar vrachtwagens met elders geproduceerde GPU's die komen voorrijden die geïnstalleerd worden door ingevlogen technici. En dan is het weer maanden stil.

Er gebeurt geen onderzoek daar, er is geen kantoor, geen productie. Alleen wat onderhoud, thats it. Ze zijn nu zelfs bezig met datacenters onder water (gratis koeling). Omdat er toch nooit iemand heen hoeft.
Cegax @Taipan21 september 2023 18:39
Check even dit rapport over de datacenters in het noorden. Juist de bewoners van Zeewolde zouden er het meeste voordeel van hebben. Zeewolde loopt hierdoor ieder jaar miljoenen mis aan OZB. Veel minder bedeelden hadden hiermee geholpen kunnen worden, zonder dat ze er zelf veel last van zouden hebben. https://www.bugelhajema.n...20eindrapport+bijlage.pdf
Taipan @Cegax22 september 2023 08:31
Dat beetje belastinggeld is het feit dat dit datacenter de groene stroom van de door voor honderden miljoenen door ons gesubsidieerde windmolenparken wegvreet. Daarnaast hebben we al een arbeiders en land tekort.

Laat ze deze dingen lekker bouwen op plekken in Europe met hoge werkeloosheid en veel ruimte. Oost Europa bijvoorbeeld.
cotix @Cuqebaqer20 september 2023 19:51
Datacenters leveren idd weinig directe werkgelegenheid op. Echter geloof ik wel dat het indirect bijdraagt. In Amsterdam hebben we een heel belangrijk internet knooppunt. Dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ja de geografische locatie komt goed uit, maar dit soort datacentra helpen hier wel mee. Het maakt ons een nog belangrijker internet land, en daarmee trekken we een hoop andere technische bedrijven aan. In dit soort sectoren zitten bedrijven gewoon graag bij elkaar in de buurt. Zie ook heel Silicon Valley, er zijn weinig goede redenen waarom al die tech bedrijven daar moeten zitten, maar door bij elkaar in de buurt te zitten trekken ze talent van elkaar weg en creërt het een innovatieve omgeving.

Dit specifieke datacentrum zal wel niet zo veel uitmaken, maar ik vind het gewoon jammer dat we dit soort hightech bedrijven weren, om voor mij onduidelijke redenen. Ze maken alle groene stroom op ofzo, ik zie dat niet als een serieus nadeel.
Goudvis @cotix20 september 2023 20:57
Meta hightech noemen en niet als nadeel willen zien dat dat soort bedrijven alle met subsidie opgewekte groene stroom uit de wijde omtrek gebruikt omdat dat vooral goede PR is.

Je wekt minstens een beetje de indruk dat je een bepaalde richting op redeneert. :P
cotix @Goudvis20 september 2023 21:04
Tja voor mij maakt het niet zoveel uit wie die groene stroom gebruikt. De wereld heeft x watt nodig, en hoe meer daarvan door groene stroom gebruikt wordt hoe beter. Ik snap oprecht niet zo goed waarom mensen zo graag willen dat het Nederlandse consumenten zijn die de groene stroom krijgt en niet iemand anders. Maakt dat iets uit? Mis ik iets?

Voor de rest snap ik je post niet zo goed. Is meta niet een hightech bedrijf dan? Weinig europese tech bedrijven die ik veel hoger zou zetten. En ergens heen redeneren? Dat ik Nederland als groot internet knooppunt wel zien zitten? Weet niet zo goed wat je daarmee probeert te impliceren
Goudvis @cotix20 september 2023 21:47
Hoe verwoord ik iets dat zo duidelijk is?

Dat je account splinternieuw is, je uitsluitend pro-Meta/Facebook (nog steeds niet OK dat ze internet-jargon toe-eigenen) reageert en de hele kwestie afdoet als 'hartstikke jammer voor NL (wat het duidelijk niet is, zie de tientallen eerdere discussies over datacenters)', dat kan en zal een zekere vooringenomen indruk kunnen maken.
Verwijderd @cotix21 september 2023 09:41
De grote vraag is ook of we wel meer werk gelegenheid nodig hebben met de grote personeel te korten of dat goede automatisering hier voor juist een oplossing kan zijn.
arjanv @Cuqebaqer21 september 2023 13:21
precies wat ik ook dacht. zet er dan een chipfabriek neer.
iAR @Cegax20 september 2023 14:22
Volgens mij is een datacenter een van de minst geschikte dingen om je op een kaart te zetten. Er staat gewoon een doos met data die energie slurpt en weinig fysieke arbeid kent.
Ik vraag me af waarom ze in Denemarken blij zijn. En ik vraag me ook af wat de mensen in Nederland en Zeewolde nu precies missen.
vennis @iAR20 september 2023 17:03
En ons kostbare water verbruikt.
Cegax @iAR20 september 2023 17:01
Ten eerste missen ze een hoop OZB belasting. Je praat echt over miljoenen die rechtstreeks naar de gemeente vloeien. Daar kun je een hoop minder bedeelden mee helpen in je gemeente. Verder blijkt dat Facebook zelf lokaal investeert in onderwijs en er een campus. En er een internationale community is gekomen in Odense.

Niet echt een sterk argument voor Nederland, maar het ging hier niet zomaar om een doos. Het zou het grootste datacenter van Europa worden. Het zou Amsterdam en Nederland als internet hub wereldwijd beter op de kaart zetten. Nu geef je toch een ander visite kaartje af in de wereld.

Verder blijkt dat in Odense 7000 woningen verwarmd worden. Dat is redelijk innovatief.
edwinjm @Cegax20 september 2023 17:15
In Zeewolde zou alleen een grote doos komen en geen campus. Verder een vaag verhaal over het terugleveren van energie waar later wel de invulling voor zouden worden gemaakt. Dan weet je zeker dat je de meest minimale vorm krijgt waar ze contractueel mee weg kunnen komen.

Hele goede uitspraak, dit.
Cegax @edwinjm20 september 2023 17:24
https://www.euronews.com/...o-warm-7-000-danish-homes
Cerberus_tm @Cegax20 september 2023 18:23
Wat als de windmolens waarvan Facebook daar de energie verbruikt direct zouden worden gebruikt voor de verwarming van huizen? Dan zou je veel meer huizen kunnen verwarmen. Dus als dat het voornaamste is...
bazzemans @Cegax20 september 2023 22:44
Het verwarmen van huizen met restwarmte kun je toch met goed fatsoen niet meer innovatief noemen? Zo'n 20 jaar geleden had ik een vakantiebaan bij een bedrijf waarvan de restwarmte gebruikt werd om zwembadwater op te warmen en een aantal jaren later voegden ze daar een onderwijsvoorziening aan toe. Ik zou zeggen dat dit al wel een volwassen toepassing is die de "Vallei des doods" al wel overwonnen heeft.

Het is vooral een bijkomstigheid dat de restwarmte gebruikt kan worden.
laptopleon @Cegax20 september 2023 19:08
Miljoenen aan OZB, maar wat moet de gemeente / waterschap en dergelijke partijen daar als tegenprestatie voor leveren qua infrastructuur, afwatering, riool, energie, water? En hoeveel met belastinggeld gesubsidieerde groene stroom zou dan naar het datacenter gaan in plaats van naar de bestaande energieverbruikers, kortom hoeveel miljoen moet er dan weer door anderen worden bijgelegd om alsnog de nodige energie te vergroenen?

Om een idee te geven, hier vlakbij staat een windmolenpark (Krammer) dat 500 miljoen gekost heeft en het overgrote deel van die energie is voor tientallen jaren opgekocht door.. juist, big tech.
mbb @laptopleon21 september 2023 05:55
En hoeveel met belastinggeld gesubsidieerde groene stroom zou dan naar het datacenter gaan in plaats van naar de bestaande energieverbruikers, kortom hoeveel miljoen moet er dan weer door anderen worden bijgelegd om alsnog de nodige energie te vergroenen?
Als in de subsidie voorwaarden staat dat de energieproducent het aan consumenten moet leveren, hoe kunnen dit soort bedrijven het dan gebruiken?
Overheden schrijven al eeuwenlang subsidie voorwaarden. Dus als dat er niet in staat, zal het wel de bedoeling zijn om er nieuwe bedrijven mee te lokken.

De toegenomen vraag zal hoe dan ook de schaal vergroten, en dus de kosten (niet de prijs) moeten drukken. (Ja, groene energie op grote schaal is funest voor het milieu. Ben er persoonlijk geen fan van. Maar de meerderheid van Nederland/overheid vind het een goed idee. )


Ik zou verwachten dat deze data centra in de woestijn gebouwd werden waar heel veel goedkope grond en zon voor energie is. Maar ondanks dat de cloud 'overal' kan zijn willen ze blijkbaar toch in de bewoonde wereld zitten.
Wat goed is voor Europa, want dan kunnen we toch nog een beetje macht krijgen over Amerikaanse big tech. En handig als we onze data in Europa willen opslaan.
laptopleon @mbb21 september 2023 12:42
Als in de subsidie voorwaarden staat dat de energieproducent het aan consumenten moet leveren, hoe kunnen dit soort bedrijven het dan gebruiken?
Overheden schrijven al eeuwenlang subsidie voorwaarden. Dus als dat er niet in staat, zal het wel de bedoeling zijn om er nieuwe bedrijven mee te lokken.
Bij overheden werken mensen. Die worden geen eeuwen oud. Ze zijn wel opgeleid voor dit soort werk maar het is maar afwachten hoeveel ervaring ze hebben. Daarnaast is het eerder een politieke beslissing wat er wel of niet onder valt. Maar politici hebben ook niet overal verstand van of nemen soms ook beslissingen tegen beter weten in of als uitruil…

Belangrijker: De windmolenparken die er nu staan, zijn niet vorig jaar of zo neergezet. De start van de bouw van Windpark Krammer was in 2017. Het ontwerpbesluit is van 2014, maar de planning is uiteraard al jaren eerder begonnen. De regelingen om groene energie te stimuleren zijn niet van nu maar lopen altijd achter op de realiteit. In dit geval zeker 10 jaar. Toen was Facebook nog niet van plan een hyperscale datacenter te bouwen op groene stroom ;)

Prima dat er een deel naar bedrijven gaat – want dat is net zo goed onderdeel van onze consumptie – maar er bestaan al allerlei groene subsidies voor bedrijven.

Kwam trouwens bij de NOS tegen dat het windmolenpark in Zeewolde 900 miljoen subsidie kreeg.
Ik zou verwachten dat deze data centra in de woestijn gebouwd werden waar heel veel goedkope grond en zon voor energie is. Maar ondanks dat de cloud 'overal' kan zijn willen ze blijkbaar toch in de bewoonde wereld zitten.
Waarom zou je op het Iberisch schiereiland of nog verder weg je eigen zonnepaneelproject beginnen, complete infrastructuur voor data, water / koeling en backupstroom zelf aanleggen, als je in Zeewolde een bak subsidie kan krijgen én de groene stroom-voorziening al klaar staat? :P Het gaat gewoon om geld, zoals altijd.
Cegax @iAR20 september 2023 17:13
Het zou wel de grootste doos van Europa worden.
PomPomPom @Cegax20 september 2023 14:17
In Odense in Denemarken zijn ze blij met het datacenter daar. Er wordt veel geïnvesteerd.
Is dat zo?
Echte vraag want ik weet het niet, er werd juist altijd gezegd dat het weinig banen oplevert. En die investering zou dan alleen tijdens de bouwfase zijn.
Kevinp @PomPomPom20 september 2023 14:32
Stel je voor dat Facebook had gezegd, we sluiten iedereen gratis aan op "stadsverwarming".

deze restwarmte heb je toch en moet gebruikt worden.

Je kan dus koelen door airco's neer te zetten en het af te voeren naar buiten. Of bv huizen verwarmen. Als ze dat beloofd hadden voor weinig geld was dat zeker interessant geweest.

Naast investeringen in bv het netwerk wat je mogelijk had kunnen vragen.

Ik vind het allemaal hypocriet.
cotix @Kevinp20 september 2023 19:58
Van wat ik begrijp is de rest warmte vaak niet zo nuttig. Het water is maar 40 graden oid, waardoor alle efficiëntie verloren gaat in heat exchangers en je met een 40 graden verwarming ook niet echt rap je huis opwarmt
Kevinp @cotix20 september 2023 20:53
Als je daar rekening mee houd werkt dat prima. Als je maar "gratis" bij deze warmte kan zodat je altijd op 20 graden blijft ipv teveel wisselt.
Tintel
@Kevinp20 september 2023 16:07
Stel je voor dat Facebook had gezegd, we sluiten iedereen gratis aan op "stadsverwarming".
"Stel dat bedrijf X zegt: we geven iedereen gratis energie"

....nogal vergezocht...
Verwijderd @Tintel20 september 2023 23:02
X zal nooit iets gratis weggeven.
Tintel
@Kevinp20 september 2023 16:09
Er waren nogal wat 'red-flags' zoals overdreven banen prognose, toegang tot groene energie terwijl die voorzieningen betaald zijn door de gemeenschap.

Het zou hypocriet zijn om daar aan voorbij te gaan omdat er een onduidelijk mogelijk voordeel zou zijn.
L_Jinx @Kevinp20 september 2023 17:15
Deze mooie belofte had Microsoft ook bij het datacenter in Noord-Holland. De restwarmte zou gebruikt worden om de kassen in de buurt te verwarmen. Daar komt weinig van terecht.
Zou mooi zijn als Facebook het wel gaat realiseren. Eerst maar eens zien, beloftes zijn eenvoudig gemaakt.
useruser @Kevinp20 september 2023 17:23
"
Stel je voor dat Facebook had gezegd, we sluiten iedereen gratis aan op "stadsverwarming".

deze restwarmte heb je toch en moet gebruikt worden.

[...]

Naast investeringen in bv het netwerk wat je mogelijk had kunnen vragen.

Ik vind het allemaal hypocriet.
Als ja. En dat deden ze niet beloven want ze willen alleen de lusten van een gunstig land om te misbruiken zonder enkele vorm van compensatie richting dat land.
magician2000 @Kevinp20 september 2023 20:06
Breek me de bek niet open over hoe waardeloos en onbruikbaar "stadsverwarming" is...
Cegax @PomPomPom20 september 2023 17:12
Ten eerste missen ze een hoop OZB belasting. Je praat echt over miljoenen die rechtstreeks naar de gemeente vloeien. Daar kun je een hoop minder bedeelden mee helpen in je gemeente.

Verder blijkt dat Facebook zelf lokaal investeert in onderwijs en een campus. En er een internationale community is gekomen in Odense. Niet echt een sterk argument voor Nederland, maar het ging hier niet zomaar om een doos. Het zou het grootste datacenter van Europa worden. Het zou Amsterdam en Nederland als internet hub wereldwijd beter op de kaart zetten. Nu geef je toch een ander visite kaartje af in de wereld.

Verder blijkt dat in Odense 7000 woningen verwarmd worden. Dat is redelijk innovatief. Wel vraag ik me af of als alles doorgegaan was Facebook toch ook niet had afgezegd. In Denemarken waren ze al begonnen met de bouw van een tweede datacenter en dit is die Facebook stop gezet.
Icefellow @Cegax20 september 2023 15:14
Nu kan een groot tech bedrijf niet meer profiteren van onze windmolen stroom en daar mee prijken (greenwashing) en die 3 monteurs zullen bij de lokale bakker ook de deur niet platlopen.

De rest logt toch in vanuit India via een een admin portal oid.

Wel de lasten en zeer weinig de lusten
Cegax @Icefellow20 september 2023 17:15
Je vergeet de jaarlijkse ozb belasting die rechtstreeks in de gemeentekas vloeit. Niet echt een sterk argument voor Nederland maar voor de lokale bewoners in Zeewolde was dit waarschijnlijk wel merkbaar. Los van het verwarmen van woningen.
ThaStealth @Cegax20 september 2023 17:27
En jij vergeet dat grootverbruikers 90% van de groene energie gesubsidieerd krijgen, terwijl de OZB belasting hiervan maar een fractie is. Oftewel onder de streep zou Nederland miljarden mislopen maar de gemeente Zeewolde wel een fractie terugkrijgen.

Dat noemen we een sigaar uit eigen doos
Cegax @ThaStealth20 september 2023 18:49
Ja ik ben ook tegen die subsidie, ondanks dat de Europese markt wel verstrekt.

Nederland loopt inderdaad wat mis...... Maar onder de streep verdient Nederland dik aan deze subsidie. Vorig jaar alleen al ruim 1 miljard.
BertP @Cegax20 september 2023 22:18
Het verwarmen van woningen is (of was) geen onderdeel van de plannen. Ze mochten zelfs koelwater met bepaalde chemicalien lozen in de hoge vaart die er langs loopt. Lijkt me voor het lokale klimaat niet heel lekker als daar constant warm water instroomt.
ALittleTooLate @Cegax20 september 2023 15:06
Datacenters leveren niets op. Staat ook een datacenter bij mij in de buurt. Letterlijk 2 auto's op de parkeerplaats.
Cergorach
@ALittleTooLate20 september 2023 15:26
Hoeveel personeel komt er met de bus of op de fiets/brommer? Als ik 's ochtends van Zeewolde naar Almere rijd met de bus (159), dan stappen er ook genoeg mensen uit op het industrie terrein waar het datacenter zou komen... Daarnaast zie je ook mensen op de fiets/brommer rijden naar hun bedrijf. Als je in Zeewolde woont is specifiek een auto hebben om naar je werk te gaan op dat industrieterrein een beetje heel erg weggegooid geld...

Geen idee, maar twee poppetjes voor een datacenter van het formaat wat hier gebouwd zou worden is wat weinig...
Herko_ter_Horst @Cergorach20 september 2023 15:57
Punt is: datacenters zijn geen mens-intensieve locaties. Er zullen vast meer dan 2 personen werken, maar voor de omvang van het gebouw en de energie die het vreet, werken er heel weinig mensen. Het levert dus weinig werkgelegenheid op voor de omgeving.
Cergorach
@Herko_ter_Horst20 september 2023 16:08
Dat is waar, maar dat zal gelden voor elke locatie van een datacenter. Er wonen hier echter redelijk wat mensen en ook relatief veel (rijke) ITers en bedrijfseigenaren die wel veel datacenter diensten gebruiken voor hun prive/werk/bedrijf. Daarnaast zitten er relatief veel (grote) distributie centra op datzelfde industrieterrein. Welke ook niet heel veel werkgelegenheid creëren voor de lokale bevolking, maar er rijden wel dagelijks heel veel vrachtwagens met heel veel uitstoot en niet alleen tijdens de bouw. Geen datacenter, betekend de optie tot nog meer distributiecentra... Zeker nu men de afgelopen jaren de autoweg heeft verbreed tussen Zeewolde en Almere (A6).

Mensen willen wel de baten van een datacenter, maar willen er niet eentje in de buurt hebben...
Cerberus_tm @Cergorach20 september 2023 18:21
Datacentra zijn toch vooral voor het afspelen van video? Niet-video neemt maar een relatief klein deel van de capaciteit in beslag, en ik denk dat live beeldbellen misschien niet eens door een datacentrum gaat maar direct van de een naar de ander?
Houtenklaas @Cerberus_tm20 september 2023 19:18
Dat zal wellicht voor 18+ websites wel het geval zijn, maar wat ik zo kan bedenken:
  • "Virtual machines" die worden aangeboden zoals deze bijvoorbeeld moeten ook ergens staan.
  • Grote bedrijven die veel IT systemen hebben, die gaan zelf - uitzonderingen daargelaten - echt geen datacenter runnen. De website van Tweakers staat ook niet in de kelder van hun pand te snorren, maar staan bij het datacenter van True staat helemaal onderaan de website
  • Alles wat we "in de cloud" noemen staat in een datacenter. Veelal bij AWS, Azure of Google als hyperscalers, maar er zal ook zat bij de grotere IT bedrijven uit NL staan als data de grenzen niet over mag. De overheid heeft een eigen ODC (Overheids Data Center)
Tja, geef je hersens een duw en je verzint er nog zo talloze bij ...
ALittleTooLate @Cergorach20 september 2023 17:47
Die datacenters leveren vooral voor Europa. Onze buren plempen maar lekker zelf zo'n stomme doos neer.
GeroldM @Cegax20 september 2023 15:33
Er staan al enkele datacenters in Nederland, Nederland staat dus al op de kaart.

Daarnaast, waarom opnieuw zo'n enorm pand? Er werkt bijna niemand in. Je zou verwachten dat er ook een flinke winst te behalen valt door al bestaande datacenters efficianter te maken, qua energieverbruik, koeling en aantal servers per vierkante meter.

De enigen die zeker zijn van werk daar is de bewaking en de schoonmaak die het toilet, keukentje en vuilnisbak verzorgt. Behalve voor fysiek onderhoud is er er niemand aanwezig. Niemand wil er ook zijn, herrie en hitte bederven dat. Zo'n beetje al het werk dat plaatst word gedaan door de goedkoopste outsourcer die Meta kan vinden of vie het hoofdkantoor zelf.

Een datacenter levert qua werk bijna niets op. Nog minder als je de omvang en energiebehoeften meeneemt in die vergelijking.
Cegax @GeroldM20 september 2023 17:17
In Odense worden 7000 woningen verwarmt. Dat is toch innovatie.
Dream_ON @Cegax20 september 2023 22:45
Weet niet of dat nou echt innovatie is. Dat principe van restwarmte gebruiken is al vrij oud.
Enige is dat ze die restwarmte nuttig gebruiken.
Maar of het efficiënter is dan geen datacenter en ouderwets verwarmen is ook naar de vraag.
mb1984 @Cegax20 september 2023 23:22
X

[Reactie gewijzigd door mb1984 op 22 juli 2024 13:41]

DigitalExorcist @Cegax20 september 2023 17:27
Welke inkomsten en innovatie? Een betonnen schuur met honderdduizenden stroomvretende servers, zonder er ooit wat voor terug te zien? Ja, bij de bouw zijn een paar man betrokken, maar verder is het allemaal remote en een handjevol beveiligers die er werken.

Dit soort ellende zijn we sowieso liever kwijt dan rijk. We hebben er de ruimte niet voor, de infra niet voor en de energie (letterlijk; energiecentrales) niet voor om dit te regelen. Laat ze dat lekker ergens anders doen.

We zien er niks van terug.
Cegax @DigitalExorcist20 september 2023 17:33
Mensen praten denegerend over datacenters als grote dozen, maar vergeten hoeveel techniek erbij komt kijken. En niet alleen de hardware. Het is hoogstaande techniek waar veel innovatie plaatsvindt. Check maar eens de plannen van Nvidia voor datacenters.

En lokaal is de Ozb interessant. Dit is de grootste bron van inkomsten voor gemeenten.

[Reactie gewijzigd door Cegax op 22 juli 2024 13:41]

DigitalExorcist @Cegax20 september 2023 20:21
Nvidia is een Amerikaanse toko, verdienen we niks aan. En belasting betalen die lui hier sowieso niet.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 13:41]

Wilvee @Cegax21 september 2023 21:14
Meta had vast nog wel vrijstelling van die OZB weten te bedingen voor tenminste 20 jaar...
Regelen ze op het ministerie, niet op het gemeentehuis in Zeewolde.
Cegax @Wilvee22 september 2023 13:37
Neehoor. Alle datacenters betalen gewoon OZB.
bzzzt @Cegax20 september 2023 15:01
We zijn met ASML en de regio Eindhoven vooraanstaand. Het was dus een mooie aanvulling geweest om met zo'n groot datacenter Nederland op de kaart te zetten voor de tech industrie.
ASML is een innoverend bedrijf wat ook echt wat op de kaart zet.
Tot jouw post had ik nog nooit gehoord van het datacenter in Odense. Wat voegt zo'n doos dan toe?
kodak
@Cegax20 september 2023 15:14
Beweringen als inovatie en meer inkomsten zijn niet zomaar van toepassing, zeker niet als er redelijke twijfel is of het wel zulke zekerheid geeft. Zonder onderbouwing zijn zulke argumenten slechts suggestie. Je levert met de bijgegeven vergelijking daarbij ook geen verandering aan die onzekerheid, omdat ook die beweringen niet zomaar op gaan. Daarbij zijn ze als ze op gaan al niet zomaar een-op-een van toepassing op deze situatie.

Ook je argument dat een extra datacenter zou besparen is niet zomaar van toepassing. Veel datacenters worden gebouwd om behoefte te creeren of verplaatsen. Maar gecreerde behoefte of verplaatsing is niet zomaar besparend of zelfs gelijk in verbruik of last, dat gaat ook voor digitalisering op. En aangezien er geen duidelijke eisen zijn dat het werkelijk moet besparen kun je er eerder vanuit gaan dat men zich richt op verbruik en groei daarvan, niet op in stand houden of kimp van verbruik of last voor zichzelf en andere.
Cegax @kodak20 september 2023 17:16
Ik zou het graag onderzocht zien.
Ultimus XI @Cegax20 september 2023 15:20
De bevolkingsdichtheid is in Denemarken ook een factor 4 kleiner dan in Nederland. Ik betwijfel ook of het Deense landschap daar al zo 'verdoosd' is als hier.

Daarnaast denk ik dat Nederland al ruimschoots haar steentje bijdraagt aan de internet-infrastructuur. Het mag best wat verdeeld worden over Europa.
thomas_n @Cegax20 september 2023 16:21
Allerlei datacenters zijn heel nuttig en zelfs onmisbaar, maar juist een datacenter van Meta lijkt me een slecht voorbeeld. Meta voegt niets positiefs aan het internet (of de wereld) toe.
Nyarlathotep @Cegax20 september 2023 16:33
Veel geïnvesteerd in wat?

Een datacenter is een hele grote stroomvretende doos waar maar een handvol mensen werken. Het slaat data op. Zeker in het geval van Meta. Er is helemaal geen sprake van 'innovatie' of werkgelegenheid. Alleen maar ruimteverspilling en nóg meer krapte op het stroomnet. Er zijn al bedrijven die niet eens meer een (extra) aansluiting op het stroomnet krijgen omdat deze overbelast is!
Het is niet helemaal eerlijk alleen maar te zeggen dat het zoveel energie verbruikt. Er wordt ook veel mee bespaard. Immers wat je digitaal kunt doen hoeft niet meer in real life.
Ik zou bijna denken dat je ons allemaal bij de neus neemt. Door dat datacenter hoef je nooit meer naar buiten... |:(
sprankel @Nyarlathotep20 september 2023 20:00
Ik kan niet spreken over dit specifiek dossier gezien ik de inhoud niet ken maar een datacenter kan, met nadruk op kan een enorme meerwaarde betekenen maar dan moet je het wel positief benaderen.

Een groot bedrijf neerzetten zonder dat het een lokaal verkeersinfarct veroorzaakt word doorgaans als heel positief gezien. Een datacenter veroorzaakt ook geen lawaai, geurhinder of uitlaatgassen waardoor je een datacenter ruimtelijk kan inplannen als buffer tussen industrie en residentieel. Als je het dan ook nog eens gaat aankleden met een groen dak en een groene muur kan je het visueel best aantrekkelijk maken.

Een datacenter verbruikt veel energie dus dat wil je naast een energieopwekker zetten zodat je die stroom niet moet transporteren. Een datacenter kan best ook adaptief stroom verbruiken, de workload is niet continu en de load balancing werkt sowiezo over landen heen met andere datacenters. Gezien we met de energietransitie van een vraag gestuurd naar aanbod gestuurd net gaan kan je het datacenter gebruiken om je energieopwekker economisch intressanter te maken.

Een datacenter veroorzaakt veel warmte, die wil je uiteraard op een warmtenet steken met voorkeur richting andere industrie. Warmtenet met consumenten is niet echt rendabel omdat die een wispelturige vraag hebben alsook kunnen die beter isoleren. Pakweg een brouwerij/stokerij heeft continu grote hoeveelheden warmte nodig wat je niet tot praktisch nul kan herleiden door fanatiek te isoleren. Een dergelijke setup zorgt ook voor een lokale troef gezien je daar nu goedkoper dan op een andere locatie bier kan maken door het warmtenet en je dus concurrentieel word wat de hoge arbeidskost drukt.

Een datacenter heeft serieuze netwerkverbindingen nodig naast verzwaring van het net, die kosten zijn in 1ste plaats voor het datacenter maar je gaat niet glasvezels aanleggen enkel richting datacenter. Het hele gebied krijgt een zware upgrade waardoor het plots veel goedkoper of haalbaarder moet zijn voor andere bedrijven om tevens zware internetverbindingen te krijgen of een zwaardere stroom verbinding.

Ook al werken er geen locals, een dergelijk pand zal uiteraard wel wat lokale gemeentebelastingen betalen. Niets weerhoud de lokale overheid ervan een taks op datacenters in te voeren en dat geld te gebruiken voor de lokale gemeenschap.

Nogmaals, ik ken dit dossier niet dus ik weet niet wat men hier van plan was maar theoretisch gesproken kan je daar een heel positief verhaal van maken.
PomPomPom @sprankel21 september 2023 14:22
Bierbrouwer of het tropisch bad van vakantiepark de Eemhof :*)
PVDK007 @Cegax20 september 2023 16:40
Totaal niet jammer. Van mij mag het internet wel even wat minder want we hebben ons er wel heel erg afhankelijk van gemaakt. Dat je zegt dat datacenters bij de nieuwe wereld horen baart mij alleen maar meer zorgen. Er zijn straks zoveel mensen die precies niks meer kunnen of overgewicht hebben, totaal niet sociaal meer sterk zijn mede door ''social'' media, allemaal oog problemen en ga zo maar door.

Een erg sombere wereld is de nieuwe wereld. Geef mij maar echt vakmanschap ;)
haam @Cegax20 september 2023 19:01
Er wordt veel geinvesteerd, tuurlijk, een datacenter kost klauwen geld. De vraag is in wat en waar dat geld terecht komt.
Het omhulsel moet gebouwd worden. Das eenmalig
De facilitaire voorzieningen besteld en geinstalleerd. Er zijn geen verplichtingen om dat lokaal te doen en dan nog zal de marge flinterdun zijn.
De apparatuur in het datacenter komt van grote jongens, daar verdient BV Nederland geen stuiver aan.
Er zou groene energie worden gebruikt (heel, heel veel) wat een aanslag is op de ruimte voor onze eigen transistie.
Voor onderhoud lopen er waarschijnlijk wat mensen rond, maar die gaan niet lunchen bij de middenstand van Zeewolde.

Dus de vraag is wat het daadwerkelijk oplevert. Dat was namelijk een van de redenen voor Zeewolde om het toe te staan.
Waarschijnlijk allerlei fantastische powerpoints van Meta met alle voordelen voor Zeewolde, maar als blijkt dat die in de praktijk niet worden gehaald, is er nul consequentie.

Dus jammer? Ik denk het niet
Cegax @haam20 september 2023 19:05
Je vergeet de ozb. Dat is de grootste inkomstenbron voor gemeenten.
haam @Cegax21 september 2023 09:51
Die is gebaseerd op de WOZ waarde. Dat is de waarde van het pand zonder inboedel. Ik schat dat een paar dozen zonder inhoud niet heel veel inkomsten op gaan brengen.
Cegax @haam21 september 2023 14:43
Check even dit rapport van Deloitte. https://www.bugelhajema.n...20eindrapport+bijlage.pdf
haam @Cegax21 september 2023 15:54
Dank, interessante info.

Dan twijfel ik nog steeds aan de toegevoegde waarde voor de gemeente zelf. De bouw geeft wat lokale werkgelegenheid (hoewel dat waarschijnlijk onder regie van de grote jongens als BAM gaat), maar verwacht niet dat er techneuten van dat niveau nu werkeloos thuis zitten.

Het rapport is wel duidelijk dat het regionaal in ieder geval meer bijdraagt dan ik had verwacht.
JakkoFourEyes @Cegax20 september 2023 20:26
Wat voor innovaties vinden plaats in een datacentrum dan? Daar wordt data opgeslagen, verwerkt en doorgestuurd. Er wordt niks nieuws ontwikkeld. Als er wat nieuws ontwikkeld wordt, gebeurt dat op R&D, niet in een datacentrum. Misschien dat ze het gebruiken voor het verwerken van die data, maar dat levert lokaal niks op.

Die vergelijking met ASML gaat dus totaal niet op. ASML is koploper in het ontwikkelen maken van extreem geavanceerde apparatuur voor chips. Een datacentrum van Facebook komt daar niet eens in de buurt van.
DannyL @Cegax20 september 2023 20:03
Regio Eindhoven vind ASML geweldig. En hopend dat ze ooit nog vertrekken, zodat de lokale mensen er nog eens een huis kunnen kopen..

Datacenters zijn leuk, maar het waterverbruik en verwarmd water dat retour komt is op termijn geen pretje..
vlaaing peerd @Cegax21 september 2023 14:25
De kosten van de druk op onze infrastructuur en beschadiging van onze omgeving weegt niet op tegen de baten voor 35 werknemers die je aanneemt om een datacenter te laten draaien. Deze strijken salaris op, maar de winsten blijven niet in Nederland en de belastingen erop zijn zo pervers laag dat ook dat ons niets oplevert.

De subsidies op gas/electriciteit voor grootgebruikers (bovenop het allerlaagste energietarief) zal ze ook niet stimuleren deze groen op te wekken. Dus we krijgen een energieslurpende vervuiler erbij.

Daarnaast worden er bij de aanbouw van het datacenters eigen bouwbedrijven ingehuurd, veelal uit Ierland en Polen, dus ook de bouw levert Nederland niks op.

Dan zou een datacenter voor wetenschappelijk onderzoek (sommige universiteiten bv) ons wat kunnen opleveren aan kennis, maar het gaat hier om het hosten van de foto die Hennie en Sjoerd hebben gemaakt van hun avondeten.

Het is zwaar overtrokken wat mensen denken dat datacenters ons oplevert, ook de gemeente van Zeewolde is daar openlijk ingetrapt en het word juist tijd dat we dat gelobby juist aan banden leggen ipv meer vrijheid geven.
Cegax @vlaaing peerd21 september 2023 14:41
Onderzoek wijst anders uit. Check dit rapport van Deloitte. https://www.bugelhajema.n...20eindrapport+bijlage.pdf
telskamp 20 september 2023 14:06
Ik blijf het een behoorlijk nimby verhaal vinden. We willen allemaal lekker instagrammen, facebooken en whatsappen. Maar een datacentrum om dat mogelijk te maken? Nee dat is te vervuilend en bouwen ze maar lekker ergens anders.
HuisRocker @telskamp20 september 2023 15:29
Grapjas... :+ NIMBY begint wel met 'Not' hé.

En welk land heeft er per oppervlakte/inwoners/o.i.d. MEER datacenters in hun 'Back Yard' dan Nederland in Europa, oh sorry, de hele wereld?

Juist, geen enkel land!

https://www.statista.com/...ers-worldwide-by-country/

Graag gedaan.
N8w8 @HuisRocker21 september 2023 00:40
Mijn gevoel zei dat IJsland meer per inwoner had, en Singapore meer per oppervlak.
Toch maar even uitzoeken voor de leuk, adhv jaarlijks datacenter energieverbruik:

Nederland: 18M inwoners en 41543km2, 3,7TWh.
Dus 0,21MWh/inwoner, en 89MWh/km2.

IJsland: 375K inwoners, 0,90TWh?.
Dus 2,4MWh/inwoner, 11x zoveel als Nederland.

Singapore: 734km2, 3,4TWh.
Dus 4632MWh/km2, 52x zoveel als Nederland.

[Reactie gewijzigd door N8w8 op 22 juli 2024 13:41]

HuisRocker @N8w821 september 2023 11:02
Fair point! :) Al staan die uiteraard niet op de lijst vanwege de kleine aantallen 'in absolute vorm'. Maar als je ze wel meeneemt kun je een mooie top 4 van 'datacenters per aantal inwoners' maken:

1 - IJsland
~ 1 datacenter per 40.000 inwoners (9 datacenters, in een land 2,5x zo groot als Nederland)

2 - Nederland
~ 1 datacenter per 60.000 inwoners (299 datacenters, in een land 2,5x kleiner dan IJsland ;) )

2 - Verenigde Staten
~ 1 datacenter per 60.000 inwoners (5375 datacenters, 18x meer datacenters dan in Nederland, in een land 240x zo groot als Nederland!)

4 - Singapore
~ 1 datacenter per 80.000 inwoners (~75 datacenters, op het 'oppervlak van een postzegel' :P )

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 22 juli 2024 13:41]

raro007 @telskamp20 september 2023 14:33
Kan toch want ergens anders is het wel groener! Toch? Of toch niet.
Zelfde met boeren want die zijn slecht voor de milieu dus mag het niet, maar als je dezelfde productie ergens anders doet dan zijn de milieu problemen opgelost...
Verwijderd @raro00720 september 2023 23:09
Denk niet dat je veel korter door de bocht kan, zonder te crashen.
Terracotta @telskamp20 september 2023 14:30
Er zijn locaties met propere energiemogelijkheden genoeg (en betere koelopties...). De huidige hernieuwbare energie werd gesubsidieeerd aangelegd met geld van de burger, zolang die burger zijn noden al niet gedekt zijn, moet men niet beginnen met die energie aan derden te geven die weinig of niks betalen voor hun stroom, ivm een gewone burger.
Annihilism @telskamp20 september 2023 15:36
Het ligt echt wel genuanceerder dan alleen "nimby". We halen nu onze milieudoelstellingen al niet, we zitten met te veel stikstof, PFAS, onvoldoende netwerkcapaciteit voor energie, links en recht moet er overal geminderd worden en bedrijven als TATA steel, Schiphol, boerenbedrijven etc. liggen allemaal onder vuur.

Al zouden de bewoners het allemaal prima vinden dan nog denk ik dat er veel politieke weerstand zal komen tegen zon datacenter omdat je het daarmee nog lastiger maakt die doelen te behalen. De rek is er al compleet uit met maatregelen voor het milieu, om dan ook nog allerlei extra problemen zoals een datacenter te introduceren dat zou wel echt een domme zet zijn. Samen met het feit dat het ook nog ééns weinig werkgelegenheid oplevert maakt zon datacenter wel heel erg lastig te verkopen.
Tintel
@telskamp20 september 2023 16:16
We willen allemaal lekker instagrammen, facebooken en whatsappen.
Is dat wel zo? Willen niet juist vooral de aanbieders van dergelijke platformen, dat je dit doet?

Maar buiten dat: als de omstandigheden vaag zijn en mensen dus (en deels daarom) bezwaren hebben dan mag jij best wel een datacenter willen.

En meerdere kleinere data-centers is ook een mogelijkheid. Of een data-center dat de nadelen die aan dit plan kleefden, niet meer heeft.

Men is niet opeens tegen datacenters in het algemeen natuurlijk.
PalingDrone 20 september 2023 15:30
De gemeente Zeewolde zal dit niet fijn vinden gezien de flinke aanpassingen aan de infrastructuur die al gemaakt zijn.
Er zijn inmiddels al flinke kosten gemaakt om Trekkersveld nagenoeg bouwrijpt te maken voor een datacentrum. Windmolens verplaatst, een enorm aantal buizen en leidingen aangelegd naast wegen die richting de kavels lopen, eigenlijk hoefde Meta alleen nog maar een doos neer te zetten en de boel aan te sluiten.
Hopelijk profiteert een ander bedrijf in de toekomst nog van deze voorzieningen anders is het wel heel erg veel prematuur over de balk gesmeten overheidsgeld.
kodak
@PalingDrone20 september 2023 16:19
Het punt is dat de Raad van State een duidelijke boodschap geeft dat men zelf een situatie gemaakt heeft die ze nadrukkelijk niet hadden moeten veroorzaken bij de gegeven omstandigheden. Als ze dus iets niet fijn moeten vinden is het hun eigen handelen, zoals het nemen van onwettige besluiten en nog voor er zekerheid is eigenwijs toch publiek geld investeren.
JackJack @PalingDrone20 september 2023 22:16
Ik hoop eerder dat hier andere lessen uit worden getrokken.
Zoals naar je eigen gemeenschap luisteren in plaats van met dollartekens in de ogen te doen wat een enkel bedrjif van je vraagt! Hopelijk worden de mensen die deze domme beslissingen hebben genomen hard afgestraft.
Remzi1993 @JackJack21 september 2023 10:13
Je bedoelt eurotekens in de ogen zien, niet dollartekens. We betalen hier met Euros 🤣

Maar even serieus, de gemeente maakt allerlei aannames hier en voordat het besluit definitief is doet het al allerlei investeringen enz.. Wie is hier dan fout bezig? Juist ja, de gemeente.
JackJack @Remzi199321 september 2023 10:49
Haha, je hebt helemaal gelijk hoor ;)

Dit hele verhaal hangt al vanaf het begin een luchtje aan.
Ikzelf kan niet begrijpen waarom deze beslissingen genomen zijn terwijl er duidelijk veel weerstand was tegen de hele situatie. Hebben de mensen die deze besliggingen genomen hadden nou zo'n plaat voor hun kop, of speelt er iets anders? Zou het graag willen weten.

Bij ons in de gemeente speelt een soort gelijke situatie. Wel op kleinere schaal, is geen Meta ;)
Maar de beslissingen van de gemeente en de reactie van de gemeenschap komen toch bijzonder veel overeen.
Remzi1993 @JackJack21 september 2023 11:57
Een woord: corruptie 😅
kabelmannetje @PalingDrone21 september 2023 09:00
Duur gepruts van de gemeente wordt gewoon financieel afgewenteld op de bewoners.
Bender 20 september 2023 15:09
We willen allemaal blijven gebruiken, zolang we er in onze achtertuin maar geen last van hebben..
Ik vind het maar een hypocriete gedachtegang.
Fraaank @Bender20 september 2023 15:14
Ik heb liever dat windmolenparken gebouwd worden voor inwoners van mijn eigen land. We geven al genoeg resources weg naar het buitenland (tot voor kort enorme hoeveelheden gas). We verkopen energie voor weinig en kopen het weer duurder in. Gewoon een keertje niet. Snap dat het een aderlating is voor de ambtenaren die op snoepreisjes mogen naar de VS.
vlaaing peerd @Bender21 september 2023 14:37
De gedachtengang dat Meta/Facebook jouw iets schenkt waar je gratis gebruik van mag maken is IMO nogal scheef.

Meta maakt winst met jouw gegevens. Vervolgens verwachten ze dat ze gebruik mogen maken van de door ons betaalde en aangelegde infrastructuur en energievoorzieningen, en daar bovenop nog eens een bult water mogen vervuilen.

Dat tegen een haast paradijselijk belastingtarief. Het is juist hypocriet dat Meta dit allemaal toegeworpen krijgt en tegelijkertijd jaar op jaar megewinsten boekt, die niet terugvloeien in onze staatbegroting, infrastructuur of energieprojecten.
Nietzo-odido 20 september 2023 13:43
"Meta had al aangegeven geen datacenter meer te willen bouwen, maar ook in de toekomst kan dat niet meer."


Dit klopt niet de gemeente en provincie kunnen gewoon weer opnieuw een bestemmingsplan procedure doorlopen.

Al gaat dat hier niet gebeuren.

@TijsZonderH

[Reactie gewijzigd door Nietzo-odido op 22 juli 2024 13:41]

TheVivaldi @Nietzo-odido20 september 2023 13:52
“De rechter zegt nu dat er ook in de toekomst geen datacenter meer op Trekkersveld mag komen, ook niet van andere bedrijven.”

Lijkt me toch helder en niet een kwestie van een nieuw bestemmingsplan maken.
ronny @TheVivaldi20 september 2023 14:07
Nee dat leg je iets te makkelijk uit.
Als er een bestemmingsplan ligt mag een willekeurig bedrijf conform die bestemming bouwen. Nu Meta heeft gezegd dat niet meer te willen, zou een ander bedrijf toch gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het bestemmingsplan geven.
Nu is het bestemmingplan afgeschoten kan is het niet mogelijk confom het huidige bestemmingsplan, dus dat gold voordat er een wijziging werd door gevoerd een data center te bouwen.

Er is echter geen belemmering voor de gemeente om weer een nieuw bestemmingsplan in te dienen om het (ooit) toch mogelijk te maken.
Wel zullen ze dan in elk geval een exploitatieplan moeten maken en met de buurt om tafel (participatie in het kader van de komende omgevingswet).
Dus het zal niet zo snel gebeuren, maar de rechter heeft dus niet gezegd dat voor de toekomst nooit mogelijk zou kunnen zijn. Daar gaat de rechter namelijk ook helemaal niet over.
De huidige procedure was ondeugelijk en daarom afgeschoten.
haer @ronny20 september 2023 14:49
Deze belemmering is er toch wel, gezien er vanuit het ministerie een voorbereidingsbesluit is genomen (en recentelijk is vernieuwd). Een bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning kan hierdoor in ieder geval niet worden verleend, totdat er instructieregels van het Rijk zijn vastgesteld die het wel toestaan.

De aanvraag in Zeewolde liep voordat dit voorbereidingsbesluit is genomen, dus deze aanvraag viel hier juridisch gezien niet onder. Nu het plan is vernietigd zou een eventuele nieuwe aanvraag wel onder het voorbereidingsbesuit vallen.
ronny @haer20 september 2023 14:56
Uiteraard.

Ik zit er niet helemaal in deze materie en kreeg het idee uit bovenstaand stuk dat het ministerie bezig is tot het stellen van regels.

Maar algeheel blijft de conclusie als in de toekomst men er wel een datacenter wil hebben is het niet uitgesloten.
Zeker niet door deze uitspraak.
Op dit moment lijkt het niet mogelijk, maar er is nog cassatie mogelijk.
haer @ronny20 september 2023 15:06
Klopt. En het voorbereidingsbesluit sluit alleen datacenters af vanaf een bepaald aantal MegaWatt en ha. Dus helemaal uitgesloten is het nooit.

Ik ga er alleen wel vanuit dat er beperkingen zullen worden opgelegd door het Rijk. Helemaal gezien de gewenste energietransitie en huidge problematiek netcongestie. Gemeenten zullen hier ook wel terughoudend in zijn lijkt mij.
TheVivaldi @ronny20 september 2023 16:53
Wacht even, Tweakers plaatst een stukje over wat de rechter zou hebben gezegd en jij maakt ervan dat ík het te makkelijk uitleg? Nou wordt ie helemaal mooi! 8)7
ronny @TheVivaldi21 september 2023 10:04
Mmmm, op zich heb jij gelijk.
Ook moet ik bekennen dat ik niet alle onderliggende stukken heb gelezen.
Ik kan mij echter niet voorstellen, ook zonder de stukken gelezen te hebben dat de rechter heeft gezegd, ook in de toekomst mag dat niet gebouwd worden.
Daar gaat de rechter helemaal niet over.

Wat de rechter heeft gedaan is het vast stellen dat het bestemmingplan niet op de juiste manier tot stand is gekomen. Het bestemmingsplan van tafel geveegd.
Hierdoor is het niet meer mogelijk om op grond van het geldende bestemmingsplan een datacenter op te richten in de toekomst.
Nietzo-odido @TheVivaldi20 september 2023 13:58
Er mag geen datacenter komen nu en in de toekomst omdat het bestemmingsplan is vernietigd. Lees de RVS wil niet dat dit bestemmingsplan misbruikt word om nu of in de toekomst datacenters daar te vestigen.


Dat wil niet zeggen dat het nooit meer mag, ze kunnen gewoon weer een bestemmingsplan procedure opstarten en dan is het nieuwe ronde nieuwe kansen.


Er zijn heel veel bouwprojecten waarbij het bestemmingsplan vernietigd word en de gemeente er voor kiest om de procedure opnieuw op te starten, vaak met minimale wijzigingen.

[Reactie gewijzigd door Nietzo-odido op 22 juli 2024 13:41]

phosporus @Nietzo-odido20 september 2023 14:21
Het zou ook enigszins vreemd zijn als een rechter/RVS ad infinitum zo'n besluit kan maken.
ronny @Nietzo-odido20 september 2023 14:59
Klopt, meestal zeg de rechter ook niet dit mag niet gebouwd worden.
Vaak zeggen ze alleen de onderbouwing om dit mogelijk te maken is onvoldoende.
Dan hoeft er inhoudelijk aan het plan niets te worden gewijzigd, maar moet er alleen een onderzoek komen naar de (mogelijke) gevolgen. Als daar uit komt dat die binnen de grenzen vallen is dat duidelijk en kan je verder.
pmeter @Nietzo-odido20 september 2023 19:45
Vaak ook zonder wijziging van de inhoud, als de rechter het vernietigd heeft vanwege een gebrek in de onderbouwing en dat gebrek is gerepareerd met een nieuw onderzoek.
Kevinp @TheVivaldi20 september 2023 14:27
Dat is een uitspraak die een rechter niet hoort te doen. Dat is namelijk niet aan de rechter.

Hij mag oordelen of de wet gevolgd is.

Maar de overheid mag deze gewoon aanpassen en daarmee mag hier gewoon een datacentrum komen.

Let wel onze "overheid" is ingewikkeld omdat er mogelijk Europees ook nog het een en ander ligt.

Maar een rechter bepaald niet wat er wel en niet mag, dat is voor de overheid. Een rechter bepaald of de juiste procedures gevolgd zijn/worden en of iemand zich aan de gestelde wet houdt.
kybuz @Kevinp20 september 2023 15:27
Dat heeft de raad van state ook gedaan , zij motiveert dat de gemeenteraad ten tijde van de besluitvorming gerede twijfel had moeten hebben door ontbreken van explotatieplan ,de gronden waren nog voor een groot gedeelte in bezit van de staat en was er geen zekerheid dat die gronden verkocht zouden worden bij vaststelling bestemmingsplan. Hiermee is de besluitvorming van de gemeenteraad van Zeewolde ondeugdelijk gemotiveerd en in strijd met art 3:46 Algemene wet bestuursrecht.
Cergorach
@TheVivaldi20 september 2023 15:44
Als je iets quote, quote het dan goed!
Daarom stapten enkele belangengroepen naar de rechter; die zegt nu dat er ook in de toekomst geen datacenter meer op Trekkersveld mag komen, ook niet van andere bedrijven.
En hoe lang hang je nu al rond op Tweakers.net, je weet dat je niet blind mag geloven wat een Tweakers.net redacteur schrijft. Check eerst de bron. Waar heeft de rechter dat exact 'gezegd' in de bron? En wie is die rechter dan precies? ;) Want volgens mij zijn dat allemaal raadsheren in dat brondocument...
TheVivaldi @Cergorach20 september 2023 16:54
Ik hang al jarenlang op Tweakers rond en heb heel veel vertrouwen in de redacteurs. :)
Verwijderd @TheVivaldi20 september 2023 14:28
Een uitspraak kan natuurlijk verworpen worden. De uitspraak van die rechter is nu niet permanent tot het eind der tijden vastgezet.
CH4OS @Nietzo-odido20 september 2023 13:54
Nou ja, door de jurisprudentie die nu is ontstaan, wordt het natuurlijk wel lastiger.
Nietzo-odido @CH4OS20 september 2023 14:12
Technisch gezien mag dat niet, het kan slechts als munitie voor de tegenstanders gebruikt worden. Het is nieuwe ronde, nieuwe kansen.

De rechter zal opnieuw zorgvuldig het bestemmingsplan moeten bekijken en de belangen afwegen.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Nietzo-odido20 september 2023 17:50
Ik snap je punt ja, ik vond dat een vrij logische conclusie die in het stuk wel naar boven kwam maar ik kan het wel wat aanpassen.
badflower 20 september 2023 13:54
Het huidige stroomverbruik van datacenters in Nederland komt neer op 3,2 miljard kilowattuur (TWh). Dat is 2,8% van het Nederlandse stroomverbruik, dat 111,5 miljard kilowattuur bedraagt.
bron: https://www.dutchdatacenters.nl/thema-energie/

Erg goede zaak, want als we iets van energie / klimaat doelen willen gaan halen moeten we de aanwas van nieuwe elektriciteitsgrootverbruikers sterk gaan beperken, aangezien deze de transitie van de huidige fossiele grootgebruikers in de weg staat (gezien de gelimiteerde capaciteit en groei daarvan op het net).

Los nog van de werkgelegenheid die dit soort datacentra nauwelijks opleveren.

Het is vermoed ik voor bedrijven als Meta vooral profiteren van de lage stroomkosten voor grootverbruikers (schoolvoorbeeldje vd zgn fossiele subsidie)

[Reactie gewijzigd door badflower op 22 juli 2024 13:41]

Kevinp @badflower20 september 2023 14:29
Een erg slechte zaak. Want als we dit nu in Duitsland neer zetten waar ze met steenkool uit het roergebied lekker stroom op gaan wekken is dat nog altijd bagger voor het milieu.

Ons eigen straatje schoonvegen terwijl de behoefte naar een ander land verplaatst is zo kortzinnig.

Zonder inhoudelijk op deze casus in te gaan natuurlijk want dat is lastig.
The Zep Man
@Kevinp20 september 2023 15:20
Een erg slechte zaak. Want als we dit nu in Duitsland neer zetten waar ze met steenkool uit het roergebied lekker stroom op gaan wekken is dat nog altijd bagger voor het milieu.

Ons eigen straatje schoonvegen terwijl de behoefte naar een ander land verplaatst is zo kortzinnig.
Het eigen straatje schoonvegen is het eerste wat je doet. Daarna begin je met je buren aan te spreken over dat hun straatjes nog steeds erg vies zijn, en dat je daar als buur last van hebt.

Langzaam gaan internationaal de duimschroeven aangedraaid worden, omdat het anders niet meer uit te houden zal zijn qua klimaat. Dan wil je niet met de 'erfenis' van een datacentrum zitten waar je niet zomaar vanaf komt.

Verder is het ook niet zo dat zaken niet gaan lopen als er geen nieuw datacentrum gebouwd kan worden. Kijk vanuit een technisch oogpunt naar hoeveel CPU-cycles, hoeveel werkgeheugen, en hoeveel opslag verspild worden in een datacentrum. Als de prijs van een nieuw datacentrum te hoog wordt, wordt het vanzelf financieel aantrekkelijker om efficiënter om te gaan met wat er al is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:41]

Osiummaster @badflower20 september 2023 13:59
Precies. Vooral omdat ze niet de gigantische Nederlandse belasting op stroom betalen die op een of andere manier alleen voor gewone burgers is en niet voor de echte grootverbruikers in Nederland.
RoyD @Osiummaster20 september 2023 14:12
Nog erger. De Nederlandse burgers betalen de extra heffingen om al die groene projecten mogelijk te maken en dan zouden de grootverbruikers, die nauwelijks deze heffingen betalen, zich tooien met hoe groen ze zijn.
Natsers @RoyD20 september 2023 14:50
Tjsa idd!
Darksteel83 @Osiummaster20 september 2023 14:21
Die gigantische belasting voor burgers is van oorsprong juist een groene maatregel. Waarvoor je ook weer een teruggave krijgt. Deze teruggave is 596,85 in 2023. Met 15 cent per kWh in 2023 krijg je dus 3979 kWh eigenlijk gratis als je alleen stroom zou gebruiken.
https://www.milieucentraa...ng/energiebelasting-2023/

Voor particulieren is dit redelijk een goed idee want voor dit geld kun je geen aggregaat regelen. En via de salderingsregeling zijn zonnepanelen zo heel interessant. Dit wordt en de leveranciers kosten worden alleen wel betaald door degene die geen zonnepanelen hebben. Dus de salderingsregeling wordt ook steeds duurder voor de mensen die ze niet hebben.

Maar voor een grote bedrijven zouden zulke hoge bedragen juist slechte dingen veroorzaken omdat je dan beter zelf een kolen of gas centrale op je terrein kunt zetten dan stroom van het net inkopen. Dit wil je uiteindelijk niet. Hierom moet je nadenken met je belastingen.

Voor een datacentrum zijn hoge belastingen en de afhankelijkheid van een betrouwbaar net, wel zo kritisch dat datacentrums waarschijnlijk niet komen bij hogere belastingen op stroom.

Persoonlijk denk ik dat energie belasting bij particulieren op stroom omlaag moet. En de belasting op aardgas eigenlijk overal omhoog. We moeten daarbij alleen wel oppassen dat de gascentrales dan niet door het merit systeem de stroom weer veel duurder maken. Zodra we iets van 80% groene stroom hebben maakt dat merit systeem alleen weer veel minder uit.
litebyte @badflower20 september 2023 14:08
Losstaande van het energieverbruik, de horizon en groene cultuur vervuiling of de klimaatdoelen (die sowieso al heel moeilijk gaan worden als er niet creatief gerekend gaat worden)
Je vestigt een bedrijf in je achtertuin waarbij op gebied van privacy en het ondersteunen van bepaalde regimes (zie het ook als een digitaal kolonisator) alle alarmbellen moeten afgaan.

Het is daarnaast ook een strategisch doel, met alle risico's van dien. Je kunt nog beter (iets overdreven...) naast een kerncentrale wonen.
Onno ! @badflower20 september 2023 14:16
Die link geeft aan wat het afgenomen verbruik is. (En hoe betrouwbaar is het? Wc-eend onderzoek?)
Het gecontracteerde vermogen ligt echter veel hoger. Dus het beslag op het Nederlandse elektriciteitsnet is hoger dan hier geschetst.
Some12 @badflower20 september 2023 14:53
En wat als we in plaats daarvan allemaal thuis een server neerzetten?
The Zep Man
@Some1220 september 2023 15:24
Qua energie zou dat efficiënter zijn, aangenomen dat elke persoon ongeveer 5-10 watt aan serverenergie nodig zou hebben. Wellicht is het op het totaalplaatje meer energie*, maar het is een lichtere belasting van het net (o.a. door lokale duurzame opwekking), zeker als straks thuisaccu's interessanter worden.

* Twijfelachtig. Je hebt immers geen extra energie nodig om een overvloed aan energie (warmte) af te voeren van een kleine computer thuis. Die kan je in de meterkast ophangen, waar je geen airconditioning laat draaien.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:41]

n4m3l355 @badflower20 september 2023 14:54
De drang naar meer data zal blijven en ieder jaar zal dit alleen maar toenemen. Als vervolgens Meta aangeeft dat ze per 2030 (dus in minder dan 6,5 jaar) carbon neutraal te gaan, ondanks de verwachtte groei zie ik toch echt niet het probleem in dit soort centra.

Sterker nog met Nederland als plan ook groen te gaan dragen we toch direct bij aan het vergroenen van dit soort centra, waarom zouden we dat niet willen? Het is niet alsof BV NL Meta gaat subsidieren met groene energie. En nu laten we dit plan dus los, staat Nederland mooi internationaal te kijk door jarenlang te procederen met nul resultaat en wordt zo'n centra gewoon ergens anders neergezet, wellicht in een land met minder groene plannen.
threebees 20 september 2023 15:05
Die datacenters komen niet alleen voor de goedkope energie naar nederland.
Maar ook voor ons goedkope grondwater. Want ze koelen hun datacenter met vers opgepompt grondwater en lozen dat warme water daarna weer meteen.
Ze zouden eigenlijk verplicht moeten worden tot het gebruiken van een gesloten koelsysteem, maar ja dat is duurder.
PalingDrone @threebees20 september 2023 15:32
Drinkwater.
Hetzelfde wat bij jou en mij uit de kraan komt, jeweetwel waar we zuinig op moeten zijn enzo...
Jeldert 20 september 2023 13:43
Na al het negatieve nieuws hierover lijkt me dit de enige juiste afsluiting.
pagani 20 september 2023 13:56
Zouden al die raadsleden nu hun steekpenningen en snoepreisjes moeten teruggeven?

Wel fijn dat, ook op bestuurlijk niveau, het recht uiteindelijk zegeviert.
Verwijderd 20 september 2023 15:40
"allerlei problemen zoals de macht van bigtechbedrijven"
Als NL vind dat het heeft van bigtechbedrijven, waar blijven die iniatieven om minder gebruik te maken van bigtechbedrijven.
Problemen benoemen is het gemakkelijst,
problemen voorkomen door vooruit te zien, een omslag maken is anders.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.