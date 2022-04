Almere zet bouw datacentercluster niet door in afwachting van nationaal beleid

Het stadsbestuur van Almere zet de bouw van een groot datacentercluster van bijna tweehonderd hectare in de ijskast, schrijft het FD. De gemeente wil dat de overheid eerst met een duidelijk nationaal beleid komt, voordat de gemeente beslist.

In het regeerakkoord schreven de coalitiepartijen dat er strengere toelatingscriteria komen bij de vergunningverlening voor hyperscaledatacenters en ook wil de regering de landelijke regie aanscherpen. Die plannen blijken nu gevolgen te hebben voor de bouw van een datacentercluster in Almere, schrijft het FD.

Het nieuwe kabinet heeft aangegeven kritisch te gaan kijken naar hyperscaledatacenters van techgiganten, zoals het nieuwe datacenter van Meta in Zeewolde. Het datacentercluster waar in Almere plannen voor waren, is niet van één bedrijf en krijgt meerdere gebruikers. Over dat soort datacenters heeft het kabinet geen uitspraken gedaan.

Volgens het FD is er in de afgelopen drie jaar stevig gelobbyd voor de komst van het datacentercluster in het gebied Oosterwold bij Almere. Het gaat om een gebied van 150 tot 200 hectare waar meerdere datacenterbedrijven zich zouden willen vestigen.

Het gebied wordt gezien als belangrijk voor de uitbreiding van datacenters in Nederland. Als er niet in Almere gebouwd kan worden, moeten bedrijven terugvallen op bijvoorbeeld Amsterdam en de Haarlemmermeer, waar meer beperkingen zijn wat betreft ruimte en elektriciteitsvoorziening, omdat daar al veel datacenters staan. Dergelijke datacenters willen zich in de buurt van Amsterdam vestigen vanwege de aanwezigheid van het internetknooppunt AMS-IX.

In een raadsbrief heeft het college van B&W van Almere eind vorig jaar aan de gemeenteraad laten weten dat er 'regie van de provincie en het Rijk' nodig is, naast duidelijkheid van netbeheerders. Dat concludeert het college aan de hand van de bevindingen uit een bijgevoegd rapport van adviesbureau Berenschot.