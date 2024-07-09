Firefox 128 bevat optie om tekst te vertalen via contextmenu

Mozilla heeft versie 128 van Firefox uitgebracht. Deze build van de webbrowser bevat een aangepast dialoogvenster bij het verwijderen van browserdata en de optie om tekst te vertalen via een contextmenu.

Uit de releasenotes van Mozilla blijkt dat Firefox 128 Amerikaanse en Canadese gebruikers in staat zal stellen om populaire zoekresultaten te tonen via de zoekbalk. Firefox-gebruikers zullen vanaf nu ook video’s van streamingwebsites kunnen bekijken als ze gebruikmaken van de privémodus.

Firefox biedt vanaf versie 128 ook ondersteuning voor de Privacy Preserving Attribution-api. Deze experimentele api moet ervoor zorgen dat websites privacyvriendelijke advertentieanalyse kunnen toepassen bij gebruikers. Mozilla schrijft dat momenteel een klein aantal websites gebruikmaakt van deze api.

Dialoogvenster bij verwijderen browsergegevens in FireFox 128
Dialoogvenster bij verwijderen browsergegevens in Firefox 128

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 15:23
11 • submitter: Vanquish92

09-07-2024 • 15:23

11

Submitter: Vanquish92

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Reacties (11)

-Moderatie-faq
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R4gnax
9 juli 2024 23:49
Wat het artikel van Tweakers vergeet te vertellen:
de PPA-API is momenteel alleen voor websites beschikbaar middels een zgn origin trial. Dwz dat je speciaal bij Mozilla aan moet geven dat jij op jouw domein deze API wilt gebruiken. Je krijgt dan een token van hen wat je als HTTP header aan de respons van je HTML pagina mee moet geven richting de browser, om e.e.a. te activeren.

Bij misbruik kan dat dus ook remote gekilld worden. Specifiek voor PPA werken ze ook samen met een kleine set voorgeselecteerde websites die dit voor hen gaan testen. Er is dus (nog) niet zoveel aan de hand met dit aan te laten staan. Het is niet alsof jan en alleman er al gebruik van kan maken.

(Dat is dan wellicht ook waarom het opt-out is ipv opt-in. Omdat de impact beperkt is; door Mozilla onder controle gehouden wordt; en zodat ze voldoende test data terug krijgen om het experiment te kunnen evalueren op bredere toepasbaarheid en haalbaarheid.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:59]

uip 9 juli 2024 15:28
ik ken die PPA-api niet, is dit een goede zaak?
atthias @uip9 juli 2024 15:33
in mijn optiek niet ik vind het een hellend vlak maar ze zijn op het firefox subreddit best lyrisch over dit ding

ik zet hem in ieder geval uit ik vertrouw het niet zeker niet omdat dit opt out lijkt te zijn en niet opt in maar dat moet ik nog goed testen

zal de post updaten als het gebeurd is

EDiT ja ze leren het niet weer een instelling die opt out is

wanneer leren ze nou eens dat soort zooi te vragen dat google dat niet doet okay maar mozilla verwacht ik beter van /rant

[Reactie gewijzigd door atthias op 22 juli 2024 13:59]

Llopigat
@atthias9 juli 2024 19:55
Ik ben nooit lyrisch over een API die ook maar iets met reclame te maken heeft (tenzij het gaat om blokkeren). Maar bedankt voor de heads-up over de subreddit, heb inmiddels de opt-out optie gevonden.

Het zou wel mooi zijn als er een plugin komt waarmee je deze API kan faken en rotzooi data terug kan sturen }) In plaats van gewoon niks terugsturen met de opt-out.

PS: De reden dat ik zo anti-reclame ben is dat mijn vertrouwen in de reclame-industrie gewoon volledig voorbij is. Ze hebben onze privacy zo extreem uitgehold de afgelopen jaren, dat ik elke poging om ons een handreiking te doen zal wantrouwen omdat ik de mensen die er achter zitten gewoon wantrouw. De enige reden dat ze nu met oplossingen komen is omdat ze juridisch gedwongen worden, niet omdat ze het echt willen. Zelfs als het technisch en ethisch goed in elkaar zit. Het zijn gewoon mensen met wie ik nooit meer door een deur zal kunnen. Er is te veel gebeurd.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:59]

atthias @Llopigat9 juli 2024 20:09
precies hetzelfde hier reclame moet kapot dan maar een kleiner betaald internet maar dit is niet iets wat ik nog verder wil zien gaan
Glodenox @uip9 juli 2024 15:46
Ik heb zonet even doorgenomen hoe het werkt en op zich lijkt me dit wel vrij goed in orde. Het laat toe aan verkopers om te zien hoeveel van hun verkopen via een specifieke bron aangeleverd werden, zonder dat ze zelfs kunnen zien over welke aankopen dit gaat. Veel staat of valt wel met de derde partij die de aggregatie en data-obfuscatie doet.
Terry A Davis 9 juli 2024 17:39
Mijn mobieltje heeft de optie van een woordenboek, daarmee een woord selecteren en dan op woordenboek drukken. Nederlands Engels Duits, Frans, maar niet voor gehele teksten.

Ik vind het persoonlijk vervelend dat ik dit weer handmatig uit moet zetten als ik opnieuw installeer. Mensen krijgen al zoveel popups, en dan deze functie eerst via popup, dan sneaky in een rechterklik muistclick optie?

Ik voel me een kikker die wil springen uit het water, maar het water is te heet, boiling frog...

Wikipedia: Boiling frog
The boiling frog is an apologue describing a frog being slowly boiled alive. The premise is that if a frog is put suddenly into boiling water, it will jump out, but if the frog is put in tepid water which is then brought to a boil slowly
Noitisnt 9 juli 2024 18:44
Mozilla ha rilasciato la versione 128 di Firefox
Kijk mama, ik kan Italiaans! :+

Het is op zich wel een handige toevoeging. Had het eerder als addon verwacht dan als onderdeel van de browser zelf.
desalniettemin
9 juli 2024 22:24
Ben hier niet zo blij mee. Had opt-in ipv opt-out moeten zijn:

https://uploads.disquscdn...80dc71652.png?w=800&h=235
Vhond @desalniettemin10 juli 2024 13:32
is niet specifiek voor deze versie
Llopigat
@Vhond10 juli 2024 14:28
Het is anders precies dezelfde checkbox waar in de bron link in het artikel naar gerefereerd wordt.

Sowieso een goede om uit te zetten natuurlijk

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