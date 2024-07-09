Firefox 128 bevat optie om tekst te vertalen via contextmenu

Mozilla heeft versie 128 van Firefox uitgebracht. Deze build van de webbrowser bevat een aangepast dialoogvenster bij het verwijderen van browserdata en de optie om tekst te vertalen via een contextmenu.

Uit de releasenotes van Mozilla blijkt dat Firefox 128 Amerikaanse en Canadese gebruikers in staat zal stellen om populaire zoekresultaten te tonen via de zoekbalk. Firefox-gebruikers zullen vanaf nu ook video’s van streamingwebsites kunnen bekijken als ze gebruikmaken van de privémodus.

Firefox biedt vanaf versie 128 ook ondersteuning voor de Privacy Preserving Attribution-api. Deze experimentele api moet ervoor zorgen dat websites privacyvriendelijke advertentieanalyse kunnen toepassen bij gebruikers. Mozilla schrijft dat momenteel een klein aantal websites gebruikmaakt van deze api.