Mozilla verlengt ondersteuning voor Firefox op Windows 7, 8 en 8.1

Mozilla verlengt de ondersteuning voor Firefox op Windows 7, 8 en 8.1. Het bedrijf wil gebruikers van deze besturingssystemen ook betere migratieopties aanbieden. Het is nog onduidelijk wanneer de ondersteuning van Firefox voor deze besturingssystemen zal stoppen.

Mozilla heeft het nieuws gedeeld tijdens een Ask Me Anything-sessie op Reddit. Een medewerker van het bedrijf gaf aan dat het voor Mozilla zinvol blijft om ondersteuning te bieden, zolang de gebruikersaantallen van Firefox op Windows 7, 8 en 8.1 'hoog' blijven. Het is niet duidelijk wat het bedrijf als een hoog gebruikersaantal beschouwt en hoeveel gebruikers Firefox momenteel op Windows 7, 8 en 8.1 telt.

In juni 2023 kondigde Mozilla aan dat de ondersteuning voor Firefox op Windows 7, 8 en 8.1 zou stoppen. Het bedrijf zou de Extended Support Release-versie van de browser blijven ondersteunen tot september 2024. Deze periode wordt nu dus verlengd.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 10:00 74

09-07-2024 • 10:00

74

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Reacties (74)

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BoerBart 9 juli 2024 10:08
Het artikel deed mij afvragen of deze Windows versies nog veelal gebruikt worden, volgens statcounter zijn dit de statistieken wereldwijd:
- Windows 11: 29.71 %
- Windows 10: 66.1 %
- Windows 8.1: 0.4 %
- Windows 8: 0.36 %
- Windows 7: 2.95 %
- Windows XP: 0.39 %

Verrassend om te zien dat Windows XP nagenoeg evenveel gebruikt wordt als Windows 8.1.

*edit*
Leesbaarheid.

[Reactie gewijzigd door BoerBart op 22 juli 2024 14:13]

Kees BOFH @BoerBart9 juli 2024 10:33
Ik was benieuwd naar de cijfers op Tweakers.

Van alle windows gebruikers gebruikt er:
97.44% windows 10/11 (lastig onderscheid te maken)
1,5% windows 7
0.44% windows 8
0.33% windows 8.1
0.22% windows vista
0.01% windows xp

Die windows xp gebruikers zijn leugenaars, want dat OS kan niet eens meer met Tweakers verbinden omdat wij moderene ssl protocollen gebruiken. Maar dit zijn gegevens op basis van de UserAgent van een browser, en dat is niet zo lastig te faken.

[Reactie gewijzigd door Kees op 22 juli 2024 14:13]

BoerBart @Kees9 juli 2024 10:39
Interessant! Wat kan een reden zijn om een user-agent te faken, en wellicht specifiek irt. de Tweakers website?
Nox @BoerBart9 juli 2024 13:18
Op firefox for android fake ik hem naar chrome for android. Google geeft je dan een betere/modernere pagina. Zeker voor bijvoorbeeld het weer in google (als je tikt 'weer amsterdam' krijg je direct het weer voor die locatie).

En je faket hem omdat je UA ook een fingerprint bevat waarmee je te herkennen en dus te volgen bent.
The_Worst @Nox9 juli 2024 14:02
Voor mij dat laatste. Elke 30 minuten wordt mijn user-agent aangepast om fingerprinting iets lastiger te maken.
Horatius @The_Worst9 juli 2024 22:48
Het zou mij niks verbazen als je op deze manier fingerprinting juist makkelijker maakt.
Doordat je je user-agent zo vaak verandert word je juist uniek. Een goed voorbeeld hiervan was de browser extensie privacy badger welke intelligent detecteerde, specifiek voor elke user dus, wat geblockt werd.
Op deze manier creëerde ze juist een fingerprint welke uniek te volgen was.

Doordat jij zovaak je user agent verandert ben je juist uniek, niet onherkenbaar.

Als je fingerprinting wil tegengaan is het niet de truc om zoveel mogelijk te blokkeren maar juist om zo 'normaal' als mogelijk te zijn. De balans tussen normaal zijn en opgaan in het publiek en je privacy beschermen door dingen te blokkeren.
Kees BOFH @BoerBart9 juli 2024 11:03
Bijna alle fake user-agents zullen bots die een "echte" useragent gebruiken (en die vervolgens nooit updaten, je wil niet weten hoeveel "chrome 31" en "firefox 3" er nog langs komen).

Maar er zullen ook mensen die een user-agent addon gebruiken en dat een keer aanpassen en vergeten uit te zetten
Mark Koenen @BoerBart9 juli 2024 13:10
Drie voorbeelden:
- Soms kan je een mailbox alleen vanaf beheerde devices, of vanaf niet-beheerde laptops/desktops benaderen. En dan dus niet vanaf niet-beheerde mobiele apparaten. Als je dan je user-agent faket, kan het alsnog vanaf een niet-beheerde mobiel. Ik vind dat dan ook een beetje een vreemde 'beveiliging' om in te stellen. Het zal wellicht meer tegen 'onvoorzichtige' gebruikers helpen dan tegen aanvallen.
- Mobiele versies van websites missen weleens features die desktop-versies wel hebben (vice versa is natuurlijk ook mogelijk). Hoewel die dan niet per se handig werken op het andere platform, heb je via een fake user-agent in ieder geval toegang.
- Tot slot kan het zo zijn dat, als je bv een installatie-bestand wil downloaden voor een ander OS dan degene die je gebruikt, een website je die optie niet geeft. Heb zo geen voorbeeld bij de hand.

[Reactie gewijzigd door Mark Koenen op 22 juli 2024 14:13]

Alex3 @Mark Koenen10 juli 2024 13:08
Als je vroeger in Firefox naar de downloadpagina van Firefox ging kreeg je alleen iets te zien als: Gefeliciteerd, je hebt de nieuwste versie al.
The Zep Man
@Kees9 juli 2024 10:43
Die windows xp gebruikers zijn leugenaars, want dat OS kan niet eens meer met Tweakers verbinden omdat wij moderene ssl protocollen gebruiken.
Ik zou mensen niet zo snel uitmaken voor leugenaar. Firefox gebruikt een eigen TLS stack in plaats van die van Windows (zoals veel Chromiumgebaseerde browsers doen, waaronder Chrome en Edge), dus kan ook vanuit Windows XP via moderne protocollen verbinden met Tweakers.net.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:13]

maevian @The Zep Man9 juli 2024 11:26
maar je kan moderne firefox toch niet meer draaien op xp?
Maar is inderdaad wel handig aan firefox, vaak ergens op een printer moeten aanloggen met een outdated web interface met verouderde SSL. Via een oude portable versie van firefox geraak ik er dan wel nog aan (en kan ik nadien een firmware update doen)
Decimae @maevian9 juli 2024 14:06
Firefox ESR 52.3.0 uit augustus 2017 is nog beschikbaar voor Windows XP. (en 52 is de eerste versie die TLS 1.3 ondersteunt via een instelling in about:config)

Technisch gezien net mogelijk, dus, lijkt me.
The Zep Man
@Decimae9 juli 2024 14:15
T.net ondersteunt ook TLS 1.2, dus TLS 1.3 is sowieso niet een harde eis.
MatiasG @Decimae9 juli 2024 15:48
Er is een backport/fork van Firefox 68 met features van Firefox 91: https://github.com/Feodor2/Mypal68
The Zep Man
@maevian9 juli 2024 14:14
Maar is inderdaad wel handig aan firefox, vaak ergens op een printer moeten aanloggen met een outdated web interface met verouderde SSL. Via een oude portable versie van firefox geraak ik er dan wel nog aan (en kan ik nadien een firmware update doen)
Dat kan met een moderne browser ook via bijvoorbeeld stunnel.
maevian @The Zep Man9 juli 2024 20:09
Waarschijnlijk zijn er ook andere mogelijkheden. Voor die paar keer dat ik het nodig heb ga ik dat niet uitzoeken.
TheVivaldi @The Zep Man9 juli 2024 11:10
Dat ook, en er zijn altijd trucjes voor oude systemen, zoals Protoweb en Browservice.
JohanNL @Kees9 juli 2024 11:05
Windows xp heeft zo'n enorme fanbase, dat er mensen zijn die er wel wat mee aan het sleutelen zijn om het o.a. ook werkend te krijgen op het moderne www.
Zelfs voor Windows 2000 was er een projectje dacht ik.
Dus het kan best kloppen dat er een aantal fanatiekelingen zijn die om nostalgische redenen nog een oude pc hebben staan met een aangepaste versie van Windows XP, waarmee ze dan ook Tweakers bezoeken.

[Reactie gewijzigd door JohanNL op 22 juli 2024 14:13]

TheVivaldi @JohanNL9 juli 2024 11:11
Precies. Dat Windows XP vermeld staat, kan ook betekenen dat ze soms via een oude pc Tweakers bezoeken. Het zou me niet verbazen als bijvoorbeeld PalmOS ook nog ergens in de statistieken vermeld staat (om maar even een willekeurig ander oud OS te noemen).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:13]

borbit @TheVivaldi9 juli 2024 12:36
Ik zit ook weleens met oude computers te pielen. Ik gebruik meestal tweakers.net om te kijken of ik online ben.
i7x @Kees9 juli 2024 11:27
Je kunt wel op tweakers komen op zo hoor, spreek uit ervaring. Niet met IE natuurlijk, maar er zijn wel mooie alternatieven (bijv Supermium). Wat Windows zelf betreft kun je ook de boel wat meer up to date krijgen met bijv XP Integral Edition.
Kees BOFH @i7x9 juli 2024 11:40
ok, i stand corrected.

Maar we zien er nog steeds zeer weinig verkeer vandaan komen, dus niet heel veel gebruikers doen dat en zeker niet als daily driver gok ik ;)
i7x @Kees9 juli 2024 11:49
Nee, meestal voor de hobby gok ik. Retro computing is een ding, maar ik ga er niet mee bankieren of wat dan ook. Pas ook nog Windows 98 een slinger gegeven, leuk om mee te knutselen.
ThanosReXXX @Kees9 juli 2024 14:49
Standaard XP wel, maar ik zelf bijvoorbeeld heb voordat ik uiteindelijk destijds toch op Windows 7 overstapte, nog jarenlang een zwaar gemodificeerde versie van XP, Black XP genaamd, gebruikt, en daar zaten tal van Vista-gerelateerde functionaliteiten en compatibiliteiten in, dus daarmee kon ik in ieder geval toen op Tweakers, en wellicht nu nog steeds.

Er zijn overigens ook nu nog steeds actieve, gemodificeerde versies van XP, zoals WinXP Integral Edition, die volledige ondersteuning vanuit hun respectievelijke communities en ontwikkelaars krijgen.

Maar goed, dit zijn natuurlijk geen oplossingen voor de gemiddelde gebruiker, laat staan voor bedrijven, dus die cijfers zullen waarschijnlijk dan toch over de reguliere versies gaan.

Maar wat ik maar wilde zeggen is het kàn in ieder geval wel, met een beetje tweaken. ;)
JohanNL @ThanosReXXX9 juli 2024 15:29
Dit is inderdaad heel erg leuk, volgens mij hebben ze ook wel compatibiliteitsmodi toegevoegd voor niet enkel Vista, maar ook 7, 8 en wellicht inmiddels ook wel 10 en 11.
Of het allemaal werkt is een tweede, maar zeker leuk en nostalgisch speelgoed verder :)
Voor 98/ME zijn ook wel speciale patches, updates en unoffical service packs te vinden.
Heb wel weer eens zin om een dual-boot 98 / XP machine in te stellen die al deze patches bevat en dan eens te kijken wat er allemaal mogelijk is.
Het bezoeken van Tweakers zou in ieder geval mogelijk moeten zijn.
Wat betreft online accounts maak je hier dan uiteraard het beste speciaal nieuwe voor aan om mee te spelen, je weet namelijk nooit of mensen backdoors in deze gemodificeerde edities van Windows hebben ingebouwd.
En uiteraard zijn ze op andere vlakken ook aardig kwetsbaar, zoals al die SMBv1 lekken om maar iets te noemen.
Echter denk ik dat zolang je het achter je router met firewall hangt het wel zal meevallen, want wie specialiseert zich nog om Windows XP en 98 systemen over te nemen?
ThanosReXXX @JohanNL9 juli 2024 15:52
Oh, het werkt prima, hoor. Black XP werkte al nagenoeg vlekkeloos voor alles t/m Vista, en WinXP Integral is echt een enorme verbetering daarop, en er wordt nog voortdurend aan gewerkt. De laatste keer dat ik ernaar gekeken heb, zat er Windows 10 compatibiliteit in, wat inmiddels alweer is bijgewerkt naar Windows 11, dus het gaat maar door, zo te zien.

Wat betreft backdoors zal het ook wel meevallen, denk ik, want deze community bestaat al heel lang en leeft en opereert ook grotendeels op de feedback van zijn gebruikers, dus daarvan op de verkeerde wijze gaan profiteren zal ze op termijn weinig goed doen.

Maar, al dat gezegd hebbende, zal je net als destijds met Black XP wel een beetje moeten weten hoe het allemaal werkt, dus dit is echt voor de Tweaker, niet voor de gemiddelde Nederlander die vanwege sentimentele redenen eventueel terug zou willen naar XP, maar niet meer dan user-level kennis van PC's heeft.

Wat betreft de vraag aan het eind: het deed me denken aan circa 2016, toen ik nog voor HP werkte, en ik een afspraak had met de Belastingdienst, voor een nieuwe kantoorinrichting met PC's en servers en dergelijke, en het zal je verbazen (of misschien ook niet) dat daar destijds gewoon nog WinXP bakken tussen stonden...

En ook bij meerdere gemeentes ben ik dat destijds en nog een aantal jaren daarna tegen gekomen. Soms had dit ook te maken met oude software pakketten die niet op nieuwere Windows versies draaiden, maar soms simpelweg laksheid/luiheid, of gebrek aan budget en/of urgentie.

Dus al zal er heden ten dage (hoop ik) nagenoeg geen enkele instantie meer op XP draaien, je weet het maar nooit en hackers zullen dit ongetwijfeld ook wel weten en in de gaten houden.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:13]

NeverSettle @Kees9 juli 2024 14:20
Ik ken bedrijven en instituten die nog Windows XP gebruiken voor specifieke apparaten, niet aangesloten met internet. Bijvoorbeeld op een lab met specifieke test machines. Daarvan zal Microsoft of een 3e partij geen data van hebben neem ik aan.
JohanNL @NeverSettle9 juli 2024 15:14
Dat kan MS inderdaad niet weten, maar als je al deze machines zou meerekenen, dan kom je waarschijnlijk wel op een veel hogere userbase uit dan nu het geval is.
kiang @Kees9 juli 2024 12:10
Dat ze hun useragent spoofen is waarshcijnlijk wat er inderdaad gebeurt... Maar er zijn toch nog browsers die Windows XP ondersteunen?

FireFox fork MyPal68 bijvoorbeeld
[FSF]Moses @Kees10 juli 2024 11:45
Hmm apart... Leg eens uit waarom ik dan met Windows XP SP3 wel kan inloggen en reageren?
Standaard XP SP3 installatie met Firefox 52.9.0 en standard UserAgent versie. Geen gekke software geinstalleerd.

Nee serieus, ik ben echt beniewd waarom dit niet zou kunnen werken...

edit: en nee ik gebruik geen Black XP, dit voor ale duidelijkheid.
Edit2: Ooops, was vergeten dat ik al een paar jaar WinXP Integral Edition gebruik. Vergeet mijn comment maar

[Reactie gewijzigd door [FSF]Moses op 22 juli 2024 14:13]

Kees BOFH @[FSF]Moses10 juli 2024 14:46
De reden is dat we minimaal TLS1.2 vereisen, en de standaard XP SP3 install kan daar dan niet mee verbinden. Daarnaast hebben we een certificaat van LE, welke vaak ook niet werkt onder XP.
Alex3 @BoerBart9 juli 2024 10:20
Zijn dit de statistieken wereldwijd.
Zo te zien wel. Onder de grafiek kun je de regio kiezen.
Carlos0_0 @Alex39 juli 2024 10:30
Oh dan zat ik vorige week achter die balk te zien die amper te zien is, windows xp 0,1% in Nederland en de pc hing aan het internet :+ .
BoerBart @Alex39 juli 2024 10:37
Klopt, ik had inderdaad gezien dat dit de statistieken wereldwijd zijn. Ik heb m'n post even aangepast, wellicht was dat niet helemaal duidelijk.
Batch @BoerBart9 juli 2024 11:05
Conclusie: na ruim 2½ jaar zit zit nog steeds ruim 70% niet op Windows 11. Blijkbaar kan niet iedereen over (vanwege te oude pc of laptop) of Windows 11 biedt onvoldoende toegevoegde waarde. Als dat laatste voor veel mensen de reden is om niet over te stappen moet Microsoft zich toch eens achter de oren krabben.
Robin4 @Batch9 juli 2024 11:16
Ik zit momenteel met 1 minder belangrijke pc op windows 11.
Maar als ik zo zie wat microsoft nog van plan is met windows 11 (een verplicht online account)
Ja dan zie ik een reden genoeg om niet meer door te zetten op windows 11 en gewoon terug te gaan naar 10. Vind windows 11 wel beter dan 10. Alleen worden er teveel restricies opgelegd die het gebruik van 11 niet echt aan moedigen.
JohanNL @Batch9 juli 2024 15:44
De meeste mensen interesseert het ook niet zoveel, zolang het maar werkt.
Óf de nieuwe Windows moet echt nieuwe functionaliteiten hebben die men aanspreekt, maar wat heeft 11 nou voor nieuws of speciaals te bieden voor de ' normale ' eindgebruiker?
We moeten echt wel ver terug in de tijd toen dat nog het geval was dat mensen echt te wachten zaten op de nieuwe versie van Windows.
Wellicht dat Windows 8 voor tablet gebruikers dan nog wel iets te bieden had.
Mensen willen dat gewoon de software blijft werken en de beveiliging op orde is, Windows 10 gaat daar nog wel een aardige tijd aan voldoen.
onetime @JohanNL10 juli 2024 01:32
Windows 2000 werkte lekker en goed. Met XP begon het al echt af te glijden. Windows 7 was nog redelijk als 2000 te gebruiken. En Windows 8 liep onherstelbaar vast bij de configuratie op mijn nieuwe laptop. Dat werd Linux. En dat gebruik ik nu nog. Een verplicht online verbinding met account? Ga ik niet gebruiken.
GertMenkel @BoerBart9 juli 2024 10:22
StatCounter doet wel hele basale tracking op basis van user agent. Iedereen met een adblocker valt buiten de statistieken, en crawlers en malware wordt op hun user agent vertrouwd. Ik zou die statistieken met een korreltje zout nemen.
Luminair @GertMenkel9 juli 2024 10:30
Iedereen met een adblocker valt buiten de statistieken
Is dat wel zo? User agent hoef je niet met JS er uit te vissen, die wordt gewoon met de eerste HTTP header meegestuurd.

Verder denk ik dat je overschat hoeveel mensen een adblocker gebruiken. Dat zijn volgens mij zeker niet de meeste eindgebruikers.
dehardstyler @Luminair9 juli 2024 10:33
Verder denk ik dat je overschat hoeveel mensen een adblocker gebruiken. Dat zijn volgens mij zeker niet de meeste eindgebruikers.
En daar mogen we als Tweakers wel dankbaar voor zijn! :P
Als iedereen al op een adblocker had gezetten, had alles nu al achter een betaalmuur gezeten.

Laat de rest maar lekker ads kijken. }>
SVMartin @dehardstyler9 juli 2024 11:50
Of: als iedereen een adblocker zou gebruiken waarin tracking cookies worden geweerd, dan zouden marketing afdelingen of (1) met een kwaadaardig alternatief komen of (2) stoppen met dit volgen.

Ik hoop dan dat 1 niet lukt :)
kameleon20 @BoerBart9 juli 2024 10:27
Dit zegt natuurlijk niet veel over de Firefox gebruikersaantallen, alleen over de Windows users.
Misschien dat van die 2,95 procent Windows 7 gebruikers maar 0,3 procent Firefox heeft en juist bij die 0,36 procent Windows 8 gebruikers 7 procent Firefox heeft.
Mijzelf @kameleon209 juli 2024 12:01
Aangezien Firefox de enige browser is die nog ondersteuning voor W7 biedt, zal het percentage Firefox gebruikers toch wel tamelijk hoog liggen in vergelijking met andere OS'en.
theduke1989 @BoerBart9 juli 2024 10:18
Windows XP is natuurlijk ook meer verkocht, en bestaat al wat langer op de markt.

Daarnaast i XP nog een legacy OS, waar vele nog software op hebben draaien.
divvid @BoerBart9 juli 2024 10:22
wat zijn de aantallen dan? Ik vond iets van 1.5mld windows gebruikers, dus dat is nog 43,5mln win7 gebruikers. Win10 zal nog wel even hoog blijven met de HW restricties van Microsoft

Catalina is de laatste OS ondersteuning voor MacOS.
Overigens draait FF prima op een 2008 iMac met OCLP en Sonoma (en wat extra geheugen en ssd). Wel trager dan op een M1, maar zeker niet onwerkbaar.

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 14:13]

TheAncientDovah @BoerBart9 juli 2024 10:45
Ik zie tegelijkertijd ook echt een drama rondom Windows 11 upgrades als de ondersteuning voor Windows 10 binnenkort stopt. Nog heel veel mensen/bedrijven moeten upgraden en in tegenstelling tot voorgaande upgrades moet je nu dus ook hardware hebben die Windows 11 ondersteunt door middel van eeen geschikte TPM versie.
TheVivaldi @BoerBart9 juli 2024 11:07
Toch vind ik dat niet een heel hoog aantal, en de vraag is of die allemaal Firefox gebruiken. Vraag me af waarom Mozilla dit doet, want dit kost toch teveel tijd en geld voor zo'n relatief kleine groep gebruikers?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:13]

lenwar
@BoerBart9 juli 2024 12:00
Goede kans dat er ook appliances tussen zitten die technisch gezien Windows XP draaien met een applicatie-frontend. (dus dat je nooit Windows zelf te zien krijgt)

Zie onderstaande plaatjes. Allerlei apparaten die Windows draaien. Goede kans dat er nog zat apparaten ook Windows XP of ouder draaien, en als die eens in de zoveel tijd met internet verbinden om reden xyz, dan worden ze misschien ook meegteld?
https://www.pinterest.com...fail--797066834029839049/
Loller1
9 juli 2024 10:25
Ik veronderstel dat deze extra ondersteuning zich gaat vertalen in updates aan Firefox 115 ESR, en niet dat ze echt een volledig nieuwe versie gaan uitbrengen? Firefox 116 ondersteund Windows 7, 8 en 8.1 namelijk al niet meer. Zou vreemd zijn als ze dat nu plots terug gaan herintroduceren voor Firefox 128 ESR. Ben benieuwd of het uitbreiden van de ondersteuning voor Firefox 115 ESR zich ook vertaalt in langere ondersteuning voor macOS 10.12 tot 10.14.
divvid @Loller19 juli 2024 10:36
Wat is je (niet lauter theoretische) reden om nog met 10.12-10.14 te willen draaien? (gewoon nieuwsgierig overigens, geen oordeel)

Die machines zijn waarschijnlijk allang afgeschreven en de meeste daarvan worden ondersteund met OCLP om Sonoma of desnoods BigSur te draaien.

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 14:13]

glennscholten @divvid9 juli 2024 10:47
32 bit software. Of wellicht een oudere machine die metal niet ondersteund maar verder prima functioneert.
divvid @glennscholten9 juli 2024 11:50
geen metal is geen probleem, daar zij patches voor. 10.12 is uit 2016 overigens. Win10 is nog zeker to 2025 gesupport

Ik zou niet graag met een OS werken waar geen updates meer voor zijn in deze tijd, dan liever een 'hack' om een nog ondersteunde versie te draaien. Zeker niet zakelijk.

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 14:13]

glennscholten @divvid9 juli 2024 14:09
Metal is zeker een probleem (linkje).

Ik denk dat ik liever op een ouder OS zit en wat waakzamer ben, dan dat ik patchnotes moet doorspitten en mogelijk mijn workflow moet aanpassen om om de bugs van OpenCore Legacy heen te werken.
divvid @glennscholten9 juli 2024 15:11
van de meeste van de daar beschreven bugs heb ik geen last of zover dat het een workflow niet in de weg zit. Voor mij is het gewoon legacy meuk dat nog goed dienst doet voor wat HTK werk.
TheVivaldi @glennscholten9 juli 2024 11:14
Plus 10.14 is uit 2018. Een 6 jaar oud OS zou ik nu niet bepaald ‘oud’ willen noemen. Er zijn ook nog genoeg Windows 10-gebruikers en Windows 10 is strikt genomen 3 jaar ouder dan macOS 10.14. En wellicht zitten sommigen er zakelijk nog aan vast. Ook macOS wordt wel eens zakelijk gebruikt en bedrijven staat niet altijd bekend om hun snelle upgradeprocedure.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:13]

Loller1
@divvid9 juli 2024 16:12
Ik heb er geen reden voor, Firefox 115 ESR is toevallig ook de laatste versie waarbij die 3 macOS versies worden ondersteund, zou dan vreemd zijn dat zij niet de extra ondersteuning krijgen en Windows wel. En natuurlijk kan je hetzelfde argument maken over Windows 7, 8 en 8.1 machines; de oudste macOS die met 115 gedropt werd is van 2016 (10.12) terwijl de jongste Windows van 2013 was (8.1). Windows 10 is ouder dan macOS 10.12.
wigwam 9 juli 2024 11:04
En hoe zit het precies met de veiligheid van het os zelf?
HollowGamer @wigwam9 juli 2024 11:45
Helaas interesseert dat een groep mensen niet zo veel. Op Reddit zijn er die zweren bij XP, en nog een grote groep schakelt updates uit, want die maken de PC alleen maar langzamer..

Dat je een oud OS gebruikt, vind ik prima en leuk. Maar hang deze dan a.u.b. nooit aan het internet, ook niet in een VM. Er zijn oplossingen bedacht om toch internet te hebben via een omweg.

<=Windows 8 zou je gewoon niet meer moeten gebruiken voor het internet op te gaan. Snap niet dat mensen dit risico nemen, en van bedrijven al helemaal niet.
dylan_ @HollowGamer9 juli 2024 12:46
Mensen in derde wereld delen hebben misschien geen andere keuze. Ik snap het wel. Fijn dat Firefox een optie biedt voor deze mensen!
418O2 @dylan_9 juli 2024 12:54
Die kunnen dan beter over op een linux distro. Ga er niet van uit dat die mensen veel gamen
Linksquest Moderator Spielerij 9 juli 2024 14:27
A netjes, hier zal mijn schoonmoeder wel blij mee zijn, zij kan maar geen afstand doen van haar 14 jaar oude Sony laptop met Windows 7 erop. Ik gebruikte al Firefox en Norton Internet Security om de laptop nog enigszins veilig te houden (in zoverre het kan), had haar al verteld dat Firefox zou stoppen, maar kan haar nu mededelen dat ze nog een tijdje door gaan.
The_Doman @Linksquest9 juli 2024 15:58
Je kan de Window 7 systemen nog update houden met het Simplix UpdatePack 7
Gewoon regelmatig dat update pack even de boel laten bijwerken. :)
JohanNL @The_Doman9 juli 2024 16:42
Interessant, komen er dan nog nieuwe updates voor Windows 7 via deze niet officiële weg?
The_Doman @JohanNL9 juli 2024 19:14
Zolang er nog updates verschijnen voor Windows 7 Embedded/Server 2008 inderdaad.
Wie weet tot wel 2026?
JohanNL @The_Doman9 juli 2024 19:21
Gewoon wow, ik sta versteld, want Server 2008 (niet R2) is gebaseerd op Vista.
Die gaat dus zelfs de supportcycle van XP overtreffen (met de PosReady updates inbegrepen)
The_Doman @JohanNL9 juli 2024 19:37
Op het MyDigitalLife Forum had iemand het wat uitgebreider uitgelegd:
MyDigitalLife Forum: Windows 7 Extended Security Updates Eligibility
Linksquest Moderator Spielerij @The_Doman9 juli 2024 21:46
Thnx voor de tip, ga hem zeker eens proberen.
Terrestrial 9 juli 2024 11:15
Wat mij vooral opvalt is dat Windows 10 de boventoon voert, en dat gaat echt niet veranderen binnen een jaar en 3 maanden dus Microsoft heeft een groot probleem.
HollowGamer @Terrestrial9 juli 2024 11:47
Volgens de geruchten komt er een W12. Geen idee wanneer, maar ze zijn weer afgestapt van de langer termijn lijn voor consumenten.

Stiekem hoop ik liever dan mensen overstappen naar Linux, maar dat is meer ijdele hoop.
rmk_ 9 juli 2024 11:29
Mijn moeder is sinds gisteren overgestapt op Firefox. Zij weigert haar Windows 7 computer te vervangen met iets nieuws en blijkbaar is het sinds kort niet meer mogelijk om met Chrome of Internet Explorer browser Outlook mail te bekijken. Dus zij was blij dat Firefox nog wel ondersteuning biedt. :+
JohanNL @rmk_9 juli 2024 15:56
En de rest dan qua veiligheid, want zelfs die ESU's worden niet meer aangeboden, alhoewel ik een vermoeden heb dat zelfs die niet geïnstalleerd staan op jouw moeder haar pc.
Een cryptolocker o.i.d. is toch het laatste waar je op zit te wachten, of wellicht nog erger, iemand die gewoon stiekem meekijkt.
memphis 9 juli 2024 10:33
Marketing technisch ook een goede zet. Die mensen nu nog een oplossing bieden en vertrouwd maken met Firefox zodat ze het na een overstap op een nieuwe Windows blijven gebruiken.
nelizmastr 9 juli 2024 10:54
Ik vraag me af of de user agents hier ook Windows Server meenemen (bijv. RDS). Al lijkt me dat onwaarschijnlijk want je zou meer 2012R2 dan 2008R2 verwachten.

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