Mozilla verlengt ondersteuning voor Firefox op Windows 7, 8 en 8.1

Mozilla verlengt de ondersteuning voor Firefox op Windows 7, 8 en 8.1. Het bedrijf wil gebruikers van deze besturingssystemen ook betere migratieopties aanbieden. Het is nog onduidelijk wanneer de ondersteuning van Firefox voor deze besturingssystemen zal stoppen.

Mozilla heeft het nieuws gedeeld tijdens een Ask Me Anything-sessie op Reddit. Een medewerker van het bedrijf gaf aan dat het voor Mozilla zinvol blijft om ondersteuning te bieden, zolang de gebruikersaantallen van Firefox op Windows 7, 8 en 8.1 'hoog' blijven. Het is niet duidelijk wat het bedrijf als een hoog gebruikersaantal beschouwt en hoeveel gebruikers Firefox momenteel op Windows 7, 8 en 8.1 telt.

In juni 2023 kondigde Mozilla aan dat de ondersteuning voor Firefox op Windows 7, 8 en 8.1 zou stoppen. Het bedrijf zou de Extended Support Release-versie van de browser blijven ondersteunen tot september 2024. Deze periode wordt nu dus verlengd.