HP haalt LaserJet-printers met ingebouwde HP+-functie uit de rekken. Het bedrijf claimt dat professionele klanten niet altijd in staat zijn om aan alle voorwaarden van de dienst te voldoen. De printers blijven functioneren, maar krijgen geen firmware-updates meer.

Volgens de Duitse website Druckerchannel worden de volgende modellen teruggetrokken: HP LaserJet M110we, HP LaserJet 209dwe, HP LaserJet M140we, HP LaserJet M234sdne, HP LaserJet M234sdwe, HP Laserjet Pro 3002dwe, HP Laserjet Pro4002dne, HP Laserjet Pro 4002dwe, HP Laserjet Pro MFP 3102fdwe, HP Laserjet Pro 4102dwe en HP Laserjet Pro 4102fdwe. InkJet-printers met ingebouwde HP+-functionaliteit blijven naar verluidt wel te koop.

Printers met HP+-integratie zijn te herkennen aan de letter e aan het einde van de productnaam. Deze toestellen hebben standaard de HP+-functionaliteit ingebouwd. Klanten kunnen via deze dienst printopdrachten via de cloud uitvoeren en krijgen een jaar extra garantie op hun toestellen. Met HP+ is het echter niet mogelijk om inktcartridges of toners van derden te gebruiken; de fabrikant vereist originele HP-cartridges.

HP+ vereist ook een account en een continue internetverbinding van het apparaat. Die laatste voorwaarde was bij heel wat klanten naar verluidt een probleem. Klanten die intekenen op HP+, krijgen zes maanden gratis toegang tot HP Instant Ink. Dat is een abonnement waarbij klanten maandelijks een aantal pagina’s kunnen afdrukken en in ruil voor een maandelijks bedrag de juiste hoeveelheid inkt van HP ontvangen. DruckerChannel schrijft dat HP Instant Ink binnenkort ook geen toners meer omvat. HP haalt deze abonnementsvorm naar verluidt later dit jaar van de markt.