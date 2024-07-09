HP haalt LaserJet-printers met ingebouwde HP+-functie uit de rekken

HP haalt LaserJet-printers met ingebouwde HP+-functie uit de rekken. Het bedrijf claimt dat professionele klanten niet altijd in staat zijn om aan alle voorwaarden van de dienst te voldoen. De printers blijven functioneren, maar krijgen geen firmware-updates meer.

Volgens de Duitse website Druckerchannel worden de volgende modellen teruggetrokken: HP LaserJet M110we, HP LaserJet 209dwe, HP LaserJet M140we, HP LaserJet M234sdne, HP LaserJet M234sdwe, HP Laserjet Pro 3002dwe, HP Laserjet Pro4002dne, HP Laserjet Pro 4002dwe, HP Laserjet Pro MFP 3102fdwe, HP Laserjet Pro 4102dwe en HP Laserjet Pro 4102fdwe. InkJet-printers met ingebouwde HP+-functionaliteit blijven naar verluidt wel te koop.

Printers met HP+-integratie zijn te herkennen aan de letter e aan het einde van de productnaam. Deze toestellen hebben standaard de HP+-functionaliteit ingebouwd. Klanten kunnen via deze dienst printopdrachten via de cloud uitvoeren en krijgen een jaar extra garantie op hun toestellen. Met HP+ is het echter niet mogelijk om inktcartridges of toners van derden te gebruiken; de fabrikant vereist originele HP-cartridges.

HP+ vereist ook een account en een continue internetverbinding van het apparaat. Die laatste voorwaarde was bij heel wat klanten naar verluidt een probleem. Klanten die intekenen op HP+, krijgen zes maanden gratis toegang tot HP Instant Ink. Dat is een abonnement waarbij klanten maandelijks een aantal pagina’s kunnen afdrukken en in ruil voor een maandelijks bedrag de juiste hoeveelheid inkt van HP ontvangen. DruckerChannel schrijft dat HP Instant Ink binnenkort ook geen toners meer omvat. HP haalt deze abonnementsvorm naar verluidt later dit jaar van de markt.

HP LaserJet M110we
HP LaserJet M110we

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 15:17 101

09-07-2024 • 15:17

101

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Reacties (101)

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TheDeeGee 9 juli 2024 16:00
Onlangs overgstapt naar een Epson EcoTank, vooralsnog zeer tevreden mee. En de originele inkt kost geen drol vergeleken met cartridges.

We zien wel hoe lang ie het uithoud, printers blijven soms nachtmerrie apparaten, ongeacht het merk.

Voorheen altijd HP gehad, maar dat komt niet meer in huis. Altijd moeilijk doen met niet echte cartridges.

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 22 juli 2024 14:25]

Verwijderd @TheDeeGee9 juli 2024 16:05
Ik heb ook en Epson EcoTank. 1 advies, regelmatig gebruiken!
Wanneer je dit niet doet krijg je allemaal strepen en moet er een 'grondige reiniging' uitgevoerd worden.
LogiForce @Verwijderd9 juli 2024 16:18
Zelfs na elke print is de luier voor overtollige inkt vlot vol, maar met die 'grondige reiniging' helemaal. Na 2 jaar is deze niet meer verkrijgbaar als onderdeel, en je hebt ook een reset code nodig voor de sensor van de natte luier. Anders blijft je printer nog op slot.

De hele printer markt is gewoon een maffiose wereld geworden. Ik zou ook geen oprecht eerlijke fabrikant meer weten.
andredeen @LogiForce9 juli 2024 18:31
Maffiosi of niet, markten vormen zich toch voornamelijk door de manier waarop de consumenten de markt benaderen en niet andersom. Als het functioneren van een markt niet bevalt moet je beide spelers bekijken.
LogiForce @andredeen10 juli 2024 14:16
Om wat voor reden zit er nagenoeg geen inkt in een nieuwe originele cardridge dan? Zelfs nog aanzienelijk minder dan aangegeven op de verpakking.
Wat heeft de consument misdaan om de fabrikant te doen denken dat het maar goed is om de consument dan maar nagenoeg lege cardridges te verkopen?

Ik neem dan even deze video als voorbeeld om het bovenstaande kracht bij te zetten: YouTube: Printer Ink, It's a SCAM

Sorry, maar ik snap je reactie. Echter zie ik geen afdoende rechtvaardiging in het gedrag van de consument om deze reacties van een fabrikant te rechtvaardigen, zelfs niet vanuit een zakelijk management perspectief.
Lege cardridges leveren zorgt alleen voor dat mensen juist gaan zoeken naar alternatieven, en exorbitante prijzen ook. Dit geld ook voor de Ecotank printers welke meer inkt verbruiken met printkop onderhoud, dan dat ze op papier zetten.
TechSupreme @LogiForce10 juli 2024 00:10
Ricoh, Brother... om er een paar te noemen. Even verder kijken dan je neus lang is.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:25]

marinostrus @TechSupreme10 juli 2024 08:27
Ik ben toch al verschillende brothers tegen gekomen die bijvoorbeeld niet meer in het zwart willen afdrukken als 1 van de kleuren op is.

Dat vind ik persoonlijk al geen eerlijke praktijken.
TechSupreme @marinostrus10 juli 2024 08:29
Op de continue knop drukken op de printer, dan doet hij het gewoon. Of in de driver de lage toner melding uitzetten.
marinostrus @TechSupreme10 juli 2024 08:45
Dat werkt niet op elk model.
TechSupreme @marinostrus10 juli 2024 10:33
Jawel dat werkt in elke model aangezien ze allemaal dezelfde driver gebruiken.
Donovanray @marinostrus10 juli 2024 12:55
Bij de Brother inktprinters is het zo dat ze met 1 printkop werken. Deze printkop wordt warm tijdens het printen. De inkt is er niet alleen om te printen maar om de printkop te koelen. Als een van de kleuren op is kan dat gedeelte van de printkop niet gekoeld worden en dus mogelijk "verbranden". Einde oefening voor je printkop en aangezien die vast zit in je printer dus einde oefening voor je printer.

Vergelijk het met een auto die op benzine rijd. Je kan je tank nog zo vol hebben met benzine als je oliepeil te laag is kan je met de benzine rustig gaan rijden maar je motor gaat wel naar de knoppen.

Dus het heeft een rede dat hij stopt met printen als 1 van de cartridges leeg is. Je print bijvoorbeeld ook nooit deze cartridge helemaal leeg omdat je dan het probleem zou hebben dat je je printkop kapot print. Er blijft dus altijd een klein beetje inkt in je cartridge zitten.
audb @LogiForce10 juli 2024 20:39
Bij Epson kan je de inkt opvangbak nog wel vervangen maar zijn harstikke duur.
Ik heb er zelf een gehad maar op een of andere manier stopte deze met het doorvoeren van de inkt.
Dat ding maar uit elkaar gesloopt in verband met oud ijzer die met de oud ijzerboer mee is gegaan.
Wat het probleem was is me nog steeds niet duidelijk wel dat dat ding te veel inkt gebruikte.
Wel was de scanner stukken beter dan de Canon die ik nu er voor gebruik.
TheDeeGee @Verwijderd9 juli 2024 16:33
Ik print sowieso elke week een dubbelzijdige test pagina af met alle kleuren.
peewee. @TheDeeGee9 juli 2024 16:22
Ik werk al jaren met zo'n ecotank, het enige nadeel: om de zoveelduizend pagina's moet er iets gereset worden. Met enig zoeken op internet kun je dan voor een tientje of zo een resetsleutel kopen. Het blijft echt veel goedkoper!
riyakuya @peewee.9 juli 2024 17:26
Wat moet er gereset worden dan..? Ik dacht een goede koop te hebben gedaan met de HP met tank maar de comments hier maken me een beetje ongerust.
TechSupreme @riyakuya10 juli 2024 00:12
Er zit een spons in die het overtollige inkt opvangt, die moet vervangen worden en de teller gereset met een code. Dat zit natuurlijk niet in de driver of de UI ingebakken, want wie gaat nou zelf zoiets vervangen. Dat kunnen alleen de hoog geleide mensen van Epson zelf.
themadone @riyakuya9 juli 2024 18:08
de kop zal wel een max aantal afdrukken hebben omdat ze anders nooit meer nieuwe printers gaan verkopen.

Of in het beste geval omdat ze dan de kwaliteit van de prints niet meer kunnen garanderen. Bij cartridges vervang je dit iedere keer mee dus speelt dit niet.
riyakuya @themadone9 juli 2024 18:15
Wat heeft dat met een reset code of iets dergelijks te maken dan? Dat onderdelen slijten kan ik me voorstellen, maar als dat enkel en alleen opgelost kan worden meteen digitale sleutel lijkt het me toch fraude.
peewee. @riyakuya10 juli 2024 22:23
wat @TechSupreme hieronder zegt. Het sponsje is verder prima zelf even schoon te maken, maar zonder reset print de printer niet meer.
audb @peewee.10 juli 2024 20:44
Eigenlijk is zo "ecotank" niet meer of minder dan een CISS die je ook op Aliexpress kan kopen voor een "normale" printer.
Het voordeel van een kant en klare printer is dat je zelf niet hoeft te knoeien en geen verlies hebt als er iets mis gaat.
TechSupreme @TheDeeGee10 juli 2024 00:10
Probleem met de EcoTank is dat als je niet regelmatig wat afdrukt, dat de inkt in de kop en in de leidingen opdroogt en daardoor je printer weg kunt gooien. Als de leiding verstopt zit dan helpt reinigen niet meer.
TheDeeGee @TechSupreme10 juli 2024 09:33
Daarom print ik minimaal elke week een dubbele test pagina waar alle kleuren gebruikt worden.
TechSupreme @TheDeeGee10 juli 2024 10:34
Dus wat je wil zeggen is dat de inkt goedkoper is, maar je moet wel een hoop inkt weggooien waardoor het waarschijnlijk even duur wordt.
TheDeeGee @TechSupreme10 juli 2024 12:21
Mja, misschien wel. Het blijven verschrikkelijke apparaten... wat je ook aanschaft.

Dit is de pagina in kwestie: https://colortest.page/printer-color-test-page/

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 22 juli 2024 14:25]

audb @TechSupreme10 juli 2024 20:46
Reinigen met isopropanol alcohol gaat in de meeste gevallen werken maar dan moet wel de printerkop er uitgehaald moeten worden.
Helaas kan dat niet bij alle printers.
TechSupreme @audb11 juli 2024 00:45
Dat gaat niet helpen als de leidingen verstopt zitten
Forcedmarcelsan @TheDeeGee10 juli 2024 19:50
Een tip wat idd al aangegeven is wel minstens per week twee keer wat uitprinten anders droogt de inkt in de aanvoer uit . Voor de rest een prima printer voor mij ook zeker never meer een HP
TheDeeGee @Forcedmarcelsan10 juli 2024 20:45
https://colortest.page/printer-color-test-page/

Deze print in eens in de week dubbelzijdig af.
FeareX 9 juli 2024 15:21
Jemig wat een vergezocht business model voor wat inkt op papier. Tenminste, dat is het eerste wat ik denk als ik dit lees.

Zijn er hier mensen die balen van dit nieuws?
eagle00789 @FeareX9 juli 2024 15:30
[sarcasm mode enabled]
ja ik baal heel erg van dit nieuws
[sarcasm mode disabled]

Ik heb een paar jaar geleden een nieuwe HP Laserjet printer gekocht en deze had inderdaad een e-aanduiding. deze heb ik na 2 maanden weggegooid want ik had 100 pagina's geprint en was verplicht te registreren bij HP om verder te printen.
Elke printopdracht gaf deze melding op het papier (budget laserjet zonder display). Als het een printje was van 15 pagina's kreeg ik dus ook 15 pagina's aan de verplichte registratie met verplichte internetverbinding voor elke printopdracht.
Direct vervangen door een Brother. Nooit meer een HP voor mij. HP: Half Product of Hoge Prijs.
Brother geinstalleerd, registratie geskipped, draai nu al enkele jaren zonder registratie en internetverbinding op mijn brothertje :P
roches @eagle007899 juli 2024 15:51
En in die Brother kun je ook nog eens 'andere' inkt/toner doen zonder gezeur.
Apparaat geeft wel aan dat het geen origineel is, maar beperkt verder niks.
Verwijderd @roches9 juli 2024 16:07
Haha, ik heb precies dat gedaan. De HP Tango X weggeflikkerd bij de afvalstort en een Brother laserprinter gekocht. HP zoekt het maar lekker uit met hun belachelijke constructie en verdienmodel. Dan maar geen HP. Geen dag spijt van. HP had ook direct na het opzeggen van mijn abonnement mijn cartridges op afstand gedeactiveerd. Smeerlappen zijn het.
naaitsab @Verwijderd9 juli 2024 17:23
Nadeel is dat HP printers vaak ver onder de marktwaarde verkoopt om het daarna meer dan terug te verdienen op de inkt. Gezien de gemiddelde koper alleen kijkt wat de aanschaf kost tuinen ze hier kennelijk nog steeds in. Waarna men schande spreekt over allerhande constructies om je qua inkt 'uit te kleden'.

De kleinere HP Laserjets waren altijd nog wel een uitzondering op de 'troepo' regel maar daar begin ik nu ook sterk aan te twijfelen. Moet stellen dat sinds je pakketlabels bij het postpunt kan afdrukken ik eigenlijk niks meer hoef te printen thuis. De 1 à 2 keer per jaar dat het wel moet voor bijvoorbeeld een analoge backup voor reisdocumenten, mag ik dit op mijn werk gewoon printen.
phubert @Verwijderd9 juli 2024 19:35
Sinds de jaren 90 is HP al aan het 'etteren' met toners en cartridges. Patenten, niet willen werken, peperdure prijzen.

Brother is in het verhaal ook niet onschuldig, die bouwen tegenwoordig in veel modellen ook chips in de toners en blijven zeuren.
alienfruit @roches9 juli 2024 17:32
Ja, Brother werkt goed. Maar sommige niet originele inkt is wel erg slecht. Zwart dat meer grijs is dan zwart enzo. Welke merken werken goed voor jullie? HALLOLUX is het in ieder geval niet voor mij
digigast @alienfruit9 juli 2024 19:42
Gewoon de orginele kopen van Brother. Puur uit respect voor één van de laatste nette printer fabrikanten _/-\o_
Patoer @alienfruit10 juli 2024 18:28
123inkt eigen merk. Had een HP voor de vereniging gekocht...hartzeer kreeg ik ervan..🤬 na 2maanden gebruik op zolder gedumpt voor de bestuurder na mij. Nu een Epson met eco inkt, alweer bijna 3 jaar..super.👍
N8w8 @roches9 juli 2024 19:09
Dat verschilt per model, bijv hier n Brother die er wel problemen mee heeft.
Tweak_ers @FeareX9 juli 2024 15:23
Niet met toners, maar voor mijn inktjet wil ik niets anders meer dan instant ink.
joost00719 @Tweak_ers9 juli 2024 15:25
Jouw inktjet wil waarschijnlijk ook niets anders meer dan Instant Ink.
Eenmaal Instant Ink gekoppeld aan de printer betekent een firmware-update en nooit meer andere inkt.
YouTube: HP printer with ink DRM gets "environmentally friendly" stamp of app...
ToolBee @joost0071910 juli 2024 14:10
Dat doen volgens mij alle printerboeren.
Vaak is het op te lossen door de firmware van de meegeleverde CD (if any) opnieuw te installeren, en daarna de updater uit te zetten. :) Dan lust-ie weer gewoon Action-inkt. :P
AcidBanger @Tweak_ers9 juli 2024 15:27
Is zo een abonnement niet heel duur, vergeleken met losse cartridges?
IStealYourGun @AcidBanger9 juli 2024 15:35
Hangt er van af van je gebruik denk ik. Als je af en toe eens iets print zullen losse cartridges nog steeds voordelig blijven. Maar als een zelfstandige die pakweg +100 pagina's per maand moet printen zal dit misschien wel voordeliger en makkelijker zijn.
cadsite @IStealYourGun9 juli 2024 15:39
Misschien nog eens herrekenen...
Een epson ecotank print honderden pagina's (+- 2.000) met de meegeleverde inkt die bij de printer van minder dan €200 zat.
Doe dit met originele HP inkt en je bent een fortuin kwijt.
Rembert @cadsite9 juli 2024 17:29
Zo’n printer gekocht toen dochter naar brugklas ging. Zij print veel. Ik ben nog steeds niet door de bijgeleverde inkt heen, nog lang niet zelfs. Ze gaat nu naar de vierde. Meest economische printeraankoop ooit en best behoorlijke kwaliteit.
phubert @cadsite9 juli 2024 19:40
Zo heb ik een jaar of +/- 12 geleden een Samsung laserprinter kleur bij iemand neergezet. 2-4x per jaar ingedroogde inktpatronen was de reden tot switchen. Momenteel enkel de zwart en een kleur op maar twijfel om deze te vervangen gezien leeftijd printer. Die heeft zijn geld wel opgebracht.

Zelf Brother MFC in gebruik, kleur, originele toners van aankoop +5 jaar.
Tweak_ers @cadsite10 juli 2024 11:10
Afgelopen jaar 1403 printjes geprint.
Dat koste eerst 5,99 per maand en sinds maart 2024 6,99 per maand.

Totaal hebben die 1403 printjes dus 75,88 euro gekost.
Daar zitten ook best wel wat foto afdrukken in.

Het maakt voor instant inkt ook niet uit of je een A4 foto print, of 10x15. 1 printje is 1 printje.

Ik ben er blij mee, hoef geen inkt meer te bestellen, geen zorgen te maken of de cartridges al leeg zijn.
register @IStealYourGun9 juli 2024 17:16
Als je echt heel veel print, dan is het nuttig om wat verder te kijken dan consumentenmerken. Kyocera is bijvoorbeeld meer gericht op kostenefficiëntie. Ik heb er eentje, monochroom, van rond de eeuwwisseling, met meer dan 100.000 pagina's op de teller, en die doet het nog steeds. De toner-cartridges zijn rated voor 20.000 pagina's en kosten in verhouding peanuts. Dat is dus zo ongeveer het omgekeerde van de HP-aanpak, ook gekend als het scheermesjesmodel. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik laatst de cartridge heb moeten vervangen. Je kan ook alternatieve toner gebuiken als je echt wil penny-pinchen. Niet al hun modellen hebben zo'n extreem uithoudingsvermogen, ze hebben ook modellen die kleinere cartridges hebben, goedkoper zijn in aanschaf en dan wat meer per pagina kosten (maar nog altijd peanuts in vergelijking met HP), en kleurenprinters hebben natuurlijk zowiezo meer verbruik per pagina.

(En voor Tweakers die zich afvragen hoe je tegenwoordig nog met een printer interfacet die zo oud is, simpel: wired ethernet en postscript zijn bijna voor de eeuwigheid. Een driver vinden voor een nieuw OS? Niet nodig! Gewoon configureren om standaard postscript (of PCL) te dumpen naar het vast intern IP en klaar. Er zit wel nog steeds een driver in zowat iedere moderne distributie, dan heb je wat meer controle over rastertechnieken en zo, maar zonder kan ook.)
SPee @IStealYourGun9 juli 2024 17:39
Als je de printer nou gratis zou krijgen, dan zou het een goede optie zijn.
Maar je moet die printer kopen en als bedankje om klant te worden, moet je ook nog een abbonement afnemen om te mogen printen. Dat is absurd!
SG @SPee10 juli 2024 07:05
Ze verkopen de printer met marginale marge. Dus hoe meer features of high-end feature de duurder het apparaat. Veel mensen printen niet veel dus is free printer kosten sink, als free is bevorderd het ook e-wast. Onnodig aanvragen van nieuwe.
Nieuw model en weer nieuwe aanvragen.
Tweak_ers @SPee10 juli 2024 11:18
Mijn eerste instant inkt printer heb ik voor 21 euro gekocht. Best een aardig ding, komen nog best mooie foto printjes uit op fotopapier.

Tweede Envy pro heb ik vooral gekozen omdat ik bulk wilde kunnen scannen, dus met scandoorvoer. Maar ook daar een fikse korting gekregen bij de keuze voor instant ink. Dacht iets van 90 euro betaald te hebben.
!mark @IStealYourGun9 juli 2024 16:03
Ik zou zeggen dat het juist dan interessant kan zijn, het probleem met zeer zelden printen is juist dat er relatief heel veel inkt verloren gaat aan het reinigen van de printkoppen etc. Je mag dan blij zijn als je überhaupt rond de 10% van het opgegeven aantal prints wat voor de meeste cartridges rond de 500 ligt gaat halen. Juist dan kan het goedkoopste abonnement van 18 euro per jaar goedkoper uitkomen voor die paar printjes.

Nu zou ik in die situatie sowieso geen inktjet nemen, maar dat terzijde.
Tweak_ers @AcidBanger10 juli 2024 11:01
Ik betaal inmiddels 6,99 euro per maand voor 100 printjes.
Mijn vrouw zit in het onderwijs en wij printen redelijk vaak oefenboekjes thuis, die ze dan op werk kopieert. Dat zijn soms hele boekwerken.

Maar ook foto's op fotopapier, dat verbruikt gewoon heel veel inkt.

Als ik de printhistorie bekijk:
Juni: 83
Mei: 96
April: 174
Maart: 193
Februari: 154
Januari: 70

Afgelopen jaar geleverd:
Kleuren cartridges: 4
Zwart cartridges: 2

Als ik dan hier kijk: https://www.123inkt.nl/In...NVY-Pro-6430-p740402.html

Zo duur is instant link dus niet, daarnaast vind ik het ideaal, de inkt ligt op de deurmat wanneer het nodig is.
Vroeger was ik altijd te laat met bestellen, inkt op wanneer je iets belangrijks aan het printen bent. Snel bestellen. Namaak droogte bij mijn Canon printer snel uit, nu draait deze printer al jaren, zonder uitdroging.

Stukje gemak, maar ik denk niet dat ik echt heel veel duurder uit ben.
Nu weet ik niet hoeveel inkt HP in hun instant inkt cartridges stopt, wat het best ingewikkeld maakt om een goede berekening te maken. Maar voor die 7 euro per maand, vind ik het wel best. Stukje gemak, geen omkijken naar.
latka @Tweak_ers9 juli 2024 15:35
Ik laat me ook graag een poot uitdraaien door HP.
Exirion @FeareX9 juli 2024 18:01
Ik zal echt nooit meer iets van HP kopen. Ooit een degelijk merk dat zelfs (eind jaren '80, begin jaren '90) een aantal defacto standaarden heeft neergezet waar andere merken compatible mee waren. De Laserjets en Deskjets zijn daar voorbeelden van. Na een hoop ellende met inkjetprinters hebben we op een gegeven moment een Samsung laserprinter gekocht die nog steeds perfect werkt, maar ook dat is opgeslokt door HP en verworden tot een lijn met bloatware. Troep is het geworden.
Llopigat @FeareX9 juli 2024 20:42
Het was een paar jaar geleden de heilige graal van de zakenpakken. Alles "as a service". Het was het heilige geloof van het world economic forum dat iedereen zich hier prettig bij zou voelen (hun motto was "you will own nothing and you will be happy"). We zouden allemaal leeghoofdige blije leenboeren worden van het grote geld. Alleen goed om hun maandelijkse salaris weer in te leveren bij de grote bedrijven. Ik vind het fijn om te zien als hun stokpaardjes toch soms ineen storten.

Natuurlijk is het totale onzin voor consumenten. Maar voor bedrijven is het wel relevant. Wij op het werk doen het ook zo met Ricoh. Wij betalen ze per pagina en zij pleuren onze kantoren vol met printers van ze en vullen ze met toner enzo.

Het nadeel is dat er veel druk is om weinig te printen maar dat is weer redelijk 'aligned' met het streven om een 'groen' bedrijf te zijn dus dat is niet echt een probleem. Ik heb er zelf ook geen problemen mee, ik print eigenlijk nooit wat en als ik het doe dan is het voor prive doeleinden :+ (met name omdat ik thuis geen kleur kan printen)

Maar thuis komt zoiets er nooit nooit nooit binnen. Thuis heb ik een goedkoper brother zwartwit laser voor tickets en boarding passes enzo. Draait al 5 jaar op de bijgeleverde toner en ik heb enkele goedkope namaal toners al klaarliggen. Ik print ook op dik wit papier niet dat grijzige eco toiletpapier van tegenwoordig want als ik iets print is het per definitie iets belangrijks anders zou ik het niet printen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:25]

MatthijsZ 9 juli 2024 15:22
> Dat is een abonnement waarbij klanten maandelijks een aantal pagina’s kunnen afdrukken en in ruil voor een maandelijks bedrag de juiste hoeveelheid inkt van HP ontvangen.

Dit klinkt erg omslachtig
watercoolertje @MatthijsZ9 juli 2024 15:27
Dit klinkt erg omslachtig
Zonder HP+ komt neer op zelf in de gaten houden en (op tijd) bestellen, met HP+ komt neer op zelf niet in de gaten houden en bestellen.

Dan is dat 2de toch juist minder omslachtig? Ben benieuwd waar jij het dan mee vergelijkt...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:25]

Verwijderd @watercoolertje9 juli 2024 15:34
Heb je niet gewoon een paar dozen toner en papier op de plank liggen? Nieuw bestellen als er wat is verbruikt?
Dat ging vroeger bij de typemachines zo ook al goed, niks geen abbo nodig :+

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:25]

watercoolertje @Verwijderd9 juli 2024 15:40
Heb je niet gewoon een paar dozen toner en papier op de plank liggen? Nieuw bestellen als er wat is verbruikt?
Moet je het nog steeds zelf in de gaten houden en bestellen, maar wat minder vaak :P

Het is dus nog steeds omslachtiger imo :)
Ionicawa @watercoolertje9 juli 2024 16:03
Het is omslachtig omdat je nooit exact de juiste hoeveelheid kan bestellen. Dus of je krijgt meer dan je daadwerkelijk gebruikt en dat blijft zich elke maand opstapelen, of je krijgt structureel te weinig, waardoor je alsnog bij moet kopen. Dus je moet het nog steeds in de gaten houden ;)
watercoolertje @Ionicawa9 juli 2024 16:42
Het is omslachtig omdat je nooit exact de juiste hoeveelheid kan bestellen.
Bij welk abonnement heb je dat je het 100% benut? Netflix? Spotify? Cloud-storage? Sportabonnement? Telefoonabonnement?

Alles benutten/gebruiken is niet altijd noodzaak, uiteraard is de prijs het beste als je (dichter) op het limiet zit want de prijs veranderd niet maar je krijgt wel meer 'waar' voor je geld.
Dus of je krijgt meer dan je daadwerkelijk gebruikt en dat blijft zich elke maand opstapelen
Dat is toch niet omslachtig.

Niks mis mee als je wat overhoudt elke maand, als je 10% pagina's overhoud en 50% minder per pagina betaald (dan met een losse originele toner) en het gemak hebt dat je er nooit aan hoeft te denken. Ben je niet alleen minder omslachtig bezig maar ook nog goedkoper!
of je krijgt structureel te weinig, waardoor je alsnog bij moet kopen.
Je koopt automatisch bij als het een keer nodig is, maar als het structureel is (en ja dat moet je dan wel constateren) kun je misschien inderdaad stellen dat het in die specifieke situatie net zo omslachtig is (maar dus niet omslachtiger wat geclaimd werd).
Dus je moet het nog steeds in de gaten houden
Juist niet, vrijwel alles gaat vanzelf, dat is (naja was vanaf nu dus) nou net de USP van de dienst :P

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:25]

Olaf van der Spek @watercoolertje9 juli 2024 19:49
en 50% minder per pagina betaald (dan met een losse originele toner)
Wat is de kans dat de abo prijzen niet omhoog gaan?
Als het HP niet meer zou opleveren (en jou dus meer zou kosten) zouden ze het niet aanbieden.
Llopigat @watercoolertje9 juli 2024 20:48
Bij welk abonnement heb je dat je het 100% benut? Netflix? Spotify? Cloud-storage? Sportabonnement? Telefoonabonnement?
Dat zijn niet allemaal goede voorbeelden. Netflix en spotify, sportclub hebben in principe geen limiet. Het is 'all you need'. Dus je hebt het optimaal benut als je zoveel gebruikt als je nodig hebt.

En belangrijker: Dit zijn echte diensten. Niet produkten die met heel veel hersenkronkels als 'dienst' verkocht worden.

Cloud storage ja dat soms wel, al is dat ook iets dat ik zelf vermijd (ik heb nu vooral S3 glacier buckets voor backup en die betaal je gewoon per megabyte).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:25]

Verwijderd @watercoolertje9 juli 2024 16:14
Ik haat abbo diensten, en doe het liever zelf :)
watercoolertje @Verwijderd9 juli 2024 16:30
Dat mag!

Maar waarom wilde je dat zo graag kenbaar maken dan in een discussie over wel/niet omslachtig zijn van die dienst?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:25]

Verwijderd @watercoolertje9 juli 2024 16:41
waarschijnlijk om dezelfde reden dat jij die dienst verdedigt. omdat het kan.
n4m3l355 @watercoolertje9 juli 2024 16:55
Zakelijk verwacht je toch wel dat je extra toners in de kast hebt liggen en niet dat je office manager wacht tot het laatste moment met bestellen. In het beste geval doet ze het altijd juist maar is ze een weekje ziek en zit je zonder printer, worse case is ze vergeetachtig en heb je regelmatig geen printer.

Dat gezegd het verbaast me eigenlijk hoe HP zich soms opstelt met name richting de kleine klant. Ik snap dat dit op z'n netst gezegd tactiek is om meer printers te verkopen, maar iedereen die zo'n printer ooit koopt, zal er alles aan doen om ver bij HP weg blijven ook al is die ooit in de markt voor een zwaardere printer.
SG @n4m3l35510 juli 2024 07:13
Bij kleine bedrijven MKB en net tier hoger zijn er beperkte aantal mensen die dat bijhouden. Bij vakantie kan dus zijn dat voorraad leegtrekt en dan heb je probleem.
Dat je kort zonder zit.
MatthijsZ @watercoolertje10 juli 2024 08:40
We hebben het over twee verschillende soorten “omslachtig”. Jij vanuit oogpunt gebruiker, ik vanuit oogpunt hele systeem.

V1: je print. Als inkt op is pak je nieuwe toner uit kast. Je officemanager controleert maandelijks of er nog genoeg in de kast ligt (toner, papier, post-its, notitieblokken, pennen) en bestelt bij een vaste leverancier

V2: je print. Dat wordt naar een server van HP gestuurd, die trekt je kosten af in database, wordt tegen een abonnementsstructuur aangehouden, verrekend met eerdere maanden, verbruik wordt voorspeld icm hoeveelheid inkt in cartridge, inktcartridge verstuurd, elke maand factuur. En de officemanager moet nog steeds elke maand controleren of er genoeg materiaal is (papier, post-its, pennen, etc). Je hebt nu twee leveranciers, twee facturen, twee aanspreekpunten als er iets misgaat.

De werkelijke inkt-kosten zijn “verstopt” achter een HP-laag die HP volledig in handen heeft (dit heb ik uit een bericht hieronder van @Yggdrasil):
Je krijgt een set volle cartridges toegestuurd en betaalt een maandelijks bedrag, bijv. 1.99. Daarvoor mag je dan 100 pagina's printen. Pagina's die je niet gebruikt mag je één maand meenemen. Als je meer wilt printen kun je upgraden naar een hoger plan of eenmalig bijbetalen
Je bent daarmee volledig overgeleverd aan de grillen van de HP-marketing afdeling: “Een kleurenprint telt nu als 1,3 print. Abonnementsprijs met 3% verhoogd. Het basic abonnement vervalt en wordt nu business-premium-light, daarmee heb je ook toegang tot HP-digital-print-plus, etc”
latka @watercoolertje9 juli 2024 15:36
En een stuk duurder want je kunt niet navullen of 3rd party inkt gebruiken en inkt is duurder dan goud per gewichtseenheid.
latka @watercoolertje9 juli 2024 16:33
Het is zeker duurder dan 3rd party inkt (en behoorlijk veel duurder ook) maar het heeft niets te maken met omslachtigheid. Het is meer dat alles wat HP lijkt te doen niet in het belang van de klant is maar in het belang van de financiele dashboards van de managers van HP.
geertdevries10 @latka9 juli 2024 19:27
ik betaal met een 50 pagina's abo/maand, €0.01 per foto afdruk, zels voor A3, denk niet dat je een 3rd party inkt vind die dat veel goedkoper kan..
icecreamfarmer @MatthijsZ9 juli 2024 15:25
Paperflow is gebruikelijker in de zakelijke markt maar wie gaat er zakelijk inktjet gebruiken :? .
cadsite @icecreamfarmer9 juli 2024 15:41
Wij.
Als je grootformaat afdrukt is het prijsverschil tussen inktjet en laser veel te groot.
Voor A4 & A3 is een laser inderdaad een no brainer als je wat groter bent.
Een plaatselijke bakkerij die amper meer afdrukt dan een thuisgebruiker is dan weer een ander verhaal.
Madshark @cadsite9 juli 2024 16:40
Mijn ervaring is dat juist een klein gebruiker veel beter af is met een laser.
Een laserprinter kun je gerust dagen/weken zelfs jaren ongemoeid laten, en het eerst volgende printje komt weer net zo snel en goed uit de printer.
Inktjet daarentegen droogt uit, kop verstopt en moet zichzelf reinigen, wat ook weer inkt kost, en soms zelfs niet meer lukt. Dan moet je weer een nieuwe patroon kopen, die op zijn beurt ook weer opdroogt als de printer te lang uit staat.


Zelf een Canon kleurenlaser multifunctional, intussen bijna 10 jaar oud, nog steeds met de meegeleverde toner cartridges.
Elders in de familie 25+ jaar oude LaserJet 4000n, wordt nog steeds af en toe gebruikt.
marsian @Madshark9 juli 2024 17:19
Precies! Om deze reden een jaar of 10 geleden overgestapt op laserjet. Ik was helemaal klaar met inkjet. Nooit spijt van gehad.
Djesse8999
@icecreamfarmer9 juli 2024 15:51
Epson Workforce Enterprise (AMC400/4000) worden wel her en der neergezet bijvoorbeeld. (volgens mij ook als contractmachine) Ben benieuwd hoe die over een paar jaar bevallen. Verder inderdaad weinig zakelijke inkjet gezien..
NNyx @Djesse89999 juli 2024 17:03
Wij hebben een aantal Epson Workforce Pro toestellen nu 1.5 jaar bij ons draaien onder contract (management keuze). We zijn niet bepaald fan. Regelmatig moet het reinigingsprogramma en uitlijningsprogramma doorlopen worden, zelfs op de toestellen die iedere dag gebruikt worden en ieder toestel is al geserviced moeten worden.

Bij de volgende refresh van de gerelateerde werkposten, worden ze weer vervangen door laserprinters.

[Reactie gewijzigd door NNyx op 22 juli 2024 14:25]

PolarBear @icecreamfarmer9 juli 2024 15:29
Het gaat om laserjet, dus er zal we toner bedoelt worden ipv inkt.
Yggdrasil @MatthijsZ9 juli 2024 15:32
Valt wel mee. Je krijgt een set volle cartridges toegestuurd en betaalt een maandelijks bedrag, bijv. 1.99. Daarvoor mag je dan 100 pagina's printen. Pagina's die je niet gebruikt mag je één maand meenemen. Als je meer wilt printen kun je upgraden naar een hoger plan of eenmalig bijbetalen. De printer geeft door hoeveel je hebt afgedrukt en hoeveel inkt er nog in zit. Het maakt daarbij niet uit of je zwart of kleur drukt. HP zorgt er vanzelf voor dat je tijdig nieuwe cartridges op de mat hebt liggen.

Voor een paar euro per maand hoef je niet meer over cartridges na te denken, zolang je een redelijk vast aantal pagina's per maand drukt. Ik gebruik het al jaren op twee printers voor mijn privékantoor.
geertdevries10 @Yggdrasil9 juli 2024 19:25
Precies dat, heb zelfs een A3 printer op de kop getikt met InstantInk tot mijn verbazing geld ook 1 A3 afdruk als 1 afdruk en daar ik hoofdzakelijk kleur / foro's afdruk is €5 / 50 = €0.01 per foto afdruk op A3 formaat iets waar geen een 'ecotank' of refill set tegenop kan geloof ik.
thomas_n 9 juli 2024 15:24
Ze zeggen dat de printers wel blijven werken. Betekent dit dat het dan nu "gewone" printers worden, waar je geen account of abonnement voor nodig hebt? Kan je dan ook third-party toners gaan gebruiken, als de HP+-functionaliteit vervalt?
darknessblade 9 juli 2024 15:27
Klinkt als:

HP: wij zijn te bang voor de boetes van de DMA/DSA regulaties die we gaan krijgen omdat we elke 2 jaar proberen mensen onze ink aan te smeren met een 1-click lock-in abbo, dan 3rd party ink toe te staan, dus dan doen we alle ABBO printers uit de schappen halen.
Cave_Boy 9 juli 2024 15:30
Had vroeger een all in one van HP. Top apparaat. Deze kwam net voordat HP met de software ging spelen en vooral HP inkt wilde aansmeren. Het model dat ik had kreeg toen ook een update. De eerste update was ook een voorbereiding op de andere functies. De standaard inkt die al tijden werd geaccepteerd werd niet meer geaccepteerd. Winkel wilde niet helpen (terwijl die ook die inkt deed verkopen en juist advies gaf om die inkt te nemen) en HP gaf aan niet te kunnen helpen vanwege geen HP inkt.

Via een site kwam ik op oudere firmware terecht en heb ik het terug kunnen zetten. Printer wel geblokt van het internet. Heeft jaren goed gewerkt met de niet HP inkt. Uiteindelijk begaf een onderdeel het en moest er een nieuwe komen. Waar ik voorheen HP als best goed vond deed ik nu HP als niet wenselijk in mijn hoofd zetten.
curkey 9 juli 2024 20:03
In de vroege jaren waren het echt prima printers, maar dan heb ik het over de LaserJet 4L, 5P tijd. Ik had een netwerk kastje om zo de parallelle printer als netwerk printer te gebruiken. Toner en drum waren goedkoop, zeker met derde partijen.

De latere jaren heb ik HP mooi links laten liggen met hun gare troebele beleid. Tegenwoordig staat er een Brother te snorren, die me nu dezelfde ervaring geven: werkt gewoon, zit niet in de weg en kostenefficiënt.
itsalex 9 juli 2024 20:53
Nou beter te laat dan ooit, wat een toko, heb het ooit met een HP Color Laserjet MFP4302 gehad, HP Instant Ink geschikt (werd ook de E versie in o.a. België verkocht), toevallig gold hiervoor niet het abonnement van € 25 per maand voor het HP Instant Ink maar een abonnement van € 60 voor dezelfde aantal pagina's en waarom? Nou niemand weet het (abonnement is niet bekend, medewerkers kennen het niet, nergens op de site terug te vinden) en krijg ook geen antwoord meer vanuit HP. Dus uiteindelijk een aantal klanten mogen € 60 per maand gaan betalen. Fijn van HP.
HanslH 10 juli 2024 05:52
In 2000een hp2000c gekocht ca 1000 gulden. Zou een printer zijn die minder leunt op verdienmodel achteraf met dure inkt mede omdat de dure onderdelen van de cartridge (spuitmondjes) in de printer zaten en cartdridges daardoor goedkoper.
Helaas ging dit bij herhaling stuk waarbij alleen de eerste keer zonder kosten werd gerepareerd, daarna 350 gulden. Nare communicatie en langdurige afhandeling. Toen dacht ik al dat hun waanidee een onaantastbaar merk te zijn naar hun hoofd was gestegen. Nooit meer inkjet, nooit meer HP.
(KBX) Harkanoid 10 juli 2024 07:47
Hier ook niks dan ruzie met mijn mfp127 die alleen nog reageert op emailadres @hpeprint.com en verder geen zin heeft wat te doen , de melding dat de toner niet legitiem is en hierdoor ook weigert aan te geven hoeveel toner er nog in zit is ook een bron van irritatie , mijn andere Epson ecotank daartegen zeurt nergens om dus binnenkort kan de hp buiten spelen

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