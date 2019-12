Rechter: HP gaf verkeerde informatie bij het blokkeren van huismerkcartridges

HP heeft in 2016 onrechtmatig gehandeld toen het in september 2016 de huismerkcartridges blokkeerde die bij klanten in printers waren geïnstalleerd. Het bedrijf zou daarbij klanten onjuist heb gebrekkig hebben geïnformeerd over de oorzaak en oplossing van het probleem.

Dat zei de rechter afgelopen dinsdag in het hoger beroep tussen HP en Stichting 123inkt-huismerk klanten, volgens een persbericht van de stichting. De uitspraak zelf staat nog niet online. De stichting werd opgericht nadat op 16 september 2016, 123inkt-klanten klaagden over het niet langer functioneren van HP-printers met cartridges van de inktwebwinkel. Gebruikers kregen toen de melding dat de cartridges beschadigd waren. Alleen het gebruik van officiële HP-inktcartridges zou de melding doen verdwijnen.

HP zei destijds de software te hebben aangepast van bepaalde HP Officejet Pro-printers 'om de printers te beschermen en de communicatie tussen cartridge en printer te beveiligen'. Tegelijkertijd beloofde het bedrijf toen wel printerupdates uit te brengen, die de ondersteuning van de cartridges weer mogelijk zou maken.

Diezelfde maand richtte 123inkt de stichting op, om 'eventuele schade, veroorzaakt door het handelen van HP, vergoed te krijgen voor haar deelnemers'. Ook wil de stichting 'soortgelijke problemen voorkomen in de toekomst'. Gedupeerde klanten konden zich bij de stichting aanmelden. Later dat jaar dagvaardde de stichting HP. In 2017 kwam er een 'voor de stichting negatief vonnis', waarna de stichting in hoger beroep ging.

Afgelopen dinsdag kwam het vonnis, volgens de rechter handelde HP onrechtmatig en is het bedrijf aansprakelijk voor de geleden schade van de deelnemers van de stichting. Hoe groot die schade is, is onbekend en moet nog nader worden bepaald. 123inkt zegt zich te beraden op nadere juridische stappen 'om een verbod te krijgen op het (tijdelijk) blokkeren van niet-originele cartridges door HP'.

Het is overigens niet voor eerst dat de webwinkel een juridische strijd wint van HP. De webwinkel zou cartridgechips gebruiken die erg veel overeenkomst toonden met die van HP, zo claimde de printerfabrikant. Eerder dit jaar verklaarde de Hoge Raad het patent van HP op die printercartridgechips echter ongeldig.

Sinds eind 2016 bevatten HP-printers een sticker waarop staat dat cartridges zonder HP-chip mogelijk niet werken. Ook kunnen dergelijke cartridges volgens de sticker vandaag wel werken, maar in de toekomst mogelijk niet meer. Eerder dit jaar bracht HP een firmware-update uit voor Officejet-printers die ook het gebruik van huismerkcartridges blokkeerde.

De printerfabrikant gaf in april dit jaar aan nieuwe technieken te ontwikkelen waarmee huismerkcartridges geblokkeerd kunnen worden bij goedkopere printers. Tegelijkertijd wil het bedrijf dan ook duurdere printers uitbrengen die wél compatibel zijn met de goedkopere cartridges.