Belgische AI-start-up ontwikkelt taalmodel dat haatspraak kan detecteren

De Belgische AI-start-up Textgain gaat een AI-model ontwikkelen dat haatspraak in 24 officiële Europese talen kan detecteren. Het bedrijf heeft hiervoor een budget van 250.000 euro van de Europese Commissie gekregen. Het AI-model moet in 2025 klaar zijn.

Textgain zal het taalmodel, dat de naam CaLICO meekrijgt, volledig ontwikkelen. Het bedrijf heeft hiervoor twee miljoen uur ontwikkeltijd gekregen op de Europese supercomputer Lumi, gevestigd in Finland. Ceo Guy De Pauw zegt in De Standaard dat Textgain een beroep doet op annotatoren; dat zijn medewerkers in verschillende landen die helpen om culturele achtergronden van toxisch taalgebruik in kaart te brengen. Het taalmodel zou volgens de ceo in staat moeten zijn om bij het identificeren van haatspraak ook rekening te houden met de culturele context.

Textgain, een spin-off van de Universiteit van Antwerpen, verwierf de Europese subsidie na het winnen van de Large AI Grand Challenge van de Europese Commissie, samen met drie andere bedrijven. In 2023 bracht Textgain een AI-tool op de markt die bedrijfsdocumenten kan verwerken zonder dat er gevoelige informatie met derde partijen wordt gedeeld. Textgain beschikt ook over de AI-tool Rhetoric. Deze tool kan haatspraak bij nieuwsberichten van Vlaamse mediabedrijven detecteren.