Belgische minister Justitie: politie moet AI kunnen inzetten voor proces-verbaal

Paul Van Tigchelt, de Belgische minister van Justitie, vindt dat de politie AI moet kunnen gebruiken voor het opstellen van een eerste versie van een proces-verbaal. Het inzetten van AI-tools zou de administratieve last voor agenten verminderen.

Tijdens het voorstellen van de kieslijsten zei Van Tigchelt dat Belgische agenten gemiddeld 30 procent van hun tijd spenderen aan het opstellen van processen-verbaal en ander administratief werk. Dat meldt Nieuwsblad. AI zou ingezet kunnen worden om een kladversie van een proces-verbaal op te stellen op basis van de beelden van bodycams, zo stelt de minister. Deze eerste versie zou vervolgens worden aangevuld en gecontroleerd door agenten, om het administratief werk van agenten 'te halveren'.

De minister stelt dat hoewel België meer agenten per inwoner heeft dan gemiddeld in Europa, er nog altijd veel vraag is naar personeel bij de overheidsdienst. Door AI-tools te gebruiken, zou het personeelstekort kleiner worden en hoeven agenten minder tijd achter het bureau door te brengen. Volgens Van Tigchelt zorgt dit voor '15 procent meer blauw op straat', zonder daarvoor nieuwe agenten te hoeven aannemen.