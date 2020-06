Aantal digitale aangiften bij Belgische politie is verviervoudigd na uitbreiding

Het aantal digitale aangiften is bij de Belgische politie vorige maand verviervoudigd. Sinds 1 mei kunnen Belgen via het Police-on-web-systeem tijdelijk voor meer misdrijven online aangifte doen. Zo wil de politie het aantal mensen dat naar politiekantoren komt beperken.

Precieze cijfers kan de federale politie volgens De Tijd niet geven, wel dat het aantal aangiften in de eerste drie weken van mei met 300 procent is toegenomen. Belgen konden al aangifte doen voor feiten van vandalisme, beschadigingen en winkel- en (brom)fietsdiefstallen. Sinds 1 mei kan dat ook voor slagen en verwondingen, bedreigingen, belaging, diefstal zonder geweld, (internet-)oplichting en het verlies van voorwerpen en documenten als identiteitskaarten.

Vooralsnog is deze uitbreiding alleen bedoeld als tijdelijke maatregel, om het aantal niet-noodzakelijke verplaatsingen naar politiebureaus te beperken, vanwege het coronavirus. Volgens de politie is deze stijging niet per se vanzelfsprekend. Het merendeel van de misdrijven die via Police-on-web kan worden doorgestuurd, zijn namelijk misdrijven 'waarvoor de slachtoffers en de daders zich vrij in het openbaar bewegen'. Door de coronamaatregelen gebeuren zulk soort bewegingen veel minder. Daardoor noemt de federale politie de stijging erg sterk. Vooral voor internetoplichting wordt veel aangifte gedaan via het platform.

Hoewel de uitbreiding van tijdelijke aard is, zegt de politie ook in de toekomst hier iets aan te hebben. De Belgische politie wilde het platform al langer uitbreiden met meer misdrijven. De politie ziet de uitbreiding dan ook als een proefproject en wil hiermee leren hoe inwoners en lokale politiebureaus de werkwijze gebruiken en hoe nodig het wordt bevonden.

Sinds België op 17 maart in lockdown ging, is er volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken 6332 keer online aangifte gedaan. In heel 2010 werd 8280 keer online aangifte gedaan. Ook in Nederland kan sinds kort voor meer vormen van misdaad digitaal aangifte worden gedaan, bijvoorbeeld voor helpdeskfraude en voor sommige vormen van WhatsApp-fraude. De politie zegt dit niet te doen vanwege het coronavirus, maar omdat deze vorm van aangifte laagdrempeliger is voor slachtoffers.