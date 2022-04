HP behoudt gratis Instant Ink-abonnement voor al ingetekende klanten

HP behoudt de gratis versie van het Instant Ink-abonnement voor al bestaande abonnees. In oktober besloot het bedrijf dat deze abonnementsformule voor iedereen vanaf 9 december zou opgaan in een betalende variant. Het bedrijf komt daar nu op terug.

Begin oktober werd bekend dat HP vanaf 9 december wereldwijd zou stoppen met de gratis variant van het Instant Ink-abonnement. Alle gebruikers van deze gratis dienst werden vanaf die datum automatisch overgezet op het betalende abonnement van vijftien pagina’s voor één euro per maand. Vanaf toen was het ook voor nieuwe gebruikers niet meer mogelijk om te kiezen voor de gratis versie van de Instant Ink-dienst.

Vrijdag heeft HP alsnog besloten om de gratis service te blijven aanbieden voor al ingetekende klanten. Het bedrijf geeft aan dat het geluisterd heeft naar de ontvangen reacties. “We begrijpen dat thuis printen essentieel is in de wereld vandaag”, zegt woordvoerder Claire Boom in een verklaring. “Na het ontvangen van feedback hebben we het gratis abonnement opnieuw ingevoerd voor in aanmerking komende klanten die op het moment van kennisgeving geabonneerd waren op het gratis abonnement.”

Met de gratis versie van het Instant Ink-abonnement kon elke klant met een HP Instant Ink-compatibele printer maximum vijftien pagina’s per maand kosteloos afdrukken. Sinds 9 december is de gratis abonnementsformule opgegaan in een betaalde variant waarbij nieuwe gebruikers voor één euro per maand vijftien pagina’s kunnen printen, inclusief de vervanging van hun bijna lege inktcartridge. Vanaf toen konden gebruikers ook kiezen voor nieuwe abonnementsformules waarbij men 500 pagina’s kan printen voor 18,99 euro per maand of 1500 pagina’s voor 49,99 euro per maand.

HP zet met het Instant Ink-abonnement in op gebruiksgemak. Wanneer de inktcartridge bijna leeg is, geeft de compatibele HP-printer via het internet een signaal naar HP om een nieuwe cartridge te verzenden zodat men niet zonder inkt komt te zitten.