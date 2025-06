OpenAI sommeert student om te stoppen met GitHub-repo GPT4Free

ChatGPT-maker OpenAI heeft een Europese student gesommeerd te stoppen met zijn project GPT4Free. Die repo maakt het mogelijk om via sites van derden GPT-4 te gebruiken zonder OpenAI te betalen voor een abonnement.

De student is niet van plan de repo zelf offline te halen, meldt Tom's Hardware. Hij vindt dat OpenAI het verzoek moet indienen bij GitHub in plaats van bij hem. Bovendien benadert hij de api van OpenAI niet rechtstreeks, maar via sites van derden, zoals You.com en Forefront.ai. Daardoor is de repo niet in overtreding, meent hij.

Die sites van derden betalen voor een abonnement bij OpenAI en kunnen daardoor gebruikmaken van GPT-4. Dat taalmodel is vooralsnog niet officieel in een gratis versie beschikbaar. De repo kreeg op GitHub afgelopen weken enkele tienduizenden sterretjes en wint dus al enige tijd aan populariteit.

OpenAI heeft de student vijf dagen gegeven om de repo offline te halen en dreigt daarna met juridische stappen. Het bedrijf heeft geen toelichting gegeven op het verzoek. De deadline loopt later deze week af.