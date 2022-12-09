DJI kondigt Mini 3-drone aan met vliegtijd van 38 minuten en 1/1,3"-sensor

De Chinese dronefabrikant DJI heeft de DJI Mini 3 aangekondigd. Het gaat om een goedkopere variant van de Mini 3 Pro, die eerder dit jaar werd uitgebracht. De Mini 3 weegt 249 gram en beschikt over een 1/1,3"-sensor, net als de Pro-versie.

De camera van de Mini 3 heeft net als die van de Mini 3 Pro een 1/1,3"-sensor en een diafragma van f/1.7. Daardoor moet de camera meer licht binnenlaten dan de Mini 2 met een 1/2,3"-sensor en een diafragma van f/2.8. De drone kan in 4k-hdr filmen in combinatie met maximaal 30fps of in fullhd met maximaal 60fps. Daarnaast kan de drone 12-megapixelfoto's maken. De DJI Mini 3 Pro kan daarentegen maximaal in 4k/60 filmen of in 1080p/120. De Mini 3 maakt geen gebruik van de nieuwere O3 Air Unit uit de Mini 3 Pro. De aanwezige DJI O2-videotransmissie kan een 720p/30fps-livefeed verzorgen met een maximale afstand van 10km.

De DJI Mini 3 biedt geen ondersteuning voor ActiveTrack, een functie die wel aanwezig is bij de Mini 3 Pro en enkele andere drones van het merk. Bij de Mini 2 was de functie overigens ook niet aanwezig. Met ActiveTrack kunnen objecten en personen gevolgd worden. Ook de Hyperlapse-functie ontbreekt. Wel is de True Vertical Shooting van de Mini 3 Pro beschikbaar, waarbij de gimbal 90 graden kan draaien om content te maken voor socialemediaplatforms als TikTok en Instagram.

Volgens DJI heeft de Mini 3 een maximale vliegtijd van 38 minuten, al kan dit met een Intelligent Flight Battery Plus worden verhoogd tot maximaal 51 minuten. Deze accu is officieel enkel buiten Europa te koop. Bij de Mini 2 bedroeg de maximale vliegtijd 31 minuten en de accu van de DJI Mini 3 Pro is goed voor maximaal 34 minuten.

De adviesprijs van de DJI Mini 3 bedraagt 489 euro voor alleen de drone. Deze optie is bedoeld voor gebruikers die al een compatibele controller in huis hebben. De Mini 3 en een DJI RC-N1-controller kosten bij elkaar 579 euro. De drone is ook inclusief DJI RC-controller beschikbaar. Het duurste pakket, een Fly More-combo inclusief RC-controller, reservepropellers, twee extra accu's en overige accessoires, is verkrijgbaar voor 938 euro.