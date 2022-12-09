DJI kondigt Mini 3-drone aan met vliegtijd van 38 minuten en 1/1,3"-sensor

De Chinese dronefabrikant DJI heeft de DJI Mini 3 aangekondigd. Het gaat om een goedkopere variant van de Mini 3 Pro, die eerder dit jaar werd uitgebracht. De Mini 3 weegt 249 gram en beschikt over een 1/1,3"-sensor, net als de Pro-versie.

De camera van de Mini 3 heeft net als die van de Mini 3 Pro een 1/1,3"-sensor en een diafragma van f/1.7. Daardoor moet de camera meer licht binnenlaten dan de Mini 2 met een 1/2,3"-sensor en een diafragma van f/2.8. De drone kan in 4k-hdr filmen in combinatie met maximaal 30fps of in fullhd met maximaal 60fps. Daarnaast kan de drone 12-megapixelfoto's maken. De DJI Mini 3 Pro kan daarentegen maximaal in 4k/60 filmen of in 1080p/120. De Mini 3 maakt geen gebruik van de nieuwere O3 Air Unit uit de Mini 3 Pro. De aanwezige DJI O2-videotransmissie kan een 720p/30fps-livefeed verzorgen met een maximale afstand van 10km.

De DJI Mini 3 biedt geen ondersteuning voor ActiveTrack, een functie die wel aanwezig is bij de Mini 3 Pro en enkele andere drones van het merk. Bij de Mini 2 was de functie overigens ook niet aanwezig. Met ActiveTrack kunnen objecten en personen gevolgd worden. Ook de Hyperlapse-functie ontbreekt. Wel is de True Vertical Shooting van de Mini 3 Pro beschikbaar, waarbij de gimbal 90 graden kan draaien om content te maken voor socialemediaplatforms als TikTok en Instagram.

Volgens DJI heeft de Mini 3 een maximale vliegtijd van 38 minuten, al kan dit met een Intelligent Flight Battery Plus worden verhoogd tot maximaal 51 minuten. Deze accu is officieel enkel buiten Europa te koop. Bij de Mini 2 bedroeg de maximale vliegtijd 31 minuten en de accu van de DJI Mini 3 Pro is goed voor maximaal 34 minuten.

De adviesprijs van de DJI Mini 3 bedraagt 489 euro voor alleen de drone. Deze optie is bedoeld voor gebruikers die al een compatibele controller in huis hebben. De Mini 3 en een DJI RC-N1-controller kosten bij elkaar 579 euro. De drone is ook inclusief DJI RC-controller beschikbaar. Het duurste pakket, een Fly More-combo inclusief RC-controller, reservepropellers, twee extra accu's en overige accessoires, is verkrijgbaar voor 938 euro.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 15:25 64

09-12-2022 • 15:25

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10 mei 2022 | met video

DJI Mini 3 Pro Review

Duurder, beter en met zo min mogelijk regels

168
DJI Mavic Mini

geen prijs bekend

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Reacties (64)

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holoduke51 10 december 2022 07:39
Weten mensen hier eigenlijk dat er in de oorlog in Oekraine een ware drone oorlog bezig is. Honderden drones per dag die beelden schieten, maar ook elkaar vernietigen, granaten laten vallen, en mortieren assisteren. En dat zijn geen militaire drones, maar types zoals deze. Talloos verschrikkelijk beeldmateriaal waar je soldaten getracked ziet worden door mavick of dji spul. Het is echt een nieuwe stap in oorlogsvoering.
FastFred @holoduke5112 december 2022 12:21
Dat zijn niet types zoals deze. Deze mini drones zijn net sterk genoeg om met hun eigen gewicht te vliegen, laat staan dat ze granaten of iets dergelijks mee kunnen dragen.

Wat is uberhaubt het punt dat je wilt maken?

[Reactie gewijzigd door FastFred op 24 juli 2024 04:38]

robbe @FastFred12 december 2022 17:39
Er wordt wel degelijk gebruik gemaakt van huis tuin en keuken drones zoals DJI. Regelmatig duiken er zelfs filmpjes op waar drones van beide partijen elkaar in de lucht proberen uit te schakelen. Dan is vaak goed te zien dat het om bijvoobeeld DJI drones gaat. Maar zeker niet alle drones zijn van dit type.
robbe @FastFred15 december 2022 12:21
https://vm.tiktok.com/ZMFsCE7H6/
x280 9 december 2022 15:29
Het belangrijkste is, welke klasse heeft deze en waar mag je hier mee officieel vliegen in NL ?
Vagax @x2809 december 2022 15:32
Dit zal een A1 certificaat krijgen (vliegen zonder vliegbewijs) en hier kan je vliegen binnen Nederland.

Het is een beetje rommelig in classificering/labels op dit moment omdat Europa met hun eigen label komt, je kan hier meer over lezen.

Edit: Je moet inderdaad bij het RDW jezelf wel registreren als drone piloot.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 24 juli 2024 04:38]

FireSheep @Vagax9 december 2022 17:44
Vermoeiend ik als 6 jaar eigenaar van een p4. Moet alle regelementen maar slikken ik ben van mening dat hier een vrijstelling voor had moeten komen. Vlieg je al langer dan gaan er andere regels gelden. Nu is mij min of meer ongevraagd deze regels door mijn strot geduwd. Mag ik ook even mijn geld terug. Nu moet je weer nutteloze bedragen betalen voor allerlei windhandel
_Pussycat_ @FireSheep10 december 2022 05:55
Wat verwacht je dan? Dat voor elke regel jouw toestemming gevraagd word?
Bovendien was met alle overlast van drones het nogal voor de hand liggend dat het op een gegeven moment moeilijker ging worden.

Vrijstellen op basis van "ik vlieg al lang" gaat ook niet echt, hoe wil je dat dan bewijzen? Dat kan ik ook beweren.
androidfreaker @FireSheep11 december 2022 08:37
ik ben van mening dat de regels op drones een stuk strenger mogen. Een paar honderd kilometer verderop van Nederland worden er mensen mee gedood. Ook is de privacy in het geding als iedereen maar met een drone kan vliegen. Ik vindt drones leuke en gave hebbedingetjes maar ook een groot gevaar op zich. Ik zou eerder de verkoop verbieden zonder registratie. Mensen die een drone hebben moeten geregistreerd zijn in combinatie met de serienummer etc. van de drone. Er zijn zat mensen die het puur voor de fun gebruiken. Maar ook zat die het als middel en of spy camera willen gebruiken.
Mud.Starrr @FireSheep9 december 2022 22:27
Herkenbaar, ik had 7000+ euro in een inspire x5 plus lenzen en allerlei accessoires zitten.
Kan nu gewoon de prullenbak in, want dat kun je aan de straatstenen niet meer kwijt vanwege de nieuwe regels.
Laat staan de kosten voor de dure drone certificaten die ik voor niets heb gehaald. Naja voor een te korte periode dat ze geldig waren. Dat zijn investeringen die je voor vele jaren doet, maar als ik had geweten hoe het zou gaan met die regels had ik dat nooit gedaan, heb er maar 2,5 jaar normaal mee kunnen vliegen.

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 24 juli 2024 04:38]

lithiumangel @Mud.Starrr9 december 2022 23:34
Je kan toch gewoon ergens gaan filmen waar het wel mag ? Mooie locaties op ijsland om maar ff een makkelijk voorbeeld te noemen.
etb99 @lithiumangel10 december 2022 10:54
Op Ijsland mag je op vrijwel geen enkele toeristische locatie met een drone vliegen, vanwege de overlast.
En dat geldt op steeds meer plekken
Mud.Starrr @lithiumangel11 december 2022 20:00
Ten eerste veel te simpel gezegd.
Ten 2e heb ik hierin geïnvesteerd voor mn werk, ik verdien mn loon met foto’s en deed dat lang ook met drone fotografie.
Dan kan ik niet zelf een leuke locatie gaan zoeken in een land waar het misschien nog kan.

je geld ermee verdienen is vrij hopeloos geworden door de steeds veranderde regels.
Dan weer dit certificaat a 1000 euro, daarna weer een andere a 2000 euro en dan weer dat alle grote drones gewoon de prullenbak in kunnen.
Geldig in heel europa, dus tja die 3x per jaar dat ik ver genoeg naar het buitenland ga voor een klus dat ik kans maak dat dat nog niet over-regeld is is de drone en accu weer te groot om mee te mogen in het vliegtuig.

Ik heb het opgegeven en een semi pro drone gekocht voor de mensen die er nog naar vragen. Gewoon erg jammer want in het begin toen ik begon met een phantom 1 (nog zonder camera, dus zelf omgebouwd), was het erg tof om daar in te investeren en te specialiseren om daar je geld mee te verdienen. Nu is het gewoon een hobby ding geworden, of alleen te doen voor hele grote producties die geld en tijd hebben om ontheffingen aan te vragen.

Ik durf het niet aan om me zover te specialiseren. Tot nu toe heb ik verlies gemaakt op het hele drone avontuur. In het begin verdiende ik er leuk mee. Maar toen veel geïnvesteerd in cursussen en drone apparatuur net voor alles de soep in ging met die regels elk jaar op de schop.

Ze hadden gewoon meteen veel strenger op hobby vliegen moeten zitten. Alleen met een certificaat met een enigszins serieuze drone mogen vliegen had zoveel gezeur voorkomen.
Het is een tijd zelfs omgekeerde wereld geweest, waarbij een pro drone piloot met cursussen en certificaten minder mocht dan een hobby drone vlieger. Te gek voor woorden, en maar goed dat ze dat weerverandert hebben.

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 24 juli 2024 04:38]

Barsonax @Vagax9 december 2022 16:12
Dit zal een A1 certificaat krijgen (vliegen zonder vliegbewijs) en kan je vliegen binnen Nederland.
Die pagina maakt niet nou niet echt duidelijk waar je nou kan vliegen. Misschien werkt die niet op mobiel dat kan ook.

Ik gebruik zelf gewoon wat dji zelf aangeeft in de app of dat helemaal klopt weet ik niet maar heb er nooit problemen mee gehad. Ik doe dan ook geen domme dingen zoals over een snelweg vliegen of boven iemands tuin hangen.
Vagax @Barsonax9 december 2022 16:26
Er zijn denk betere kaarten als die ik net had gepost, die van DJI zelf is in principe prima, soms zijn er militaire trainingen van de luchtmacht waardoor gedeeltes van de luchtruimte wordt afgesloten en ik weet niet of DJI die ook meld.

Maarja vaak als je gewoon "normaal" vliegt is de kans nihil dat je ooit wordt gecontroleerd
blaauwtje @Vagax9 december 2022 17:30
Die kaart van aeret die je stuurde is de meeste complete kaart die je kunt vinden. Gebruik hem al 5 jaar en werkt een stuk beter dan de ‘officiële’ GoDrone kaart.

De kaart van DJI zelf is verre van compleet, dus die zal ik niet gebruiken als je zeker wil weten of je ergens wel/niet mag vliegen.

De drone heeft geen Cx-label (welke vanaf 1 januari 2024 verplicht gaat worden in de EU voor drones >250gr. Mits je op meer plekken wil vliegen dan A3). Aangezien de drone <250gr is, mag deze gewoon in categorie A1 blijven vliegen. Inderdaad met de eerdergenoemde registratie als piloot bij de RDW.
Ablaze @Vagax10 december 2022 08:24
Mag je vliegen in de groene gebieden, of alleen in de gebieden zonder kleur? Oriënterende tweaker hier.
Vagax @Ablaze12 december 2022 10:01
Het grote groene gebied is een militaire oefening operatie genaamd Orange Bull wat voor enkele dagen geld. Als je op het gebied klikt krijg je wat meer informatie inclusief de coördinaten waar ze erg laag gaan vliegen.

Je kan in het groene gebied vliegen maar wees alert, in de gebieden met de rode kringen gaan ze laag vliegen en daar mag je tijdelijk helemaal niet vliegen.
OzBoz @x2809 december 2022 15:34
Nou hij is speciaal onder de 250 gram gehouden zodat je geen vliegbewijs nodig hebt. Vandaar ook dat je die accu officieel niet binnen Europa kan bestellen want dan gaat ie over de 250 gram. Tenminste, ik gok dat dat de reden is. Verder is de vrijheid qua vliegen in Nederland sowieso nogal beperkt onafhankelijk van het gewicht.
x280 @OzBoz9 december 2022 15:36
Je hebt dus wel een RDW registratie nodig omdat dit een "camera drone betreft". En inderdaad omdat die onder de 250 gram is heb je geen vliegbewijs nodig... Volgens mij klopt die reactie van Vagax dus deels niet dan.
Tadango
@x2809 december 2022 15:43
Klein detail: Omdat de fabrikant deze niet als speelgoed heeft gemarkeerd heb je een RDW registratie nodig aangezien hier een camera op zit. Ik vraag me af of DJI dat zo makkelijk zou mogen doen, zeggen dat dit speelgoed is? Beetje vreemd om dat zo in de wet te zetten.... Wie is de fabrikant bij zelfbouw? Mag ik dan zeggen speelgoed, dus geen registratie nodig? Dit is weer iets te vaag.
fearloos @Tadango9 december 2022 16:04
Of een drone als speelgoed wordt gezien staat ook omschreven in de wet. Dat is als er in de handleiding genoemd wordt dat het een drone voor kinderen onder de 14 jaar geschikt is. Die goedkope cameradrones zie je vaak ook 14+ op de doos staan, dan weet je direct dat het niet om een speelgoeddrone gaat.

En een zelfbouw valt onder, tja.... zelfbouw... Welke tot 250 gram in de categorie A1 komt, dan moet die langzamer dan 19 m/s (68,4 km/h) vliegen. Daarna valt die direct onder A3 tot een maximaal gewicht van 25 KG.
Dit staat ook in het overzichtje bij Dronewatch welke @Vagax noemt.
Tadango
@fearloos9 december 2022 16:13
Never mind.......

[Reactie gewijzigd door Tadango op 24 juli 2024 04:38]

Vagax @x2809 december 2022 15:40
https://www.dronewatch.nl...rie-indeling-okt-2020.jpg

A1 is van de open subcategorie, daaronder heb je drones die nog geen Cx label hebben, onder de 250 gram zijn maar wel een camera hebben en die drones mogen vliegen zonder vliegbewijs. Je moet je drone inderdaad wel registreren, ik ken ook genoeg mensen die dat niet doen maar je hebt de kans dat je beboet wordt natuurlijk.

Ik weet niet of Europa al het C0 label weg geeft maar in de toekomst is die nodig als je zonder vliegbewijs wilt vliegen.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 24 juli 2024 04:38]

zzzzz 9 december 2022 15:28
Dus wel met dezelfde 12MP camera als de DJI Mini 2. Dat is best een opvallende spec. Ik had zelf verwacht dat ze daar wel een update in gingen doorvoeren.
Met het gewicht van 249 gram mag je deze, net als de Mini 2, onder voorwaarde zelf vliegen in Nederland. Zolang de drone bij de RDW geregistreerd is.

[Reactie gewijzigd door zzzzz op 24 juli 2024 04:38]

AlRoke @zzzzz9 december 2022 16:14
Per de comparison pagina is het NIET dezelfde sensor 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 12 MP vs 1/2.3-inch CMOS, Effective Pixels: 12 MP
DutchEZmoder @AlRoke9 december 2022 18:22
Maar goed dat ze die pixels teruggeschaald hebben, ik heb zelf een Mini 3 Pro die 48 MP foto's kan maken. Maar zodra je die foto's gaat uitprinten valt de kwaliteit enorm tegen. Op een 41,5x60cm print (rare maat ja, maar ik had het net opgemeten) zie je duidelijk dat het om lage resolutie gaat. Als je zou zeggen dat het 12 MP is dan geloof ik het eigenlijk nog niet. Maar dit komt waarschijnlijk door de kleine sensor icm goedkoop glas.
DLeijen @DutchEZmoder9 december 2022 19:33
Hoe je de foto’s van de drone haalt (via de app of rechtstreeks van kaartje af) heeft impact op de resolutie. Volle resolutie wordt niet standaard voor iedere foto overgekopieerd naar de telefoon. En resolutie zegt niets over scherpte, dat hangt toch echt van andere zaken af.
DutchEZmoder @DLeijen10 december 2022 10:08
Ik haal altijd de volledige RAW foto's van het sd kaartje. Dus geen jpg previews. Zoals ik zei is de scherpte waarschijnlijk te danken aan de kleine sensor en goedkoop glas.
Hippe Lip @DutchEZmoder10 december 2022 12:33
Domme vraag misschien, maar wat heb je aan zoveel pixels als het beeld toch niet heel scherp is vanwege goedkopere/eenvoudigere lens (of andere reden)?
DutchEZmoder @Hippe Lip10 december 2022 13:16
Helemaal niks, het is net als bij smartphones het geval is. Gewoon marketing.
Zo af en toe... @Hippe Lip10 december 2022 13:20
Digitale beeldstabilisatie?
Vagax 9 december 2022 15:34
Hij staat nu ook op de vergelijking pagina van DJI, de middelste alleen even veranderen naar een DJI Mini 3 Pro als je de twee wilt vergelijken.

Voor mij is het een gigantisch gemis dat FocusTrack er niet op zit wegens het ontbreken van Obstacle Avoidance. Hierdoor kan de camera je (officieel gezien) niet automatisch volgen, je hebt hier wel 3rd party apps voor zoals Litchi die wel weer toevoegen maar de kans is dus dat je drone tegen iets aan kan vliegen terwijl hij je volgt.
maxkranendijk @Vagax9 december 2022 17:15
Heb je toevallig ervaring met de DJI Mini 3 pro i.c.m. fietsen door een stad. Kan die je volgen als je door smalle straatjes fiets en onder bruggen door of is dit vragen om problemen?
Yzord @maxkranendijk9 december 2022 21:19
Ik denk dat het vragen om problemen is als je de videoreview van Tweakers bekijkt. De DJI is nogal paniekerig bij tracking.
Waah
@maxkranendijk9 december 2022 21:32
Zou ik zeker niet aanraden. Zeker met dingen als kabels en draden over de weg is dat best een risico.

Activetrack is leuk, maar het is niet "stijg op, klik en daarna kan ik een half uur mijn ding doen"
Menhir @maxkranendijk10 december 2022 09:20
Verwacht geen wonderen. Ik heb het getest in een open veld. De ene keer vrij dichtbij werkte de volgfunctie goed. Een stuk hoger in de lucht had hij moeite om de fietser te herkennen. Obstakel ontwijking is ook iets dat zeker helpt maar op Youtube heb ik genoeg filmpjes gezien waar hij uiteindelijk toch tegen een takje aanbotst. Als het schemerig is werkt het al snel niet meer (zelfde in tunnel/brug). En hij heeft deze functie niet bij zijwaarts vliegen.
Maar dat wil niet zeggen dat het een slechte drone is. Absoluut niet. Hij kan verbazingwekkend veel voor zo'n kleine drone. Dan zijn de functies als volgen en ontwijking wel een meerwaarde boven goedkopere modellen maar in complexe situaties blijft het riskant.
sjenk @Vagax9 december 2022 15:51
Helemaal mee eens dat het een groot gemis is, vooral als je dingen als met dingen zoals waypoints, panorama fotos, of fotogrammetrie wil experimenteren. Dit is voor de product doelgroep van de Mini 3 niet relevant, maar toch jammer dat ze het niet aanbieden.

Het gaat ook waarschijnlijk nog wel een behoorlijk poos duren voordat 3rd party apps voor de Mini 3 beschikbaar gaan komen. De SDK voor de DJI Mini 3 Pro is nog niet uit. Voor de Mini 2 duurde het 1.5 jaar voordat deze werd verstreken..
GerritGekke 9 december 2022 17:29
38 minuten op een volle accu is een Nice upgrade. Wel jammer dat er geen Active track op zit, maar voor de mini categorie ook wel begrijpelijk.
Enyalios2011 @GerritGekke9 december 2022 17:50
Mini 3 pro heeft wel active track. Het had naar mijn idee een vereiste upgrade voor de mini 3 moeten zijn.
pyotr 9 december 2022 16:54
DCRainmaker heeft al een uitgebreide review online.
Overall, the DJI Mini 3 is a great option at a great price. [...] Of course, the challenge for the Mini 3 is simply…well…the Mini 3 Pro. At $220 more for the Mini 3 Pro, I’d generally recommend that drone if at all possible.
Aaargh! 9 december 2022 15:30
Leuk ding voor die prijs, heb wel eens overwogen zo’n ding aan te schaffen maar helaas heb je er in Nederland niets aan.
Vagax @Aaargh!9 december 2022 15:36
Ik vlieg al een jaartje ongeveer maar als je niet veel verder komt dan je voordeur komt dan loop je er op vast ja, ik rij vaak met mijn motor en neem vervolgens mijn drone mee, ik heb nog weinig last gehad van zone beperkingen, natuurlijk wel soms maar midden in Amsterdam of Den Haag wil je ook niet vliegen, de mooie beelden zijn in de dorpjes en stukjes natuur.

Dat er veel beperkingen zijn in Nederland tot waar je mag vliegen ontken ik dan ook niet maar het is niet zo dat je bijna nergens kan vliegen.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 24 juli 2024 04:38]

Aaargh! @Vagax9 december 2022 20:41
Dat er veel beperkingen zijn in Nederland tot waar je mag vliegen ontken ik dan ook niet maar het is niet zo dat je bijna nergens kan vliegen.
Maar de interessante plekken mag je niet vliegen. Als je naar de kaart kijkt waar je wel mag vliegen dan blijven alleen wat weilanden over. Zelf woon ik de zone rond een vliegveld (Twente) dus ik moet sowieso een flink eind van huis weg. Ik fiets graag maar die zone maakt het niet echt praktisch om dat op de fiets te doen.
DutchEZmoder @Vagax10 december 2022 13:21
Ik woon in Amsterdam en vloog daar ook gewoon over de grachten met m'n Mini 3 Pro. 1 keer verstoorde de politie denk ik de besturing, de drone stopte om de seconde terwijl ik de stick helemaal naar voren duwde.

En 1 keer sprak een agent in burger me erop aan dat het niet toegestaan was om te vliegen met een drone in de stad. Toen ik zei dat ik dat niet wist en dat de drone aangaf dat ik maximaal 120m hoog mocht vliegen hier vond hij dat wel best omdat hij er zelf niet zoveel vanaf wist.

Ik mocht weer doorlopen, maar afgesproken om niet hoger dan de huizen te gaan vliegen. Prima

[Reactie gewijzigd door DutchEZmoder op 24 juli 2024 04:38]

Tadango
@Aaargh!9 december 2022 15:45
Klopt, weinig bijzonders te zien vanuit de lucht om een foto van te maken.......

En qua regelgeving mag je hier juist heel veel mee.
Xfade @Aaargh!9 december 2022 17:12
Met deze drones juist wel. Je mag op meer plekken vliegen dan zwaardere categorieën. Ook bijvoorbeeld dichterbij wegen / publiek.
Aaargh! @Xfade9 december 2022 20:45
Maar niet binnen de bebouwde kom, niet in een enorme straal rond vliegvelden, etc. Aan de ene kant begrijpelijk dat er dat soort regels zijn, maar aan de andere kant is het vreemd dat je niet met zo’n kleine drone op het veldje naast je huis op een paar meter hoogte mag vliegen. Ik kan me niet voorstellen dat dat een gevaar vormt voor een vliegveld 10 kilometer verderop.
Xfade @Aaargh!9 december 2022 21:14
Het verbod van vliegen boven de bebouwde kom is aangepast. Het is nu gericht op de mens ipv. bebouwde omgeving. Je mag met je <250 gram drone prima op een veldje naast je huis vliegen. Zelfs over iemand die toevallig de hond uit laat. De regel is nu gericht op privacy. Als een persoon jou zegt dat je niet zijn huis mag filmen, of over heen vliegen dan is dat zijn recht.

Dat de regels op elke site anders uitgelegd worden, of nog oude regels weer geven is ook een reden dat velen het niet aandurven.

Uiteindelijk gaat die allemaal via geofencing en apps die je remote ID hebben, opgelost worden.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 24 juli 2024 04:38]

Aaargh! @Xfade9 december 2022 21:25
Je mag met je <250 gram drone prima op een veldje naast je huis vliegen
Niet in de 'rode' zones. Als je op de 'drone kaart' kijkt, stikt het van die rode zones. Ik woon midden in zo'n zone, vanwege een vliegveld in de buurt. Beetje vreemd, want het is niet alsof de vliegtuigen op een paar meter boven de huizen vliegen, maar toch mag je nog geen meter boven de grond vliegen.
schimanski70 @Xfade9 december 2022 21:28
Dus ik moet eerst even gaan vragen of ik ergens over heen mag vliegen? :P
Tjeerd @Aaargh!9 december 2022 16:57
Al jaren overweeg ik een DJI-drone te kopen en telkens komt het er op neer dat ik het niet doe omdat je op de meeste (interessante) plekken (natuur e.d.) niet meer zomaar mag rondvliegen. Waar ik het ook wel mee eens ben, want het is toch een verstorend iets, ook al drones naar mijn idee (wat) stiller aan het worden. Er zijn altijd wel bij je in de buurt wat plekken waar je wel kunt vliegen, maar dat heb je na een paar keer ook wel weer gezien denk ik. Moet je echt op zoek naar plekken in Nederland waar je nog wat meer vrijheid hebt en interessante beelden kunt maken.

Daarnaast is de "wow"-factor er ook wel een beetje vanaf aan het raken omdat we steeds meer gewend zijn geraakt aan dronebeelden. Weet nou niet of mensen drones echt voor zichzelf kopen en dan privé genieten van wat ze hebben opgenomen of dat de meesten toch voor de buitenwereld/YouTube opnames maken. Of anders in de categorie professioneel dronefilmen en er geld mee verdienen.

Maar, de specificaties qua prijs/kwaliteit worden wel steeds beter dat het toch telkens weer kriebelt om een drone te kopen :+
Waah
@Tjeerd9 december 2022 21:29
Ik vind dit toch geen geweldige prijs kwaliteit. De dji mini 2 kon je kopen voor 480 euro, dat was het fly more pakket met accu's, lader, propellors extra en een remote (waar je wel je telefoon aan moet koppelen voor beeld).

Dan is een verdubbeling in prijs best fors. Zeker aangezien je eerder teveel licht hebt dan te weinig bij drone vliegen... Tenzij je s'avonds vliegt maar dat mag in NL weer niet als het donker wordt/is dacht ik.
LongTimeAgo 9 december 2022 15:39
Wat een enorme prijs voor eigenlijk vrijwel dezelfde specs als de Mini 2.
Zelfs de dezelfde camera, maar dan íets betere sensor. Erg spijtig.
Vervolgens blijft de Ocusync 3.0 ook afwezig.

Ik gok dat als de Mini 2 nog ergens in de uitverkoop beland, deze een stuk meer waar voor geld zal zijn dan deze.
Tadango
@LongTimeAgo9 december 2022 15:47
Camera is toch sensor? Beeld is beter, dus camera is niet dezelfde. OC3 is inderdaad erg jammer maar OC3 verbruikt ook een stuk meer vermogen wat de vliegtijd omlaag zou brengen, en de boel wordt warmer / zwaarder enz. Als dit ook werkt......
LongTimeAgo @Tadango9 december 2022 16:31
Maar juist daarom vind ik het prijskaartje eigenlijk gewoon schandalig.
De stap van Mavic Mini (later hernoemd naar Mini SE) naar Mini 2 was al best heftig, maar nog begrijpelijk dóór de stappen in Ocusync 2.0, de tech, camera (kwaliteit) en andere kleine upgrades.
Maar nu de stap van Mini 2 naar Mini 3...? Wat rechtvaardigt deze enorme prijsverhoging?
Trashed @LongTimeAgo9 december 2022 19:05
Wellicht dragen gestegen kosten (productie, transport) en zwakke koers van de euro daar aan bij?
LongTimeAgo @Trashed9 december 2022 20:07
Kan. Maar een prijsverhoging in de mini 2 is niet zichtbaar.
Daarbij is die in dollars ook schandalig duur.
Dus waar de werkelijke kosten liggen? Ik weet het niet.
SHFT 9 december 2022 15:55
Ik heb de indruk dat de drone voor Jan met de pet toch een enorme nichemarkt blijft en dat ze zelf bij de early adopters stof liggen te vangen?

Bij content creators in al hunvormen, is het wel een niet te ontbreken tool geworden.
Tadango
@SHFT9 december 2022 16:02
Wat moet jan met de pet ook met een drone eigenlijk? Dit is bedoeld voor jan met de camera welke graag vakantie filmpjes maakt en dit ook wel vanuit een ander perspectief wil. En daar zijn ze toch echt enorm successvol.

[Reactie gewijzigd door Tadango op 24 juli 2024 04:38]

iketot 9 december 2022 16:29
Wat leest dit artikel vervelend zeg.

De hele tijd wat hij niet heeft t.o.v. van de Mini 3 Pro, wat hij wel heeft t.o.v. de Mini 2..

Vertel gewoon wat het apparaat heeft, en maak eventueel de vergelijking met andere in een losse (laatste) paragraaf.

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