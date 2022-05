Reddingsbrigade Den Helder wil met drones drenkelingen gaan opsporen

De Reddingsbrigade Den Helder start begin mei een proefproject om met behulp van drones muistromen te detecteren, drenkelingen op te sporen en reddingsmiddelen af te kunnen werpen voor zwemmers in nood.

De Reddingsbrigade Den Helder gebruikt bij de test een DJI M300 om in eerste instantie muistromen te fotograferen. Later wil de brigade de test uitbreiden met de detectie van proefpersonen en drijvende objecten in de stromingen, om de verkregen data vervolgens te analyseren met behulp van machine learning. De reddingsbrigade hoopt met de inzichten stromingen automatisch en vroegtijdig te kunnen herkennen, om zo eerder in actie te kunnen komen, maatregelen te treffen en alarm te kunnen slaan.

Onderdeel van het proefproject is verder het lokaliseren van drenkelingen. Volgens John Troch van DroneQ Aerial Services, waar de reddingsbrigade mee samenwerkt, gaat er nu vaak tijd verloren omdat bij meldingen over mensen die zich in noodsituaties bevinden er te weinig concrete informatie is over de locatie. Het gebruik van een drone zou de lokalisatie kunnen versnellen. Tenslotte wordt het afwerpen van zwemvesten of andere drijfmiddelen getest. Daarnaast worden andere toepassingen onderzocht, zoals het detecteren van duinbranden en het monitoren op betreding van beschermde duingebieden door personen.

De initiatiefnemers hopen op termijn een Autel Dragonfish in te kunnen zetten in plaats van de DJI-drone. De Dragonfish van Autel Robotics is een fixedwingdrone met een vliegbereik van tientallen kilometers. Het gaat om een project van het Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland, DroneQ Aerial Services en de Reddingsbrigade Den Helder. DroneQ is de drone-operator maar in de toekomst zou de reddingsbrigade dit zelf kunnen doen, is de gedachte.