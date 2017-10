Schiermonnikoog gaat dronevluchten voor medicijnbezorging testen

De gemeente Schiermonnikoog gaat akkoord met het uitvoeren van testvluchten met drones om te kijken of dit een bruikbare methode is om medicijnen naar het eiland te bezorgen. De test zou met drie verschillende drones uitgevoerd worden.

Het initiatief is afkomstig van ANWB Medical Air Assistance, dat hiervoor samenwerkt met UMCG Ambulancezorg. Het gaat om dronevluchten voor medische doeleinden, waaronder het met spoed kunnen bezorgen van medicijnen. De drones zouden van en naar de helikopterhaven vliegen.

De dertig testvluchten met drie verschillende drones moeten in de periode van 15 oktober tot en met 31 maart 2018 plaatsvinden. Niet bekend is welke drones ANWB Medical Air Assistance wil inzetten. De organisatie moet nog toestemming krijgen van de provincie Friesland, maar de gemeente Schiermonnikoog spreekt zijn goedkeuring uit. Wel is de gemeente tegen commerciële vluchten, 'omdat deze de rust verstoren'.

Het idee om drones in te zetten voor bezorging naar Waddeneilanden is niet nieuw. DHL voert hier in Duitsland al tests voor uit.