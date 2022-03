Sony's drone die Alpha-camera kan dragen kost 9000 dollar

Sony maakt zijn eerste drone, de Airpeak S1, in de herfst beschikbaar en rekent 9000 dollar voor het product. De drone, die met Sony's Alpha-camera's te combineren is, is gericht op professionele fotografen en filmmakers.

Sony's Airpeak S1 heeft een maximale snelheid van 25m/s en kan stabiel vliegen bij windsnelheden tot 20m/s. Zonder payload houdt de accu van de drone het apparaat maximaal 22 minuten lang in de lucht. Bij het dragen van een last neemt dat af, met een α7S III met FE 24mm F1.4 GM blijft er bijvoorbeeld een vliegtijd van 12 minuten over. De accu van de Airpeak S1 is hot-swappable.

Een van de eigenschappen waarmee Sony zich van concurrenten zoals DJI wil onderscheiden is de mogelijkheid om Alpha-camera's mee te torsen in combinatie met de relatief compacte omvang. Daarvoor is wel een Gremsy 'T3 for Airpeak'-gimbal vereist, die Sony afzonderlijk levert.

In totaal kan de drone 2,5 kilogram dragen. Voor de positionering zijn stereocamera's aan de voor- en achterzijde en de zijkanten aanwezig, die beelden voeden aan Sony's Vision Sensing-processor en bijbehorende algoritmen. Daarnaast zijn bewegingssensoren, een kompas, barometer en infraroodsensoren aanwezig voor de positionering. De drone ondersteunt navigatie op basis van gps, Glonass en het Japanse QZSS.

Sony maakt de komst van de Airpeak tijdens de CES 2021 begin dit jaar bekend, maar gaf toen nog geen details over zijn drone.