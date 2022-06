VN: quadcopterdrone viel vorig jaar autonoom een mens aan in Libië

Een STM Kargu-2-drone heeft in mei 2020 vluchtende rebellen autonoom aangevallen in Libië. Mogelijk gaat het om de eerste autonome drone-aanval op mensen. Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen door de aanval en hoe vaak de drones zijn ingezet.

De Libische overheid gebruikte de drone om logistieke transporten en vluchtende rebellen aan te vallen, schrijft de Verenigde Naties in een rapport. Deze quadcopterdrone is volgens het rapport ontworpen om doelwitten aan te kunnen vallen zonder dat er een dataverbinding nodig is tussen de drone en de bestuurder. De drone kan dus zelfstandig doelwitten opsporen en aanvallen, schrijft de VN.

De Kargu-2 is een quadcopterdrone die door Turkije is ontwikkeld en wordt gemaakt door STM. Het gaat hierbij niet om halfgeleiderfabrikant STMicroelectronics, maar om een Turks defensiebedrijf. De drone hielp de Libische overheid om vorig jaar de rebellen te kunnen verdrijven uit het westen van Libië. De VN toont beelden van een drone die in mei 2020 is neergehaald om te bewijzen dat de drone in Libië wordt ingezet. Het leveren van de drone zou in strijd zijn met een VN-wapenembargo dat tegen Libië is ingesteld.

Op de site van STM wordt niet gesproken over een Kargu-2-drone, maar wel over een reguliere Kargu-drone. Deze drone kan zowel autonoom als met directe besturing werken. In autonome modus gebruikt de drone real-time image processing en machinelearning om doelwitten te kunnen vinden. De drone kan verder zowel 's nachts als overdag ingezet worden, bewegende doelwitten volgen, heeft een zelfvernietigingsfunctie, 10x optische zoom, een actieradius van vijf kilometer en kan een half uur worden ingezet. In onderstaande video's laat STM zien hoe de drones werken en een doelwit aanvallen door er op af te vliegen en te exploderen.

De drone wordt ook door het Turkse leger gebruikt. De VN zegt niet waarop wordt gebaseerd dat de drone in autonome modus is gebruikt.