Google test voor het eerst FLoC-toggle in Chrome-bèta

Google heeft voor het eerst een toggle toegevoegd aan Chrome waarmee gebruikers een opt-out kunnen doen voor het Federated Learning of Cohorts. De toggle zit alleen nog in de bètaversie van de browser. Gebruikers kunnen ook de informatie herstellen over hun 'cohorten'.

Het bedrijf experimenteert in de nieuwste Canary-versie 93 van de browser met een toggle voor FLoC, het Federated Learning of Cohorts-systeem dat op den duur thirdpartytracking in de browser moet vervangen. Google testte FLoC zelf al wel eerder, maar gaf gebruikers daar nog geen controle over. Gebruikers moeten de FLoC-toggle wel handmatig tevoorschijn halen door de flag chrome://flags/#privacy-sandbox-settings-2 in te schakelen, merkt Android Police op.

Gebruikers die dat doen krijgen in de privacyinstellingen van de browser een extra optie te zien waarin testfuncties voor Privacy Sandbox kunnen worden geregeld. FLoC is een van de onderdelen van Privacy Sandbox, en voorlopig de enige die actief wordt getest in de browser. Gebruikers kunnen via een toggle inschakelen of ze wel of niet in een 'cohort' willen zitten. Het is daarnaast mogelijk om een groep te resetten. Gebruikers worden met FLoC ingedeeld in groepen, maar kunnen daar dus ook weer uit stappen.

Google introduceerde in 2019 Privacy Sandbox, een initiatief waarmee het thirdpartycookies op termijn uit Chrome wil verwijderen. Privacy Sandbox bestaat uit verschillende api's waarmee adverteerders alternatieve methodes krijgen om hun advertenties aan gebruikers te tonen. FLoC is er daar een van. Met de FLoC-api deelt Chrome gebruikers in cohorten op basis van interesses die uit hun lokale browsergebruik naar voren komen. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondstuk over Privacy Sandbox.