Two Point Campus verschijnt in Microsoft Store maar is nog niet te koop

De game Two Point Campus is in de Microsoft Store verschenen. Het spel valt binnen de Two Point-reeks die in 2018 begon met Two Point Hospital. De Campus-variant richt zich op universiteiten en laat spelers een universiteitscampus bouwen. Een releasedatum is niet bekendgemaakt.

Two Point Campus wordt net als de ziekenhuisvariant gemaakt door Two Point Studios en uitgebracht door SEGA, schrijft Microsoft. In de managementsim kunnen spelers een campus bouwen met onder meer collegezalen, bibliotheken en parkbankjes. Spelers kunnen ook de omgeving opleuken met bijvoorbeeld beplanting, fonteinen en wandelpaden.

Net als in Two Point Hospital heeft Campus een humoristische stijl, waarbij studenten bijvoorbeeld kunnen worden opgeleid tot ridders. Ook is er een koksschool waar studenten gigantische pizza's of pasteien maken. Een game start bij de zomervakantie, waardoor spelers hun studenten kunnen leren kennen. De ontwikkelaar belooft individuele persoonlijkheden, waarbij mensen eigen wensen en behoeften hebben. Deze kunnen vervuld worden met clubs, studentenverenigingen en feestjes.

Wanneer Two Point Studios zelf de game aankondigt, is niet bekend. Volgens de Microsoft Store komt het spel beschikbaar voor de Xbox Series X, de Series S, One en pc.