Managementsim Two Point Campus verschijnt op 17 mei voor pc en consoles

Two Point Campus verschijnt op 17 mei voor pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles, en de Nintendo Switch. Het is de tweede Two Point-game, na Two Point Hospital, en draait om het bouwen van een universiteitscampus.

In Two Point Campus moeten spelers een universiteitscampus bouwen en beheren waar studenten zowel leren als wonen. Net als Two Point Hospital heeft Campus een humoristische stijl. Zo kunnen leerlingen vakken als Gastronomy volgen, waarbij ze gigantische maaltijden leren maken, of robots bouwen bij Robotics.

Bij het starten van de game krijgen spelers een open speelveld, waarin ze paden kunnen aanleggen, planten kunnen plaatsen en gebouwen kunnen neerzetten. Studenten kunnen andere studenten pesten, kunnen concerten bezoeken en sporten. Studenten hebben in de game individuele eigenschappen en behoeftes waar de speler in moet voorzien.

Tevreden studenten die hoge cijfers halen, zorgen voor een hogere Campus prestige. Een hogere Campus prestige betekent weer dat meer studenten naar de campus komen en daardoor de speler meer geld verdient.

Het spel werd afgelopen mei aangekondigd en komt naar consoles en pc, via Steam. De game zal bij launch ook in de Xbox Game Pass en PC Game Pass beschikbaar zijn. Ontwikkelaar van de game is Two Point Studios, die in 2019 door Sega werd overgenomen.