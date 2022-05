Ken je de oude legende van de koning en het schaakbord? Volgens dat verhaal overhandigde een wiskundige de Indiase koning Sharim zijn uitvinding: een prachtig handgemaakt schaakbord. De koning vroeg wat de wiskundige ervoor wilde hebben. ‘Rijstkorrels’ antwoordde hij tot verrassing van de koning, en wees op het schaakbord. ‘Eén rijstkorrel op het eerste vakje, twee rijstkorrels op het tweede, vier op het derde, enzovoorts. ‘Een koopje’ dacht de koning en hij stemde direct toe.

Dat bleek een catastrofale fout te zijn omdat de koning exponentiële groei niet doorzag; een verdubbeling van een bepaalde hoeveelheid per stap of tijdseenheid. De eerste verdubbelingen zijn nog te overzien, maar daarna loopt het compleet uit de hand. Een schaakbord heeft 64 vakjes en kent dus 63 verdubbelingen. Op het tiende vakje gaat het nog over 512 rijstkorrels, maar op het 21e zijn dat er al meer dan een miljoen, op het 31e een miljard en op het laatste vakje maar liefst 9 triljoen, om in totaal op 18.446.744.073.709.551.615 rijstkorrels uit te komen (18*10^18). Ergo, er was niet genoeg rijst in de hele wereld om aan de belofte te voldoen.