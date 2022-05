Computers in Emotet-botnet krijgen op 25 april automatisch een schoonmaakupdate

Computers die geïnfecteerd zijn met de Emotet-malware krijgen vanaf 25 april een update doorgevoerd waarmee de malware wordt verwijderd. In Duitsland zijn ondertussen providers al begonnen met het waarschuwen van slachtoffers.

Het gaat om een update voor computers die in het Emotet-botnet werden opgenomen. Emotet is beruchte malware die computers in een botnet opneemt, en die vervolgens toegang aan ransomwaremakers of andere cybercriminelen verkoopt. De malware-as-a-service werd eerder deze week offline gehaald. Dat gebeurde onder andere door de Nederlandse politie. Die waren twee van de drie hoofdservers binnengedrongen nadat bleek dat die in Nederland stonden. De politie zei toen al een dergelijke update te willen installeren.

Volgens ZDnet komt die update definitief op 25 april, om 12:00 lokale tijd. De update wordt verstuurd vanaf de command-and-control-servers die de Nederlandse politie heeft overgenomen. Bedrijven kunnen tot die tijd kijken of Emotet nog op hun systemen staan, maar ook om te zien of toegang tot die achterdeur aan anderen is verkocht. De meeste ransomware slaat tegenwoordig vaak pas toe na weken of maanden onopgemerkt te blijven in het netwerk.

Tegelijkertijd heeft de Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, de tegenhanger van het NCSC, internetproviders op de hoogte gebracht van slachtoffers onder hun klanten. Die kunnen de klanten vervolgens waarschuwen, zegt de BSI. "Ik roep alle burgers op om als ze informatie van hun provider over een Emotet-infectie krijgen, ze dat serieus nemen. Maak je systemen schoon!", zegt de baas van de dienst.