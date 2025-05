Opera brengt bèta uit van Opera One-browser met AI-functies en tabbladgroepen

Opera heeft een vroege versie van zijn nieuwe browser Opera One uitgebracht. De earlyaccessbèta heeft een UI die ontworpen is met generatieve AI in het achterhoofd, bijvoorbeeld via witte vlakken aan de zijkanten. Ook kunnen tabbladen gegroepeerd worden.

Opera schrijft in een blogpost dat het werkt aan een nieuwe versie van zijn browser. Die noemt het bedrijf Opera One. Die draait op dezelfde Chromium-engine als andere browsers, maar de UI is flink onder handen genomen met een modulair ontwerp. Dat gebeurt via de multithreaded compositor, een manier om de renderer van de browserengine op te delen in verschillende blokken. Nu rendert een browser alle elementen in een keer, maar Opera zegt dat het dat opdeelt om de UI van de browser sneller te maken.

Er zitten enkele nieuwe elementen in de browser, waaronder Tab Islands. Dat is een functie om tabbladen te groeperen in de tabbalk. Dat kunnen gebruikers zelf doen, maar de browser deelt de tabbladen ook in op basis van context. Opera noemt als voorbeeld een zoektocht naar restaurants waarbij verschillende restaurantwebsites bij elkaar worden gezet, of verschillende Google Doc-tabbladen voor werk.

Opera voegt ook verschillende functies toe om generatieve AI in de browser te implementeren. Een daarvan is een integratie voor ChatGPT en ChatSonic die vanuit de zijbalk kunnen worden opgeroepen. In de UI lijkt ook ruimte te zijn gemaakt voor die specifieke zijbalk zodat er een plek is om teksten van die AI's weer te geven.

Voorlopig is de functie als bèta te gebruiken. Wanneer een definitieve versie uitkomt, is niet bekend. Opera zegt verder in 'de komende maanden' nog te werken aan een eigen AI-engine, maar daar geeft het bedrijf verder geen details over.