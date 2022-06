Opera 88 bevat ingebouwde knop die reclame voor webwinkels toont

Browser Opera heeft een nieuwe knop in de zijbalk gekregen die gebruikers aanbiedingen en coupons van webwinkels laat zien. De functie van de browser werkt vooralsnog niet in de Benelux, maar wel in Duitsland.

Opera noemt de interface Shopping Corner en die bevat volgens het bedrijf 'de beste aanbiedingen, populaire coupons en winkels, prijsvergelijking, trends in winkelen en nieuws'. Het bedrijf vermeldt niet of het zelf geld verdient aan het aanbieden van de posities in de browser, maar dat ligt wel voor de hand, omdat de webwinkels geld kunnen verdienen door de aankopen van gebruikers van de browser. In screenshots zijn onder meer logo's te zien van bedrijven als AliExpress, Zalando en eBay.

Het bedrijf zegt dat de functie het voor zijn gebruikers makkelijker maakt om online te winkelen, door informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen met een knop in de zijbalk aan de linkerkant van de browser. Die knop heeft het icoon van een tasje. Volgens de browserbouwer heeft de functie geen invloed op de werking van de browser op andere terreinen.

Het is onbekend of de functie van Opera later in andere landen uitkomt. Shopping Center zit nu in de browser in Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Het is onduidelijk waarom Opera heeft besloten de functie juist in die vier landen uit te brengen. De winkelfunctie zit in versie 88 van de browser.