Modders lossen veelgehoorde problemen van de GTA-remasters op

Modders die de huidige staat van de remasters van de GTA-trilogie niet accepteren, brengen massaal mods uit om de games op de pc te verbeteren. Onder meer de regeneffecten zijn gefixt. Ook zijn de originele menugeluiden van de games door de modders teruggebracht.

Op modsite Nexus Mods staan al tientallen mods die problemen van de vorige week uitgebrachte GTA-remasters moet oplossen. De populairste is de Better Rain-mod. Spelers klagen massaal over de lelijke regeneffecten in de games. Sommigen zeggen dat het spel haast onspeelbaar wordt als het regent, aangezien de regen te visueel aanwezig is en het hele scherm opvult. De mod die de regenproblemen moet fiksen is inmiddels 3500 keer gedownload.

Andere populaire mods verkleinen het richtkruis, verbeteren gezichten van bepaalde personages en brengen misteffecten terug in de games. De menugeluiden van GTA III en Vice City zijn met een mod ook weer in ere hersteld, nadat ze in de remasters werden vervangen met de menugeluiden van San Andreas.

De regeneffecten voor en na de mod (via Reddit)

Daarnaast zijn modders ook bezig om de nummers van de radiostations die wegens copyrightredenen uit de remasters zijn gehaald, weer terug te brengen. Momenteel zijn enkel de ontbrekende Vice City-nummers weer teruggebracht.

Op het moment van schrijven heeft Rockstar nog geen patch uitgebracht om de veelgehoorde problemen zelf op te lossen. Wel zegt het bedrijf bezig te zijn om de prestaties te verbeteren. Veel spelers uiten hun ongenoegen over de kwaliteit van de remasters. Met een gebruikersscore van 0,5 op Metacritic is de collectie remasters een van de laagst scorende games op de reviewverzamelsite.

Digital Foundry publiceerde deze week een uitgebreide analyse van de GTA III-remaster. Auteur John Linneman schrijft daarin dat hij tal van problemen tegenkwam die zowel hilarisch als teleurstellend zijn. Hij kan niet geloven dat deze remaster goed is getest voor de release. Ook draait de game niet stabiel op 60fps op de nieuwe consoles in de daarvoor bestemde prestatiemodus. 'Het eindresultaat is gewoonweg niet goed genoeg', concludeert hij.

De remasters zijn beschikbaar voor de pc, PlayStation- en Xbox-consoles en de Nintendo Switch. De mods werken alleen met de pc-versie. Op 6 december moeten de fysieke versies van de games verschijnen. Volgend jaar komen de remasters ook naar iOS en Android.