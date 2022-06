Rockstar zegt sorry voor kwaliteit GTA-remasters en zet originele versies terug

Rockstar biedt zijn excuses aan voor de 'onverwachte technische problemen' die optreden bij de recent uitgebrachte GTA-remasters. De uitgever belooft verbeteringen en gaat de klassieke versies weer online zetten, maar alleen via zijn eigen launcher.

'De geüpdatete versies van de klassieke GTA-games zijn uitgebracht in een staat die niet aan onze eigen kwaliteitsstandaarden voldoet, of de standaarden die onze fans verwachten', schrijft Rockstar. Het bedrijf biedt daarvoor zijn excuses aan aan spelers. De uitgever claimt echter ook dat de problemen onverwacht waren, blijkt uit de inleiding van het bericht.

Rockstar belooft technische problemen aan te pakken en de drie GTA-remasters te verbeteren, maar concrete details daarover zijn nog niet bekend. 'Met iedere geplande update, zullen de games het niveau bereiken dat ze verdienen', schrijft het bedrijf. De drie afzonderlijke remasters krijgen daarvoor 'in de komende dagen' een update.

Rockstar spreekt zich ook uit tegen gamers die ontwikkelaars van het bedrijf lastigvallen op sociale media. Het bedrijf 'verzoekt de community vriendelijk' om een 'respectvol en beschaafd gesprek te voeren' over de games 'terwijl de problemen opgelost worden'.

Voor de release van de GTA-remasters haalde Rockstar de originele versies van Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas uit de digitale winkels. De uitgever zegt nu dat deze op korte termijn weer beschikbaar zullen worden gemaakt, maar alleen via de Rockstar Launcher. Alle gamers die de pc-versie van de bundel met GTA-remasters hebben gekocht of voor 30 juni 2022 kopen, krijgen de klassieke versies gratis.

Remaster van Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition kwam op 11 november uit voor consoles en pc. Rockstar heeft de ontwikkeling van de GTA-remasters uitbesteed aan Grove Street Games. Die studio was ook verantwoordelijk voor de eerdere mobiele versies van de trilogie. Sinds de release zijn er veel problemen met de games. Op alle platforms bevatten die veel bugs en de prestaties zijn slecht. Ook was de Rockstar Launcher dagenlang offline na de release.

Digital Foundry schreef in een uitgebreide analyse van de GTA III-remaster dat het spel tal van problemen bevat die 'zowel hilarisch als teleurstellend zijn'. Volgens de site is het niet geloofwaardig dat de remaster goed is getest voor de release. 'Het eindresultaat is gewoonweg niet goed genoeg', concludeert de site. Naast recensenten zijn ook gamers uiterst kritisch op de release. De pc-versie heeft een score van 0,5 punten van gebruikers op Metacritic.