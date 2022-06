VK verbiedt handheld smartphonegebruik tijdens het autorijden volledig

Het Verenigd Koninkrijk gaat zijn wetten omtrent telefoongebruik in de auto aanscherpen. Vanaf volgend jaar wordt al het handheld telefoongebruik in de auto verboden, ook als het voertuig stilstaat.

Het was al verboden om de telefoon tijdens het rijden vast te houden en te gebruiken voor telefoneren en sms'en, maar foto's maken, spelletjes spelen, muziek opzetten en op andere wijze handheld gebruikmaken van de telefoon mocht officieel nog. In Nederland en België is al lange tijd in de wet vastgelegd dat tijdens het rijden weggebruikers geen mobiel in de hand mogen houden, en vanaf 2022 volgt het Verenigd Koninkrijk dus ook. Handsfree gebruik mag daarentegen, ook in het VK, nog wel.

Verder wordt in de Highway Code verduidelijkt dat stilstaan in het verkeer ook telt als rijden. Wanneer automobilisten voor een stoplicht staan, of stilstaan in een file, mogen ze dus ook geen telefoon vasthouden. Daarmee verschilt de wet met die in Nederland, die dat wel toestaat. Indien gebruikers, ook in deze stilstaande situatie, betrapt worden op het vasthouden van een mobiel apparaat, krijgen ze een boete van 200 pond en zes strafpunten op hun rijbewijs. In het VK moet een beginnend bestuurder dan al zijn of haar rijbewijs inleveren.

Uitzonderingen op deze regels zijn als de telefoon gebruikt moet worden in noodgevallen, en voor betalingen; bijvoorbeeld in een drive-thru of op een tolweg. De overheid verduidelijkt dat online aankopen doen via een mobiel apparaat tijdens het rijden dan weer niet is toegestaan.

De Britse overheid zegt dat de strengere wetten er komen vanwege de uitkomsten van een openbare raadpleging waarin 81 procent van de respondenten voor het voorstel stemden. De Britse Minister van Transport zegt dat schuldigen met de nieuwe wetgeving makkelijker op te pakken zijn, en de wegen daardoor veiliger worden.