'VS krijgt locatiedata van burgers via adverteerders voor verspreiding corona'

De overheid van de Verenigde Staten krijgt naar verluidt geanonimiseerde locatiedata van miljoen burgers in het land om de bewegingspatronen van Amerikanen te analyseren, wat kan helpen in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Het Center for Disease Control and Prevention en lokale overheden verkrijgen de locatiegegevens niet van de mobiele providers in het land, maar van de advertentiemarkt, schrijft WSJ, dat zich baseert op bronnen die bekend zijn met de plannen. Het doel is om een portal voor de autoriteiten te kunnen bieden, met daarop de locatiegegevens van mogelijk vijfhonderd Amerikaanse steden.

Op die portal kan dan bijvoorbeeld te zien zijn dat bepaalde plekken, zoals parken, te druk worden waardoor het virus zich kan verspreiden. Daarnaast moeten de gegevens inzichtelijk maken in hoeverre maatregelen om binnen te blijven daadwerkelijk helpen en ook zou de data helpen de economische impact in kaart te brengen.

In de afgelopen weken hebben meer landen hun toevlucht gezocht tot mobiele gegevens van burgers om meer te weten te komen over de verspreiding van het coronavirus en het resultaat van maatregelen om de pandemie in te dammen. Onder andere China, Israël, Oostenrijk, Duitsland en Italië doen dat al. De Nederlandse overheid kijkt naar de mogelijkheden.

Vorige week toonde datavisualisatiebedrijf Tectonix in een video met heatmaps op basis van geanonimiseerde mobiele data de verspreiding van mensen op een enkel strand in Florida over geheel de VS.