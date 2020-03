Bitspower brengt Touchaqua DIY-waterkoelset uit voor cpu's van Intel en AMD

Bitspower heeft een waterkoelset uitgebracht. De Touchaqua DIY-set wordt geleverd met zachte tubing, waardoor het installeren relatief gemakkelijk moet zijn voor beginners. De fabrikant komt met losse sets voor cpu's van AMD en Intel.

De sets voor AMD en Intel bevatten ieder een Touchaqua Summit-cpu-waterblok. Beide koelblokken ondersteunen alle recente sockets van de respectievelijke chipfabrikanten. Bitspower levert daarnaast twee meter aan zachte tubing en een tube-reservoir van 150mm mee. Ook levert het bedrijf een slim-240mm-radiator, maar de exacte dikte wordt niet genoemd. Verder bevat de kit twee 120mm-fans met individueel aanstuurbare rgb-leds en een rgb-controller. De set bevat ook fan- en rgb-splitters, koelvloeistof en fittings.

De Bitspower Aquatouch DIY-set heeft een adviesprijs van 7750 Taiwanese dollar. Inclusief btw komt dat neer op zo'n 280 euro. Op het moment van schrijven is het product nog niet beschikbaar in Nederlandse en Belgische webshops, maar Bitspower heeft wel een officiële reseller in Nederland. Naar verwachting zullen de sets op termijn dus ook naar Nederland en België komen.