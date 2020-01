Reddit-gebruiker bouwt pc met custom waterkoeling en ingebouwd scherm in koffer

Een knappe kop heeft een pc met waterkoeling in een Pelican-koffer gebouwd. De pc, die liefkozend The Nuclear Football wordt genoemd, wordt volledig gekoeld met een enkele Alphacool UT60-radiator van 240mm en heeft een ingebouwd 23"-scherm.

Nuclear Football is gemaakt door een pc-modder die online luistert naar de naam thegarbz. De pc bevat een Ryzen 5 2600-cpu, een Nvidia RTX 2070 Super, 16GB aan ddr4-3200-geheugen en een 256GB-nvme-ssd van Western Digital, meldt de maker op Reddit. Het gebruikte itx-moederbord is een B450-i Aorus Pro Wifi van Gigabyte. Het scherm is een Dell P2319H, die in de bovenste helft van de koffer zit verwerkt zonder de monitorvoet. Thegarbz gebruikt daarnaast een sfx-voeding van Corsair.

De waterkoelingsetup is grotendeels van Alphacool, met een 240mm-radiator van 60mm dik, een DDC310-pomp en een klein Eisdecke-reservoir voor de koelvloeistof. De cpu wordt gekoeld met een Classic Supremacy-waterblok van EKWB en de gpu is voorzien van een RTX 2080 Super-waterblok van datzelfde bedrijf. Volgens thegarbz haalt de pc onder load temperaturen van 72 graden Celsius op de cpu en 58 graden Celsius op de gpu. Dat is 'een beetje warm', schrijft de modmaker.

Dit alles past volgens de maker feilloos in een Pelican 1525-koffer, inclusief het 23"-scherm. Hierbij stelt thegarbz dat er voor het project research is gedaan naar 45 monitoren, en dat de Dell P2319H de enige monitor was met bezels die klein genoeg zijn én knoppen heeft die bruikbaar zijn wanneer het geheel in de koffer zit. Thegarbz heeft ook een acrylplaat gemaakt om bovenop de componenten te plaatsen. Dit doet de cpu-temperaturen stijgen met 2 graden Celsius, maar tegelijkertijd blijken de vrm's 4 graden koeler te zijn, doordat er meer lucht door de koffer wordt geforceerd.

In totaal heeft de maker naar eigen zeggen zo'n zes maanden aan het project gewerkt. Daarnaast wordt in de toekomst nog een mount voor een toetsenbord en muis toegevoegd, maar hiervoor is een 3d-printer nodig. De maker gebruikt Nuclear Football momenteel in een hotel, waar het personeel 'niet eens opkeek' toen het gevaarte tevoorschijn werd gehaald, aangezien thegarbz er naar eigen zeggen een vaste gast is.

The Nuclear Football. Alle foto's door thegarbz