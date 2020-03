Casemodder maakt pc-behuizing die is geïnspireerd op Destiny 2-rocket launcher

Wat gebeurt er als een Destiny 2-speler een pc wil bouwen en een hoopje schroot tot zijn beschikking heeft? Dan kan er zomaar een pc een verrijzen die gelijkenissen vertoont met en geïnspireerd is op de onvoorspelbare Wardcliff Coil, een rocket launcher uit Destiny 2.

Op Reddit meldt de maker dat hij gedurende de afgelopen zomer een pc heeft gebouwd op basis van restonderdelen die hij gedurende enkele jaren heeft verzameld. De inspiratie voor het project komt van de esthetiek en het verhaal achter de Warcliff Coil uit Destiny 2. Met name de gele buizen en accenten van de rocket launcher komen terug in de pc en de metalen cover voor de cpu lijkt te zijn geïnspireerd op de voorkant van de Warcliff Coil.

"Omdat geen van de onderdelen ontworpen zijn om gezamenlijk te werken, moest ik de meeste mounts en brackets zelf met de hand maken", licht de maker toe. Hij had niet de intentie om een precies op de raketlanceerder lijkende behuizing te maken en liet zich vooral inspireren door de esthetiek. In zijn case heeft hij verder goedkope en statische leds gebruikt die de maker bewust heeft aangepast voor geel en blauw licht.

De website PC Gamer heeft de maker gesproken en hij vertelt dat hij als kind al dingen uit elkaar haalde en ze weer opnieuw inzette. "Het kapotmaken, opnieuw inzetten en bedenken van dingen heb ik altijd al interessant gevonden. Ik raak geïnspireerd door gevonden objecten en dingen die anderen waarschijnlijk als schroot zouden beschouwen. Het verhaal achter de Wardcliff Coil gaat tot op zekere hoogte ook uit van dit concept en dat vormde de basis voor mijn case. Iets maken van niets. Gebruiken wat er beschikbaar is, want dat moet wel. Als het werkt, geweldig! Zo niet, dan zal het een enorme explosie opleveren."

De Wardcliff Coil is in het spel van ontwikkelaar Bungie een wapen dat meerdere kleine raketten kan afvuren met een onvoorspelbaar patroon. Het wapen is geïnspireerd op de Wardenclyffe Tower, beter bekend als de Tesla Tower van uitvinder en elektrotechnicus Nikola Tesla. Deze toren was bedoeld voor het versturen van berichten over grote afstand. In Destiny 2 is een versiering voor Wardcliff Coil beschikbaar, genaamd Tesla's Revenge.