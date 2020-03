EKWB brengt pomp-reservoircombinatie uit voor Fractal Design-behuizingen

EKWB heeft een pomp-reservoircombinatie uitgebracht voor Fractal Design-behuizingen. Deze combi wordt ondersteund door zes recente behuizingen van dat bedrijf. Het product heeft een adviesprijs van 270 euro.

De EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM is een 'distributieplaat' met meerdere G1/4"-aansluitingen, waardoor gebruikers gemakkelijker hun custom loop kunnen plannen en maken. De combi kan in de behuizing geplaatst worden naast het moederbord. Het product past in de Fractal Design Define 7 en 7 XL, de Define R6 en S2, de Vector RS en de Meshify S2. Gebruikers kunnen maximaal een cpu-waterblok, twee gpu-waterblokken en twee radiatoren aansluiten op de distributieplaat.

EKWB levert het product standaard met een D5-pomp, die via een pwm-aansluiting aangestuurd kan worden. De pomp biedt een maximale flow van 1500 liter per uur. Ook bevat de distributieplaat 22 rgb-leds, die via verlichtingssoftware van ASRock, Asus, Gigabyte en MSI aangestuurd kunnen worden. Het reservoir is 133mm breed, 66mm diep en 349mm hoog, inclusief gemonteerde D5-pomp. De distributieplaat heeft een adviesprijs van 270 euro. In Nederlandse webshops is het product te koop voor 274 euro, maar op het moment van schrijven is de distributieplaat daar nog niet leverbaar.