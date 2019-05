EKWB introduceert houten waterkoelcomponenten

Het Sloveense EK Water Blocks heeft zijn Lignum-lijn van producten op basis van hout aangekondigd. De lijn bestaat initieel uit drie producten, waaronder een waterblok voor GeForce RTX-kaarten

Voor de eerste Lignum-producten maakt EKWB gebruik van walnoothout en wel zwarte walnoot of Juglans Nigra. Volgens de fabrikant weet deze houtsoort altijd te verrassen 'met kleur en textuur'.

De EK-CPU Lignum – Walnut is een cpu-koelblok met de houtsoort, voor Intel- en AMD-processors. De pre-orderprijs is 179,90 euro. De EK-FC RTX 2080 Ti Lignum – Walnut is gebaseerd op het EK-Vector RE-blok voor GeForce RTX-videokaarten met een houten laag. Deze is te bestellen voor 349,90 euro, De EK-HTC Lignum 12mm – Walnut tenslotte is een fitting met diameter aan de buitenkant van 12mm voor 17,90 euro.

De toevoeging van Walnut aan de namen van de producten doet vermoeden dat EKWB ook overweegt andere houtsoorten te gebruiken, al is hier niets over bekend.