EKWB presenteert waterblok voor RX Vega-videokaarten

EKWB heeft een full cover-waterblok gepresenteerd voor de AMD Radeon RX Vega-videokaarten. Het blok, dat opgenomen dien te worden in een custom loop-waterkoelsysteem bedekt de gpu, het hbm2-geheugen en de vrm's.

Volgens EKWB is het EK-FC Radeon Vega-blok compatibel met zowel de Radeon Vega Frontier Edition als de Radeon RX Vega 64 en Vega 56. De basis is gemaakt van koper en klanten kunnen ook kiezen uit een vernikkelde variant. Voor de bovenkant is er keuze uit doorzichtig acryl of een variant van polyacetaal. De varianten van acryl hebben gaatjes van 3mm waar leds in geplaatst kunnen worden.

Het blok heeft een uitsparing zodat het logo van de Vega-videokaarten zichtbaar blijft. Verder levert de fabrikant een singleslot i/o-bracket mee. Daarnaast biedt EKWB optionele backplates aan, die volgens de makers niet alleen het uiterlijk verbeterd, maar ook de passieve koeling van de vrm's. Het waterblok is ook compatibel met de backplates die fabrikanten bij Radeon Vega-kaarten leveren.

EKWB levert de waterblokken vanaf 14 augustus en de backplates worden vanaf 25 augustus verzonden. Het waterblok kost in standaardkoperuitvoering 109,95 euro en de vernikkelde variant kost 119,95 euro. De backplates zijn er vanaf 29,95 euro.