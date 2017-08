Asus liet tijdens een ronde langs Europese media zijn nieuwste videokaarten op basis van AMD's Vega-gpu zien. Tijdens de demonstratie kwam uiteraard Asus' eigen ontwerp met drie Wing-Blade-ventilators aan bod, maar ook de uitdagingen waarvoor AMD fabrikanten stelde met verschillende gpu-packages, werden besproken. We hebben de kaarten, toevallig een exemplaar met de unbonded package en een kaart met de bonded package, aan een korte test kunnen onderwerpen. Wat precies het verschil is tussen beide, lees je op de volgende pagina.

De twee kaarten die Asus meenam, zijn productierijpe modellen, alleen aan het bios kan nog wat geschaafd worden, maar buiten dat zijn het dezelfde kaarten als die half september in de winkels liggen. Wie Asus een beetje kent, vermoedt waarschijnlijk al dat de drie Wing-Blade-ventilators betekenen dat het hier om de ROG Strix-kaarten gaat. Die hebben een groot koellichaam met de zogeheten MaxContact-technologie en een dubbel radiatorontwerp. De kaarten nemen twee en een half slot in beslag, en zijn voorzien van een backplate voor extra stevigheid en een extra metalen frame tussen pcb en koellichaam.

Het ontwerp van de ROG Strix Vega 64 is in essentie gelijk aan het ontwerp dat Asus voor de 1080 Ti-kaart gebruikt en dat is deels de reden waarom Asus, als een van de eerste zogeheten AIB's, in staat is een custom kaart op de markt te brengen. Daarbij helpt het dat een Vega-kaart niet bijster veel extra ontwerp vergt; er hoeven geen optimale afstanden tussen gpu en geheugen berekend te worden, omdat het geheugen al bij de gpu op dezelfde package zit. Je zou kunnen zeggen dat eigenlijk alleen de stroomvoorziening op de kaart aan Vega aangepast moest worden. Dankzij een flexibel vrm-ontwerp en voldoende informatie van AMD kon Asus dat goed voorbereiden.