AMD bevestigt gebruik verschillende Vega-packages

AMD heeft in een statement bevestigt dat het inderdaad twee verschillende packages voor zijn Vega-videokaarten laat produceren. Dat zou nodig zijn om voldoende chips te kunnen leveren, maar geen invloed hebben op de prestaties.

Via betrouwbare bronnen bij de hardwareproducenten vernamen we woensdag dat AMD twee verschillende packages met daarop de Vega-gpu en het bijbehorende hbm2-geheugen aan videokaartfabrikanten levert. De twee varianten worden een 'unmolded' en een 'molded' variant genoemd, waarbij de molded variant met een randje epoxy is afgewerkt om de afzonderlijke chips op de package een egale, effen afwerking te geven, waarbij alle chips even hoog zijn. De unmolded variant heeft dat randje epoxy niet en de hbm2-chips zijn iets lager dan de Vega-gpu. Fabrikanten moeten voldoende rekening houden met het ontwerp van hun koelers om beide varianten te koelen en eindgebruikers moeten vooral bij de unmolded variant voorzichtig zijn met de installatie van aftermarketkoelblokken.

AMD heefft inmiddels in een reactie laten weten dat het de Vega-package inderdaad door verschillende fabrikanten laat produceren. Dat zou nodig zijn om voldoende chips de kunnen leveren; de capaciteit van individuele fabrikanten om interposers te verwerken zou daarvoor ontoereikend zijn. De diverse fabrikanten gebruiken inderdaad verschillende procedé's, bevestigt AMD, maar dat zou voor de functionaliteit en afmetingen geen gevolgen hebben. Alle Vega10-packages zijn wat AMD betreft gelijk, verschillen tussen Vega56 en Vega64 daargelaten uiteraard.

Een medewerker van waterblokfabrikant EKWB laat via Reddit weten dat de verschillende packages van Vega geen probleem moeten opleveren in combinatie met EKWB's waterblokken.