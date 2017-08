Battlefield 1 krijgt testomgeving voor PlayStation 4 en Xbox One

De zogeheten Community Test Environment voor Battlefield 1, waarin ontwikkelaar DICE vroege versies van aanpassingen en toevoegingen aan de game kan testen, komt nu ook beschikbaar voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Deze testomgeving is al een half jaar beschikbaar voor de pc.

De ontwikkelaar zegt met de testomgeving het ontwikkelingsproces van de game te willen delen met de spelers, zodat er eerder feedback kan worden verkregen omtrent Battlefield 1-updates, nieuwe maps en andere wijzigingen van de game. Ook wil de ontwikkelaar met de testomgeving de stabiliteit van nieuwe Battlefield 1-updates verbeteren.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de Community Test Environment via het hoofdmenu van Battlefield 1, onder de tab 'more'. Volgens Twitter-account Battlefield Bulletin neemt de installatie voor de testomgeving op de PlayStation 4 zo'n 40GB in beslag en bij de Xbox One komt daar nog 2GB bij. De schijfruimte die bij de PlayStation 4 nodig is, kan overigens per regio verschillen en oplopen tot 52GB.

Voor bijvoorbeeld Battlefileld 4 bestond ook al een Community Test Environment, maar voor toegang moesten gamers een premium-editie van de game hebben en een uitnodiging krijgen. Die voorwaarde van de uitnodiging is bij de Community Test Environment van Battlefield 1 komen te vervallen; er is alleen een Battlefield 1 Premium Pass nodig om toegang tot de testomgeving te krijgen. Een Xbox Live Gold-abonnement of PlayStation Plus-abonnement is ook noodzakelijk.

Sinds eind januari is de Community Test Environment al beschikbaar voor de pc. Aanvankelijk werd er alleen toegang verleend aan selecte leden van de Battlefield-gemeenschap en 'veteranen' die aantoonbaar verschillende Battlefield-games hebben gespeeld. Dice gaf bij de introductie van de testomgeving voor pc-gamers aan dat het de bedoeling was om de testomgeving ook zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de consoles.